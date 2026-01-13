Anh hối hả chế tạo tên lửa đạn đạo cho Ukraine

Chương trình tên lửa đạn đạo Nightfall hiện đã chính thức được xác nhận là một dự án do Vương quốc Anh dẫn dắt nhằm phục vụ cho Ukraine.

Anh đã chính thức khởi động Dự án Nightfall, một cuộc thi nhằm phát triển loại tên lửa đạn đạo chiến thuật phóng từ mặt đất mới.

Loại tên lửa này, chủ yếu dành cho lực lượng Ukraine sử dụng, đồng thời định hình các chương trình tấn công tầm xa trong tương lai của Anh.

Chính phủ Anh đã tiến hành Dự án Nightfall, một nỗ lực cạnh tranh nhằm nhanh chóng phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất, giúp Ukraine có khả năng tấn công tầm xa vào lực lượng Nga.

Loại tên lửa đạn đạo có tên Nightfall trước đó được Anh thúc đẩy chế tạo cho...Ukraine.

Chương trình này được xây dựng trực tiếp dựa trên những công việc lần đầu tiên được tiết lộ vào tháng 12/2025, khi Bộ Quốc phòng Anh công bố thông báo hợp đồng ban đầu nêu rõ yêu cầu về dự án.

Mặc dù dự án do Anh điều hành, các bộ trưởng đã khẳng định rằng loại tên lửa này không nhằm bổ sung ngay lập tức vào kho vũ khí của Anh.

Thay vào đó, Nightfall được thiết kế xoay quanh nhu cầu tác chiến của Ukraine, với ngành công nghiệp quốc phòng Anh đóng vai trò phát triển và sản xuất, còn Lực lượng Vũ trang Anh sẽ là bên hưởng lợi trong tương lai từ những bài học rút ra, chứ không phải là người sử dụng trực tiếp ngay lập tức.

Thông báo tháng 12, được công bố ngày 9/12/2025, xác nhận rằng Bộ Quốc phòng Anh đang tìm kiếm đối tác công nghiệp để “mua sắm một loại tên lửa đạn đạo chiến thuật tương lai thông qua chương trình phát triển ngắn hạn”. Thông báo này được đưa ra sau khi Quốc hội xác nhận vào tháng 11 rằng các quan chức đang đánh giá phản hồi từ ngành công nghiệp trước khi khởi động cuộc thi chính thức.

Theo yêu cầu đã công bố, Nightfall là một trong những chương trình tên lửa tham vọng nhất mà Anh theo đuổi trong nhiều thập kỷ.

Bộ Quốc phòng Anh yêu cầu một loại tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất hiệu quả về chi phí, có tầm bắn trên 500 km, có khả năng hoạt động trong môi trường đe dọa cao và bị đối phương kiểm soát gắt gao, bao gồm cả khi bị tác chiến điện tử mạnh và hệ thống định vị vệ tinh bị suy giảm hoặc vô hiệu hóa.

Tên lửa phải “có khả năng phóng an toàn từ bệ phóng di động trong môi trường chiến thuật đe dọa cao, dẫn đường và tấn công chính xác vào tọa độ mục tiêu cố định do người dùng lập trình”. Mỗi quả đạn dự kiến mang đầu đạn nổ mạnh thông thường khoảng 200 kg và bay theo quỹ đạo đạn đạo siêu thanh, với yêu cầu độ chính xác là 50% số lần phóng phải đánh trúng trong phạm vi 10 mét so với tọa độ mục tiêu.

Tính cơ động và khả năng sống sót là yếu tố then chốt của dự án. Hệ thống phải hỗ trợ bắn loạt từ một bệ phóng, với nhiều tên lửa được phóng liên tiếp trước khi kíp chiến đấu rút lui nhanh chóng.

Bộ Quốc phòng Anh yêu cầu các đơn vị phóng phải rời khỏi khu vực khai hỏa “trong vòng 15 phút sau khi phóng toàn bộ tên lửa”, mỗi tên lửa phải tới mục tiêu trong khoảng 10 phút kể từ khi phóng.

Khả năng mở rộng cũng là một yêu cầu quan trọng. Tùy thuộc vào các hợp đồng tương lai, sản xuất phải đảm bảo cung cấp ít nhất 10 tên lửa mỗi tháng, đồng thời có thể tăng sản lượng khi cần thiết. Thiết kế cũng phải cho phép nâng cấp về tầm bắn, độ chính xác và khả năng cơ động trong tương lai, đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc vào các quy định kiểm soát xuất khẩu nước ngoài.

Ukraine sẽ là nơi để Anh thử nghiệm những loại tên lửa mới phát triển. Ảnh minh họa.

Thông báo trong tuần này chủ yếu bổ sung yếu tố chính trị và chi tiết về tài chính, chứ không thay đổi các yêu cầu kỹ thuật cốt lõi. Theo kế hoạch hiện tại, chính phủ dự kiến trao tối đa ba hợp đồng phát triển cạnh tranh, mỗi hợp đồng trị giá 9 triệu bảng Anh. Mỗi nhóm sẽ phải thiết kế, phát triển và bàn giao ba tên lửa trong vòng 12 tháng để thử nghiệm bắn. Hạn nộp đề xuất là ngày 9/2, với mục tiêu trao hợp đồng phát triển vào tháng 3.

Bộ trưởng Quốc phòng John Healey nhấn mạnh chương trình này là phản ứng trước các cuộc tấn công liên tiếp của Nga, khẳng định Anh quyết tâm đưa vũ khí hiện đại “vào tay người Ukraine khi họ phản công”.

Bộ trưởng Quốc phòng Luke Pollard cho biết các tên lửa này sẽ “giúp Ukraine tiếp tục chiến đấu” đồng thời củng cố an ninh lâu dài cho châu Âu.

“Một châu Âu an toàn cần một Ukraine vững mạnh. Những tên lửa tầm xa mới của Anh sẽ giúp Ukraine tiếp tục chiến đấu".

Dù việc khởi động chính thức nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ, nội dung của Dự án Nightfall vẫn bám sát các yêu cầu đã nêu từ tháng 12. Như thông báo ban đầu đã chỉ rõ, Bộ Quốc phòng Anh vẫn giữ quyền sửa đổi hoặc hủy bỏ chương trình ở bất kỳ giai đoạn nào, với tuyên bố rằng “Cơ quan có quyền không trao bất kỳ hợp đồng nào cho bất kỳ nhà cung cấp nào ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình mua sắm.”

Hiện tại, Nightfall là trường hợp hiếm hoi Vương quốc Anh phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất dành riêng cho một quốc gia đối tác, đồng thời tận dụng chương trình này để thúc đẩy năng lực chuyên môn trong lĩnh vực tấn công tầm xa mà chính Anh hiện còn thiếu.