Việt Nam - Lào khởi công xây dựng Trạm phối hợp dành cho bộ đội biên phòng

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, sau khi hoàn thành không chỉ tạo điều kiện làm việc, sinh hoạt tốt hơn cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng Lào.

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, sáng 9/7, tại huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay của Lào, đoàn đại biểu hai nước đã dự Lễ khởi công công trình Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay).

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đoàn đại biểu hai nước đến dự lễ khởi công Trạm phối hợp công tác của Đại đội Biên phòng 252. Ảnh: Khánh Toàn.

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đoàn Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng đoàn.

Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay) là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng nhân dịp Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, gồm tòa nhà văn phòng và hội trường 2 tầng; nơi nghỉ cho cán bộ, chiến sĩ; nhà ăn, nhà bếp, kho hậu cần; đường bê tông vào đơn vị; cột cờ, sân luyện tập; cổng chính và vọng gác… Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 11/2027.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đại biểu hai nước bấm nút khởi công xây dựng công trình. Ảnh: Khánh Toàn.

Được xây dựng ngay tại khu vực biên giới, Trạm phối hợp công tác Bộ đội Biên phòng Lào - Việt Nam sẽ là nơi phối hợp thường xuyên giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước trong trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra song phương, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trên tuyến biên giới.

Đây là dự án hợp tác quan trọng giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội nói chung, giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới Lào - Việt Nam nói riêng. Dự án khi hoàn thành không chỉ tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội 252, tỉnh Bolikhamxay làm việc và sinh hoạt thuận lợi, mà còn giúp nâng cao hiệu quả phối hợp chung với các đơn vị của Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đại biểu hai nước tham dự Lễ khởi công công trình xây dựng Trạm phối hợp công tác biên giới Đại đội biên phòng 252. Ảnh: Khánh Toàn.

Phát biểu tại Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bolykhamxay bày tỏ vinh dự được đón hai đồng chí Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam và Lào đến dự lễ khởi công công trình; đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam; cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện dự án bảo đảm chất lượng tốt nhất và đưa vào phục vụ cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng 252 theo đúng kế hoạch; đồng thời tiếp tục nỗ lực đóng góp vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, cùng nhau xây dựng đường biên giới chung hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.