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Quân sự - Thế giới

Ấn Độ cách mạng hóa hậu cần quân đội với xe tải tự lái Stallion

Nhà sản xuất xe buýt hàng đầu thế giới của Ấn Độ đang phát triển phiên bản tự lái của dòng xe tải Stallion nổi tiếng cung cấp hàng loạt cho quân đội.

Tuệ Minh

Hãng sản xuất xe thương mại khổng lồ Ashok Leyland đang chuẩn bị cách mạng hóa lĩnh vực vận tải quân sự thông qua việc tích hợp các công nghệ thế hệ mới.

Là nhà sản xuất xe thương mại lớn thứ hai của Ấn Độ và là nhà sản xuất xe buýt hàng đầu thế giới, công ty hiện đang phát triển phiên bản tự lái của dòng xe tải Stallion nổi tiếng.

Từ lâu được coi là phương tiện hậu cần chủ lực của Lực lượng Vũ trang Ấn Độ, việc chuyển đổi Stallion sang nền tảng tự lái đánh dấu một bước tiến chiến lược lớn hướng tới khả năng vận tải quân sự trong tương lai.

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Dòng xe tải Stallion nổi tiếng của Ashok Leyland vốn có rất nhiều biến thể phục vụ trong quân đội Ấn Độ.

Theo ông Amandeep Singh, Chủ tịch mảng Kinh doanh Quốc phòng của Ashok Leyland, việc chuyển đổi chiếc xe tải đã được thử nghiệm trong chiến đấu này thành một cỗ máy tự hành không phải là nhiệm vụ đơn giản.

Ông xác nhận rằng dự án kỹ thuật phức tạp, mang tính tiên tiến này đang được tiến hành và sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các mạng lưới xe kết nối hiện đại.Sau khi được triển khai, các nền tảng tự lái này được thiết kế để quản lý các chuỗi cung ứng thiết yếu và hỗ trợ các nhiệm vụ quan trọng ở tiền tuyến.

Sự thay đổi này nhằm mục đích cải thiện đáng kể tốc độ hoạt động đồng thời giữ cho binh lính an toàn trong các chuyến vận chuyển tiếp tế nguy hiểm.

Quân đội Ấn Độ hiện đang dựa vào một đội xe khổng lồ gồm 60.000 đến 75.000 xe tải Stallion, củng cố vai trò của nó như xương sống tuyệt đối của khung hậu cần quân sự.

Việc nâng cấp từ phương tiện vận tải hạng nặng tiêu chuẩn lên các hệ thống tự động thông minh đại diện cho một bước chuyển đổi công nghệ lịch sử đối với lực lượng vũ trang.

Được chế tạo với nhiều cấu hình linh hoạt, bao gồm cả 4x4 và 6x6, Stallion đã chứng minh độ bền bỉ của mình trong một số môi trường khắc nghiệt nhất trên tiểu lục địa, từ các đèo núi cao đóng băng đến các sa mạc nóng bỏng.

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Tự động hóa toàn bộ dòng xe Stallion sẽ là một cuộc cách mạng của ngành hậu cần quân đội Ấn Độ.

Việc đưa các phương tiện hậu cần tự lái vào chiến trường mang lại những lợi thế chiến thuật mang tính cách mạng. Nó giảm thiểu nhu cầu về người lái trong các khu vực chiến đấu ác liệt, đảm bảo dòng chảy tiếp tế ổn định ngay cả khi bị hỏa lực địch tấn công, cho phép các chỉ huy theo dõi chuyển động của đội xe trong thời gian thực và cuối cùng là tăng cường khả năng bảo vệ lực lượng tổng thể.

Để tiếp tục phát triển điều này, Ashok Leyland đang tích cực nghiên cứu hậu cần dựa trên máy bay không người lái và được cho là đang phát triển một chiếc Stallion chạy bằng nhiên liệu hydro, hợp tác với các đơn vị sản xuất trong nước như Nhà máy Sản xuất Xe Jabalpur (VFJ).

Những nỗ lực kết hợp này củng cố vai trò quan trọng của công ty trong việc nâng cấp hệ sinh thái vận tải quân sự của Ấn Độ. Chiến tranh hiện đại đang phát triển nhanh chóng, khiến việc tích hợp công nghệ thông minh trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết.

Các sáng kiến ​​như chương trình xe tự lái Stallion hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn "Atmanirbhar Bharat" (Ấn Độ tự lực) của chính phủ, chuẩn bị cho ngành công nghiệp trong nước nắm bắt thị trường trị giá ước tính 11.000 crore rupee (1,15 triệu USD) cho lĩnh vực vận tải quốc phòng trong những năm tới.

Sau hàng loạt hợp đồng quân sự trị giá hàng triệu USD gần đây của Ashok Leyland cho các xe cứu hộ hạng nặng và máy kéo pháo, động thái hướng tới các nền tảng không người lái này sẽ được các nhà phân tích quốc phòng toàn cầu theo dõi sát sao.

Nếu thành công, dự án đầy tham vọng này sẽ thiết lập một tiêu chuẩn vàng mới cho ngành sản xuất quốc phòng trong nước.

Pháo phản lực Pinaka trên khung gầm Stallion chuyển đổi linh hoạt trạng thái khai hỏa và cơ động.
#Cách mạng hóa hậu cần quân đội #Xe tự lái Stallion #Công nghệ tự động trong quân sự #Phát triển hệ sinh thái vận tải quân sự #Chương trình xe tự lái và hydrogen

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