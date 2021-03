Loạt món ăn size “khủng” ở Sài Gòn khiến dân tình thích thú

Sườn cay khổng lồ: Đây là một trong những món ăn size “khủng”, ngập sốt ớt xanh, cay nóng, kích thích vị giác thực khách ở TP HCM. Những chiếc xương được xếp chồng lên nhau, bày trên dĩa lớn dễ khiến thực khách liên tưởng đến ngọn núi hùng vĩ. Nếu là tín đồ của ẩm thực Thái, bạn có thể thưởng thức món sườn cay khổng lồ sốt gia vị tại những địa chỉ như Cục Ta Cục Tác, Vy Garden... Thực đơn nhiều quán có cỡ sườn từ size M đến 5XL, phụ thuộc vào sức ăn và số người thưởng thức, giúp bạn dễ dàng chọn lựa.Bò viên khổng lồ: Viên bò này to ngang một chiếc tô lớn, được nhồi rất nhiều nhân như phô mai, trứng cá hồi, bào ngư, ngô Mỹ... Viên bò cắt ra sẽ được cho thêm hành rồi chan nước lèo. Mỗi suất như vậy cũng đủ no căng bụng mà chẳng cần gọi thêm mì hay hủ tíu. Giá cho mỗi viên bò này là 30.000 đồng, nhưng nếu mạnh dạn hơn thì bạn có thể gọi viên sumo có giá 55.000 đồng. Và đương nhiên là kích thước của viên bò sumo này cũng "siêu to khổng lồ" hơn nhiều đó. Mực "siêu to khổng lồ": Tuy gây sốt đã được một thời gian khá dài nhưng mực khổng lồ vẫn được nhiều bạn trẻ lựa chọn bởi kích thước rất hấp dẫn cùng cách chế biến bắt vị. Mực khổng lồ thường có 2 cách chế biến quen thuộc là mực nướng hoặc mực hầm sốt tương đen. Tuỳ vào sở thích, bạn có thể lựa chọn loại phù hợp với mình. Giá cho mỗi suất dao động từ 55 - 100 nghìn đồng tuỳ lượng mực và tuỳ nơi bán. Bánh bao khổng lồ: Món bánh bao 8 trứng cút, trứng muối, đầy ắp nhân thịt, thu hút nhiều tín đồ sành ăn tại TP.HCM. Ngoại trừ kích thước "khủng", bánh bao vẫn giữ được kết cấu, hương vị truyền thống như vỏ mềm thơm, nhân thịt đậm đà. Gà rán size XL: Món gà rán khổng lồ của Đài Loan này đã trở thành món ăn thu hút tín đồ ăn vặt Sài thành bởi kích thước, hương vị độc đáo. Thay vì dùng đùi hay cánh để chiên, món ăn sử dụng phần lườn, được áo lớp vỏ giòn rụm, bên trong vẫn mềm ẩm, tươi ngọt. Bạn có thể lựa chọn hương vị sốt cay hoặc trứng muối để thưởng thức. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Đất hun khói - Món ăn lạ miệng của người dân Vĩnh Phúc". Nguồn: VTV3.

