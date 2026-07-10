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Quân sự - Thế giới

Hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào

Tại hội đàm Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng khi đoàn đại biểu cấp cao hai nước trải qua các hoạt động giao lưu biên giới thực sự ý nghĩa và ấn tượng.

Trà Khánh

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, sáng 10/7, tại tỉnh Nghệ An, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm trưởng đoàn.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cùng nhau đánh giá kết quả phối hợp giữa hai Bộ Quốc phòng trong triển khai các thỏa thuận cấp cao và kế hoạch hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua, thống nhất định hướng hợp tác trong thời gian tới.

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Quang cảnh cuộc hội đàm giữa hai đoàn. Ảnh: Trần Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng khi đoàn đại biểu cấp cao hai nước vừa trải qua các hoạt động giao lưu biên giới thực sự ý nghĩa và ấn tượng. Tiếp nối thành công của 2 chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào vào tháng 11-2021 và tháng 10-2024, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tiếp tục khẳng định là nội dung hợp tác đặc sắc giữa hai nước, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng từ lãnh đạo Trung ương đến Quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân hai nước; là hoạt động cụ thể hóa quan hệ hợp tác chiến lược đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, hợp tác và giao lưu giữa Bộ Quốc phòng, quân đội, địa phương và nhân dân hai nước; góp phần cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Giao lưu lần này đặc biệt ý nghĩa khi được tổ chức tại tỉnh Bolykhamxay anh hùng của đất nước Lào anh em và trên mảnh đất Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đồng thời là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962-2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt - Lào (1977-2027).

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An) và Cửa khẩu Nam On (tỉnh Bolykhamxay) là điểm kết nối tuyến cao tốc chiến lược Hà Nội - Vientiane đã được quy hoạch và sẽ sớm trở thành hiện thực. Đây có thể được xem như một huyết mạch kết nối tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Bolykhamxay; kết nối chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, văn hóa, kinh tế, giao lưu nhân dân hai đất nước; hiện thực hóa chủ trương “kết nối ra biển” của đất nước Lào anh em.

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Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Trần Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, quan hệ giao lưu nhân dân hai nước khu vực biên giới là quan trọng; quan tâm, chăm lo đến đời sống nhân dân biên giới là việc làm cần thiết. Nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Lào thời gian qua đã phối hợp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng với việc xây dựng các cụm, bản khu vực biên giới phát triển, các hoạt động ý nghĩa như trong Giao lưu lần này thực sự sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quan hệ hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, được thúc đẩy hiệu quả và ngày càng thực chất, đạt được những kết quả nổi bật và toàn diện. Theo đó, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trao đổi thông tin, tình hình; tham mưu hiệu quả với lãnh đạo Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược; hợp tác trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao được coi trọng; các cơ chế hợp tác được duy trì hiệu quả, thực chất. Cùng với đó, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục được hai bên coi trọng; hợp tác công nghiệp quốc phòng được quan tâm thúc đẩy; hợp tác kinh tế quốc phòng được triển khai thiết thực; hợp tác quân, binh chủng, quân khu giáp biên và Bộ đội Biên phòng, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên được triển khai thực chất, tiếp tục góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

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Đại tướng Khamliang Outhakaysone phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Trần Nam.

Trên cơ sở Nghị định thư về hợp tác quốc phòng, Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026 đã ký kết, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, thời gian tới, hai bên tập trung triển khai quan hệ hợp tác, trọng tâm vào các định hướng: Duy trì trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, quản lý bảo vệ biên giới, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự; tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế... Về hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, hai bên tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia; kịp thời phối hợp, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh; nhân rộng mô hình kết nghĩa đồn - trạm biên phòng và cụm dân cư hai bên biên giới.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone bày tỏ vinh dự được đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn Việt Nam sang tham dự các hoạt động giao lưu tại Lào; đồng thời cảm ơn và bày tỏ ấn tượng trước tình cảm của Quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào; khẳng định điều này là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhấn mạnh, Giao lưu lần này diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào đang triển khai Nghị quyết của mỗi Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn của mỗi nước. Đồng thời, hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua được duy trì, tiếp tục đi vào chiều sâu và trong 6 tháng đầu năm 2026 đã đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; duy trì các cơ chế hợp tác, trong đó có Đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 6; giao lưu giữa nhân dân hai bên biên giới ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy giao thương giữa hai bên; Việt Nam tiếp tục hỗ trợ xây dựng các công trình cho phía Lào; hợp tác đào tạo cả ngắn hạn và dài hạn ngày càng chất lượng...

Đại tướng Khamliang Outhakaysone đề nghị, thời gian tới, hai bên tăng cường giáo dục thế hệ trẻ hai nước, hai Quân đội về giá trị đặc biệt, thủy chung, son sắt của mối quan hệ Việt Nam - Lào theo phương châm “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược”; phối hợp giữ gìn, bảo vệ an ninh biên giới, tăng cường hoạt động tuần tra chung ở biên giới; tiếp tục tăng cường hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng các cụm di tích; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu ý nghĩa để chào mừng các hoạt động kỷ niệm quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào vào năm tới.

#Bộ Quốc phòng #Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào #Đại tướng Phan Văn Giang #Đại tướng Khamliang Outhakaysone

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