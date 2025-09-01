Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ảnh 'đốn tim' của những 'mầm non yêu nước' trong showbiz Việt

Giải trí

Ảnh 'đốn tim' của những 'mầm non yêu nước' trong showbiz Việt

Á hậu Tú Anh, vợ chồng Đăng Khôi, ca sĩ Bảo Anh "lên đồ" cho nhóc tì của mình chào mừng Quốc khánh 2/9. 

Thu Cúc (tổng hợp)
Mochi và Kem - hai nhóc tì nhà Á hậu Tú Anh được mẹ cho ăn mặc phù hợp với tinh thần chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Ngoài ra, Tú Anh còn thực hiện bộ ảnh cho hai con. Ảnh: FB Tú Anh.
Mochi và Kem - hai nhóc tì nhà Á hậu Tú Anh được mẹ cho ăn mặc phù hợp với tinh thần chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Ngoài ra, Tú Anh còn thực hiện bộ ảnh cho hai con. Ảnh: FB Tú Anh.
Nàng hậu viết trên trang cá nhân: "Con là Mochi, con chưa biết đứng, chưa biết đi, chưa mọc răng và tóc cũng chỉ mới mọc được chút chút… Nhưng con với anh con đều là thành viên của “Khối nhi đồng yêu Tổ Quốc” đấy ạ". Ảnh: FB Tú Anh.
Nàng hậu viết trên trang cá nhân: "Con là Mochi, con chưa biết đứng, chưa biết đi, chưa mọc răng và tóc cũng chỉ mới mọc được chút chút… Nhưng con với anh con đều là thành viên của “Khối nhi đồng yêu Tổ Quốc” đấy ạ". Ảnh: FB Tú Anh.
Con trai Tú Anh hào hứng vẫy cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Tú Anh.
Con trai Tú Anh hào hứng vẫy cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Tú Anh.
Con gái Tú Anh đáng yêu hết nấc khi diện áo in cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Tú Anh.
Con gái Tú Anh đáng yêu hết nấc khi diện áo in cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Tú Anh.
Tú Anh hiện tại có tổ ấm hạnh phúc bên chồng và hai con. Ảnh: FB Tú Anh.
Tú Anh hiện tại có tổ ấm hạnh phúc bên chồng và hai con. Ảnh: FB Tú Anh.
Ca sĩ Đăng Khôi cho cậu con trai út mặc trang phục chú bộ đội. Ảnh: FB Đăng Khôi.
Ca sĩ Đăng Khôi cho cậu con trai út mặc trang phục chú bộ đội. Ảnh: FB Đăng Khôi.
"Biết ơn thế hệ cha ông để có giây phút bình yên của ngày hôm nay. Cả gia đình ở nhà nhưng tinh thần hướng về đại lễ", Đăng Khôi viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Đăng Khôi.
"Biết ơn thế hệ cha ông để có giây phút bình yên của ngày hôm nay. Cả gia đình ở nhà nhưng tinh thần hướng về đại lễ", Đăng Khôi viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Đăng Khôi.
Bé Misumi - con gái Bảo Anh diện trang phục in lá cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Bảo Anh.
Bé Misumi - con gái Bảo Anh diện trang phục in lá cờ đỏ sao vàng. Ảnh: FB Bảo Anh.
Cháu ngoại của diva Thanh Lam cũng ăn mặc theo trào lưu "em bé yêu nước". Ảnh: FB Thanh Lam.
Cháu ngoại của diva Thanh Lam cũng ăn mặc theo trào lưu "em bé yêu nước". Ảnh: FB Thanh Lam.
Con trai siêu mẫu Hà Anh hoá chú bộ đội khi cùng mẹ và chị gái đi xem tổng duyệt A80. Ảnh: FB Hà Anh.
Con trai siêu mẫu Hà Anh hoá chú bộ đội khi cùng mẹ và chị gái đi xem tổng duyệt A80. Ảnh: FB Hà Anh.
Hà Anh đáp chuyến bay từ TP HCM đến Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: FB Hà Anh.
Hà Anh đáp chuyến bay từ TP HCM đến Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành. Ảnh: FB Hà Anh.
Thu Cúc (tổng hợp)
#mầm non yêu nước #yêu nước #Quốc khánh 2/9 #cờ đỏ sao vàng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT