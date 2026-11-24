Các chuyên gia tại hội nghị APAC 2026 cảnh báo mức sinh giảm, dân số già hóa và đề xuất ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới chính sách để phát triển bền vững.

Ngày 24/11 tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hội nghị Dân số và Phát triển bền vững châu Á lần thứ 7 (7th APAC Viet Nam 2026) với chủ đề “Châu Á Chuyển mình, Thịnh vượng và Hạnh phúc” đã diễn ra quy mô lớn, quy tụ nhiều nhà khoa học, học giả, nhà hoạch định chính sách và đại diện các tổ chức quốc tế. Sự kiện do Hội Dân số châu Á (APA) phối hợp với Cục Dân số (Bộ Y tế), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) tổ chức.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của GS. Nguyễn Thiện Nhân - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; GS.VS Đặng Vũ Minh - Chủ tịch danh dự VUSTA; PGS.TS Phạm Ngọc Linh – Phó Chủ tịch VUSTA; GS. James Sebastian Kuniath - Chủ tịch Hiệp hội Dân số châu Á; PGS.TS. Bùi Đức Thọ - Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mức sinh thấp, già hóa dân số đặt ra thách thức mới

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, trong những thập kỷ qua, mức sinh tại châu Á đã giảm đáng kể, từ khoảng 5,25 con/phụ nữ năm 1975 xuống còn khoảng 1,87 con/phụ nữ hiện nay. Nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng mức sinh thấp kéo dài, già hóa dân số và thậm chí là suy giảm dân số.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu khai mạc.

Thực tiễn cho thấy, không có một mô hình hay giải pháp chính sách dân số chung có thể áp dụng cho tất cả các quốc gia. Mỗi quốc gia cần căn cứ vào đặc điểm nhân khẩu học, điều kiện kinh tế - xã hội và bối cảnh phát triển của mình để xây dựng những chính sách phù hợp, linh hoạt và có tầm nhìn dài hạn.

Việt Nam là quốc gia có quy mô dân số lớn, hiện có khoảng hơn 100 triệu người và đứng thứ 16 trên thế giới. Trải qua 65 năm thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình (1961–2026), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Năm 2006, Việt Nam đạt mức sinh thay thế. Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đạt được, Việt Nam đang đứng trước những thách thức mới về dân số. Mức sinh có xu hướng giảm, hiện ở mức khoảng 1,93 con/phụ nữ; quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh trong khi Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng.

Bên cạnh đó là những vấn đề về mức sinh thấp, mất cân bằng giới tính khi sinh, phân bố dân cư và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động.

Từ thực tiễn này, Bộ trưởng cho rằng không có một mô hình hay giải pháp chính sách dân số chung có thể áp dụng cho tất cả các quốc gia. Mỗi nước cần căn cứ vào đặc điểm nhân khẩu học, điều kiện kinh tế - xã hội và bối cảnh phát triển để xây dựng chính sách phù hợp, linh hoạt, có tầm nhìn dài hạn.

Khoa học công nghệ mở hướng giải quyết bài toán dân số

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA cho biết, châu Á - Thái Bình Dương chiếm hơn một nửa dân số thế giới vừa là động lực tăng trưởng năng động của kinh tế toàn cầu, vừa là tâm điểm của những biến đổi nhân khẩu học sâu sắc.

Khu vực của chúng ta đang đứng trước bước ngoặt lịch sử: già hóa dân số nhanh, đô thị hóa mạnh mẽ và áp lực từ biến đổi khí hậu. Để vượt qua “bẫy thu nhập trung bình” và kiến tạo sự thịnh vượng bền vững, câu trả lời cốt lõi không nằm ở tài nguyên hữu hạn, mà ở tri thức, khoa học, công nghệ và sự liên kết của cộng đồng trí thức khu vực.

PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA phát biểu tại hội nghị.

Với sứ mệnh tập hợp hàng triệu trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, VUSTA luôn coi hội nhập trí thức quốc tế là trụ cột phát triển. Tinh thần này càng được khẳng định mạnh mẽ qua các quyết sách chiến lược gần đây của Việt Nam như Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết 59-NQ/TW về chủ động, nâng tầm hội nhập quốc tế. Hội nghị hôm nay chính là diễn đàn thiết thực để kết nối trí tuệ Việt Nam với dòng chảy khoa học của khu vực và nhân loại.

Từ góc nhìn của giới trí thức khoa học, PGS.TS Phạm Ngọc Linh gợi mở ba trọng tâm hợp tác cho tương lai châu Á: Thứ nhất, lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm đòn bẩy: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ y sinh để dự báo chính xác biến động nhân khẩu học, tối ưu hóa quản trị xã hội và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm.

Thứ hai, gắn kết chặt chẽ chính sách dân số với chuyển đổi xanh: châu Á là khu vực chịu tổn thương nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu và thiên tai – những yếu tố đang tác động trực tiếp đến sức khỏe, sinh kế và làn sóng di cư. Mọi chiến lược phát triển con người phải đi đôi với kinh tế tuần hoàn và bảo vệ hệ sinh thái.

Thứ ba, kiến tạo mạng lưới liên kết trí thức xuyên biên giới: Các thách thức về dân số và môi trường không dừng lại ở ranh giới quốc gia. Sự chia sẻ dữ liệu, đồng nghiên cứu và chuyển giao tri thức giữa các viện, trường và hiệp hội khoa học trong khu vực chính là “sức mạnh mềm” để xây dựng một châu Á tự cường.

“VUSTA cam kết tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đồng hành cùng các nhà khoa học trong nước và quốc tế nhằm chuyển hóa các kết quả nghiên cứu thành những luận cứ sắc bén, phục vụ hiệu quả cho quá trình hoạch định chính sách của Việt Nam và khu vực”, ông Linh nhấn mạnh.