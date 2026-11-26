Trong ký ức của bà Võ Quí Hòa Bình - con gái kỹ sư Võ Quí Huân, cha bà là một người nặng tình non nước và nặng lòng với tình thân.

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, bà Võ Quí Hòa Bình, con gái kỹ sư Võ Quí Huân, xúc động kể về người cha từng từ bỏ cuộc sống đủ đầy ở Paris, mang trí tuệ và tâm huyết trở về phụng sự đất nước. Đằng sau hình ảnh một kỹ sư nặng tình non nước còn là người cha giàu tình yêu thương, luôn đau đáu về những lời hứa chưa thể thực hiện với người thân ở Pháp.

Bà Võ Quí Hòa Bình xúc động giới thiệu cuốn sách "Võ Quí Huân, người kỹ sư nặng tình non nước". Ảnh: Mai Loan.

Bà chia sẻ, khi cha bà được đặt tên trên một con đường tại Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành cả nước, bà vô cùng tự hào và xúc động. “Nhớ lại hành trình của cha, một con người ưu tú đã dâng hiến trọn vẹn tuổi trẻ và trí tuệ cho nền công nghiệp Việt Nam ngày nay, đây là niềm vinh dự lớn lao, là nguồn động lực tinh thần để con cháu luôn khắc ghi mà tiếp bước con đường mà cha đã chọn”, bà Bình chia sẻ.

“Mình gian khổ một chút thôi, các chiến sĩ ngoài mặt trận mới là người hy sinh lớn nhất"

Bà Võ Quí Hòa Bình kể, do hoàn cảnh công tác của cha, tuổi thơ của anh chị em bà phần lớn gắn bó với mẹ. Trong những năm kháng chiến từ 1947 đến 1954, điều kiện chiến tranh khiến cha mẹ bà ít có thời gian ở bên nhau. Những đồng lương phụ cấp kháng chiến ít ỏi của ngành Quân giới, người mẹ phải tảo tần, chắt chiu nuôi con để chồng yên tâm công tác.

Kỹ sư Võ Quý Huân. Ảnh tư liệu. Nguồn: Nhân Dân.

Cuối năm 1946, từ một kỹ sư đang có cuộc sống khá đầy đủ ở Pháp, ông Võ Quí Huân cùng một số trí thức Việt kiều yêu nước quyết định theo Bác Hồ về nước tham gia kháng chiến. Với các con, khi lớn lên, bà Bình mới hiểu phần nào sự hy sinh của cha khi từ bỏ cuộc sống tiện nghi ở Paris để hòa mình vào cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Bà Bình nhớ lại, cha mình có dáng người gầy, sức vóc trung bình nhưng nhanh nhẹn, đôi mắt sáng và thông minh. Khi trò chuyện, ông luôn nhìn thẳng vào người đối diện với vẻ chân tình. Tính tình thẳng thắn, hòa đồng giúp ông được bà con, đồng chí và đồng nghiệp quý mến.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ông vừa công tác, nghiên cứu khoa học, vừa tham gia đào tạo nhiều học sinh phục vụ nền công nghiệp quốc phòng. Qua lời mẹ kể, bà Bình hình dung được những chuyến đi tìm mỏ, tìm vật liệu sản xuất của cha giữa mùa đông rét căm căm trên chiến khu Liên khu IV, rồi Việt Bắc. Hành trang của ông chỉ có chiếc áo trấn thủ chống rét và túi dết đựng vài quyển sách kỹ thuật. Những vật dụng sinh hoạt thiết yếu như dao cạo râu, xà phòng, bàn chải cũng không phải lúc nào cũng có.

Bà Bình bên con đường mang tên cha mình - kỹ sư Võ Quí Huân. Ảnh: NVCC.

Mỗi lần đi công tác dài ngày trở về, ông chỉ kịp ghé nhà một, hai hôm, bồng bế các con, ăn với gia đình mấy bữa cơm độn khoai, độn sắn rồi lại đội mũ nan, đeo túi dết lên đường.

Vất vả là thế nhưng qua lời kể của mẹ, cha không hề kêu ca hay buồn bực, nét mặt ông chỉ đăm chiêu khi phải suy nghĩ về các kế hoạch công tác, các chi tiết kỹ thuật chưa hoàn thành.

“Để động viên vợ con, cha thường bảo: “Mình vất vả, gian khổ một chút thôi, các chiến sĩ đang đánh giặc ngoài mặt trận mới thực sự là người hy sinh lớn nhất”, “Kháng chiến thành công thì cha sẽ cho các con học hành tấn tới”. Khi đó mẹ tôi đâu biết, tuy nghiên cứu, sản xuất vũ khí là công việc của những kỹ sư, kỹ thuật viên và công nhân quân giới, nhưng do tính chất đặc thù của công việc, đã có biết bao đồng chí, đồng đội của cha tôi cũng đã đổ máu, hy sinh trong quá trình công tác”, bà Bình kể.

Thương con đến giây phút cuối cùng

Những năm cuối đời, khi kỹ sư Võ Quí Huân mắc bệnh ung thư dạ dày phải nằm viện, bà Bình mới 14 tuổi. Mẹ bà lúc đó đang theo học lớp dược sĩ tại chức, vừa làm việc ở cửa hàng Dược phẩm quốc doanh. Vừa đi học nhưng vẫn cố gắng thu xếp thời gian vào chăm sóc chồng. Biết ông thích ăn xoài, bà lặn lội đi khắp các chợ tìm mua cho bằng được.

Bà Bình nhớ một lần em trai mới hơn 11 tuổi vào viện thăm cha. Thấy cô y tá mang cơm trưa vào, có cháo và một miếng cánh gà, cậu bé nhìn cha chưa kịp ngồi dậy ăn đã hỏi: “Cha ơi! Cha có ăn không? Cha cho con nhé!”.

Thấy con thèm ăn, ông bảo con cứ ăn. Bà Bình la mắng em, nhưng cha lại nói: “Không sao đâu, cha cũng không ăn được, hãy để cho em ăn”.

Sau những buổi đi học, bà thường vào bệnh viện thăm cha. Ông thủ thỉ căn dặn con gái phải dịu dàng, không được bắt nạt các anh, phải học tốt và chịu khó giúp đỡ mẹ. Bà Bình biết cha rất thương và chiều các con. Mỗi lần đi công tác về, dù ít hay nhiều, ông đều mua quà cho mọi người, trong đó bà thường được phần nhiều nhất.

Những ngày nằm viện, bà thấy cha thường giở ảnh gia đình ra xem. Khi ngắm bức ảnh người con trai cả tên Hào, lúc đó đang học ở Cộng hòa Dân chủ Đức, ông nói với con gái rằng mình rất ân hận vì không gặp được ông nội khi ông mất, bởi lúc ấy ông đang ở Pháp. Ông còn nhắn bà viết thư cho anh Hào, dặn anh cả phải gương mẫu, thương yêu các em, giúp đỡ mẹ những lúc cha vắng nhà và học thật tốt.

Trong những bức ảnh gia đình, có một bức chụp đứa bé gái người Pháp khoảng ba, bốn tháng tuổi, bụ bẫm, da trắng, tóc vàng. Khi bà Bình hỏi đó là ai, ông trả lời: “Đây là cháu ngoại của cha”. Ông ngắm bức ảnh với vẻ vui mừng và nói khi con gái lớn hơn sẽ kể cho nghe.

Ít ngày sau, thấy sức khỏe cha yếu hơn, ăn uống kém, bà Bình được ông chủ động kể về người chị gái ở Pháp. Người chị tên Việt Nga, là con gái của ông với bà Irène, người vợ ông đã phải từ biệt để về nước. Thời điểm ông về nước tham gia kháng chiến, chị Việt Nga mới hai tuổi.

Kỹ sư Võ Quí Huân và con gái Võ Quí Việt Nga những ngày còn ở Pháp. Ảnh: NVCC.

Trước ngày lên đường, ông phải gửi con gái cho một người bạn vì mẹ chị Việt Nga khi đó đang thi lấy bằng tiến sĩ ở Paris, vài ngày sau mới trở về đón con. Sau này, thỉnh thoảng ông nhận được thư của chị. Trong thư, chị thường trách cha không thương mình, bỏ rơi mình.

Điều khiến ông day dứt nhất là lời hứa với bà Irène và con gái. Bà Bình kể lại lời cha tâm sự trong những ngày cuối đời: “Khi cha về nước, cha có hứa với bà Irène và chị Việt Nga là chỉ vài tháng sau sẽ quay lại. Con biết đấy, với một đứa trẻ hai tuổi, lời hứa đó rất quan trọng. Vậy mà cha đã không thực hiện được, cha rất ân hận”.

Ông còn kể, vì chờ đợi trong vô vọng nên bà Irène không lập gia đình nữa. Chị Việt Nga cũng rất vất vả vì thiếu cha, chỉ học hết tú tài, cuộc sống sau đó gặp nhiều khó khăn. Nỗi ân hận vì không thực hiện được lời hứa với hai mẹ con luôn đeo đẳng ông.

Kỹ sư Võ Quí Huân qua đời vào giữa tiết trời se se lạnh, đêm 30, rạng sáng ngày 1/10/1967, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô. Lễ tiễn đưa ông có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo Bộ Công nghiệp nặng, Ủy ban Khoa học Nhà nước, đồng đội trong ngành Quân giới, đồng nghiệp Hội Đúc - Luyện kim Việt Nam và học sinh các khóa Trường Trung cấp Kỹ thuật I.

Khi cha mất, mẹ bà Bình mới 36 tuổi. Bà quyết định ở vậy thờ chồng, nuôi con. Với các con, bên cạnh nỗi đau mất cha là một mong ước âm thầm: có ngày tìm được người chị cùng cha khác mẹ đang sống ở bên kia bờ đại dương.