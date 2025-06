Ăn nhầm so biển, người đàn ông suy hô hấp nguy kịch

“Ăn sam thì bổ, ăn so thì khổ” – nguy hiểm từ độc tố Tetrodotoxin Con sam biển là món ăn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, việc nhầm lẫn giữa con sam biển và so biển sẽ gây ra nguy cơ ngộ độc, có thể dẫn đến tử vong.

Mới đây, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115 đã tiếp nhận một người bệnh nữ trẻ bị ngộ độc sau khi ăn nhầm con so, do tưởng là con sam. Đây là một sai lầm phổ biến nhưng vô cùng nguy hiểm, vì con so chứa độc tố thần kinh có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và thậm chí gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.