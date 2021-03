Món gỏi sầu đâu nổi tiếng của người An Giang có gì đặc biệt?

Gỏi sầu đâu là một món ăn dân dã quen thuộc của người dân nhiều tỉnh miền Tây nam bộ như Kiên Giang, Trà Vinh, Cà Mau, An Giang. Món đặc sản miền Tây này được làm từ những lá sầu đâu non có vị hơi đắng rất đặc biệt. Hằng năm, vào khoảng tháng 11 đến tháng 3 Âm lịch là thời điểm cây sầu đâu bắt đầu thay lá, ra hoa.Lá sầu đâu thường được người dân mua về để trộn chung với các nguyên liệu khác như khô cá lóc, thịt ba chỉ, tôm luộc, dưa leo, xoài sống, các loại rau thơm... tạo nên món gỏi sầu đâu đặc trưng nổi tiếng ở An Giang. Lá sầu đâu cũng được dùng để ăn kèm nhiều món như cá kho, mắm thái, mắm chưng, thịt kho… Ở miền Trung cũng có một loại cây cùng tên sầu đâu nhưng có hoa màu tím và lá có độc không ăn được. Lá sầu đâu được trần qua nước sôi và kết hợp cùng với các loại nguyên liệu khác như thịt ba chỉ, tôm, cá khô xé nhỏ, xoài xanh dưa chuột,... Gỏi sầu đâu sẽ trở nên tròn vị hơn đó chính là nhờ nước mắm me. Bát nước chấm này sẽ được cho thêm tỏi, ớt băm nhuyễn, thêm đường và nước mắm nhĩ để tạo nên độ hoàn hảo cho món nhậu. Được biết, món gỏi sầu đâu được cho là xuất xứ từ Campuchia và du nhập vào Việt Nam thông qua những gia đình người Khơ-me sinh sống tại Việt Nam. Sầu đâu không những là đặc sản của An Giang mà còn là món ăn vị thuốc. Nhiều tài liệu về y dược cho biết trong vỏ, lá, quả và gỗ của cây sầu đâu đều có chất khổ vị tố (chất đắng) có tác dụng chữa giun rất tốt. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Đất hun khói - Món ăn lạ miệng của người dân Vĩnh Phúc". Nguồn: VTV3.

