Ngày 23/11, tại UBND xã Hòn Nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học và công nghệ với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi biển công nghệ cao tại An Giang”.

Chương trình tập trung vào các giải pháp kỹ thuật nuôi cá lồng bè trên biển, định hướng phát triển nuôi biển của tỉnh và những nhiệm vụ trọng tâm tại Hòn Nghệ.

Quang cảnh buổi tập huấn“Ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi biển công nghệ cao tại An Giang”.

Tham dự chương trình có bà Lê Thị Nhứt, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội An Giang; ông Nguyễn Phước Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh; Ông Phù Vĩnh Thái, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư An Giang; Cùng đại diện Đảng ủy, UBND xã Hòn Nghệ; cán bộ chuyên môn, báo cáo viên, đại diện hợp tác xã và đông đảo bà con nuôi biển trên địa bàn.

Tại buổi tập huấn, Thạc sĩ Danh Nhiệt, Phó Trưởng phòng Chăn nuôi - Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang, trình bày chuyên đề “Kỹ thuật nuôi cá lồng bè trên biển”.

Nội dung tập huấn đi sâu vào quy trình kỹ thuật nuôi cá lồng bè, từ lựa chọn vị trí bố trí lồng, thiết kế và lựa chọn vật liệu, đến quản lý con giống, mật độ thả nuôi, chế độ dinh dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh.

Đáng chú ý, báo cáo viên giới thiệu hai dạng kết cấu lồng nuôi phổ biến là lồng gỗ truyền thống và lồng sử dụng vật liệu nhựa HDPE. Đối với lồng gỗ, kết cấu thường sử dụng thanh gỗ, phao nổi và lưới PE; tuy nhiên, mô hình này có những hạn chế về độ bền, chi phí sửa chữa, khả năng chịu sóng gió và nguy cơ thiệt hại khi thời tiết bất lợi. Trong khi đó, lồng HDPE có kết cấu khung nhựa, dạng tròn hoặc vuông, kết hợp hệ thống lưới và neo giữ, là một hướng tiếp cận công nghệ cần được nghiên cứu, lựa chọn phù hợp với điều kiện vùng nuôi và khả năng đầu tư của người dân.

Bên cạnh kết cấu lồng, chuyên đề nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn con giống khỏe mạnh, đồng đều kích cỡ, không bị xây xát; xác định mật độ thả phù hợp với từng đối tượng nuôi. Đối với thức ăn, cần bảo đảm nguồn thức ăn tươi sạch, không mang mầm bệnh hoặc sử dụng thức ăn công nghiệp có thành phần dinh dưỡng phù hợp; điều chỉnh khẩu phần theo kích cỡ và tình trạng sinh trưởng của cá.

Công tác quản lý, chăm sóc được xem là khâu quan trọng trong toàn bộ quy trình. Người nuôi cần thường xuyên kiểm tra hệ thống lồng, lưới, phao và dây neo; vệ sinh lưới, theo dõi hoạt động bắt mồi, sức khỏe của cá và phân loại cá theo kích cỡ nhằm hạn chế cạnh tranh thức ăn, giảm chênh lệch sinh trưởng. Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng bệnh tổng hợp, chú trọng chất lượng con giống, môi trường nuôi và sức đề kháng của vật nuôi.

Những nội dung này góp phần giúp người nuôi tiếp cận quy trình sản xuất có cơ sở kỹ thuật, chủ động hơn trong quản lý rủi ro, nâng cao tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá lồng bè trên biển.

ThS. Danh Nhiệt trình bày chuyên đề “Kỹ thuật nuôi cá lồng bè trên biển”.

Tiếp nối nội dung kỹ thuật, ông Phù Vĩnh Thái, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư An Giang, trình bày chuyên đề “Nuôi biển tỉnh An Giang giai đoạn 2021–2026, định hướng đến năm 2030 và nhiệm vụ trọng tâm tại xã Hòn Nghệ”.

Chuyên đề cung cấp thông tin về định hướng phát triển nuôi biển của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời đặt ra yêu cầu gắn hoạt động sản xuất tại địa phương với định hướng chung của ngành thủy sản. Đối với xã Hòn Nghệ, việc phát huy tiềm năng vùng biển cần đi đôi với tổ chức lại hoạt động nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, nâng cao hiệu quả quản lý vùng nuôi và bảo đảm các yêu cầu về môi trường, an toàn sản xuất.

Thông qua nội dung trao đổi, người dân và cán bộ địa phương có thêm cơ sở để nhận diện những nhiệm vụ cần quan tâm trong phát triển nghề nuôi biển; trong đó, việc lựa chọn đối tượng nuôi phù hợp, nâng cao chất lượng con giống, cải tiến hệ thống lồng bè, quản lý môi trường và tăng cường liên kết sản xuất là những vấn đề có ý nghĩa thiết thực.

Ông Phù Vĩnh Thái trình bày định hướng phát triển nuôi biển tỉnh An Giang và nhiệm vụ trọng tâm tại xã Hòn Nghệ.

Tại phần trao đổi, thảo luận giữa cán bộ chuyên môn và bà con nuôi biển. Ông Nguyễn Phước Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang, đã trực tiếp tham gia trao đổi, lắng nghe và giải đáp các ý kiến của người dân.

Thảo luận tập trung vào những vấn đề thực tế trong quá trình nuôi cá lồng bè, những khó khăn về kỹ thuật, điều kiện sản xuất và nhu cầu được hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn.

Ông Nguyễn Phước Thành trao đổi, giải đáp các ý kiến của bà con nuôi biển.

Đại biểu và người dân tham gia thảo luận, trao đổi tại buổi tập huấn.

Thông qua chương trình, Liên hiệp hội An Giang và Trung tâm Khuyến nông tỉnh tiếp tục phát huy vai trò kết nối giữa cơ quan khoa học, cơ quan quản lý chuyên ngành, chính quyền địa phương và người sản xuất; đưa kiến thức khoa học, công nghệ đến gần hơn với hoạt động sản xuất của người dân.

Buổi tập huấn không chỉ cung cấp kiến thức về quy trình kỹ thuật nuôi cá lồng bè trên biển mà còn góp phần nâng cao nhận thức về định hướng phát triển nuôi biển theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững. Đây là cơ sở quan trọng để người dân xã Hòn Nghệ từng bước tiếp cận phương thức nuôi có quản lý, chủ động phòng ngừa rủi ro, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế.

Trong thời gian tới, việc tiếp tục tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học – công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật tại cơ sở và thúc đẩy liên kết giữa người nuôi với hợp tác xã, doanh nghiệp và các đơn vị chuyên môn sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, hướng đến phát triển nghề nuôi biển bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang.