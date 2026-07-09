Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Việt Nam - Lào khởi công xây dựng Trạm phối hợp dành cho bộ đội biên phòng

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, sau khi hoàn thành không chỉ tạo điều kiện làm việc, sinh hoạt tốt hơn cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng Lào.

Trà Khánh

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, sáng 9/7, tại huyện Xaychamphone, tỉnh Bolykhamxay của Lào, đoàn đại biểu hai nước đã dự Lễ khởi công công trình Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay).

z8023960169776-b8a2ee476501d73fd3e7cc3341a4e300.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đoàn đại biểu hai nước đến dự lễ khởi công Trạm phối hợp công tác của Đại đội Biên phòng 252. Ảnh: Khánh Toàn.

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn. Đoàn Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng đoàn.

Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay) là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng nhân dịp Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, gồm tòa nhà văn phòng và hội trường 2 tầng; nơi nghỉ cho cán bộ, chiến sĩ; nhà ăn, nhà bếp, kho hậu cần; đường bê tông vào đơn vị; cột cờ, sân luyện tập; cổng chính và vọng gác… Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 11/2027.

z8023970057005-7e929a881f2e0fd197bb4cd03caebd08.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đại biểu hai nước bấm nút khởi công xây dựng công trình. Ảnh: Khánh Toàn.

Được xây dựng ngay tại khu vực biên giới, Trạm phối hợp công tác Bộ đội Biên phòng Lào - Việt Nam sẽ là nơi phối hợp thường xuyên giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước trong trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra song phương, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh trên tuyến biên giới.

Đây là dự án hợp tác quan trọng giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội nói chung, giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới Lào - Việt Nam nói riêng. Dự án khi hoàn thành không chỉ tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội 252, tỉnh Bolikhamxay làm việc và sinh hoạt thuận lợi, mà còn giúp nâng cao hiệu quả phối hợp chung với các đơn vị của Việt Nam.

z8023974295474-002c43dd04bcee364dba9cc10021d09f.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone cùng đại biểu hai nước tham dự Lễ khởi công công trình xây dựng Trạm phối hợp công tác biên giới Đại đội biên phòng 252. Ảnh: Khánh Toàn.

Phát biểu tại Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bolykhamxay bày tỏ vinh dự được đón hai đồng chí Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam và Lào đến dự lễ khởi công công trình; đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam; cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện dự án bảo đảm chất lượng tốt nhất và đưa vào phục vụ cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng 252 theo đúng kế hoạch; đồng thời tiếp tục nỗ lực đóng góp vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, cùng nhau xây dựng đường biên giới chung hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

#Trạm phối hợp công tác #biên phòng #Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Lào #Đại tướng Phan Văn Giang #Đại tướng Khamliang Outhakaysone

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Đại tướng Phan Văn Giang tô son cột mốc biên giới Việt Nam - Lào

Sáng 9/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn Việt Nam sang Lào dự Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần 3.

Tại Cửa khẩu Nam On của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào, Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đoàn đại biểu Việt Nam sang tỉnh Bolykhamxay tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

z8023914837140-28d292da96968e981ffec997da41d344.jpg
Đoàn Việt Nam từ Cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) di chuyển về phía Cửa khẩu Nam On (Lào). Ảnh: Khánh Toàn.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 8/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

aanh-3.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi làm việc.
Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Ba điểm nổi bật tại Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba sẽ diễn ra từ ngày 9-10/7 với nhiều điểm mới về địa điểm và nội dung hoạt động.

Chiều 2/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.

Thông tin về chương trình Giao lưu, Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị cho biết, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 10/7/2026 tại tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Bolykhamxay (Lào).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới