Amazon bị tố “AI washing” khi sa thải 14.000 nhân viên

Số hóa

Amazon bị nghi ngờ lợi dụng danh nghĩa trí tuệ nhân tạo để hợp thức hóa đợt cắt giảm 14.000 lao động.

Thiên Trang (TH)
Trong cơn sốt trí tuệ nhân tạo, nhiều tập đoàn đang dùng “AI” như tấm bình phong cho các quyết định sa thải quy mô lớn.
Amazon là ví dụ điển hình khi cắt giảm hơn 14.000 nhân viên dù vẫn thu về 35 tỷ USD lợi nhuận nửa đầu năm 2025.
Công ty tuyên bố đây là bước tái cấu trúc để “đón đầu kỷ nguyên AI”, nhưng phần lớn việc làm bị mất không hề liên quan đến công nghệ này.
Các chuyên gia gọi đây là hiện tượng AI washing, lạm dụng danh nghĩa AI để hợp thức hóa việc cắt giảm chi phí hoặc tô vẽ hình ảnh công nghệ.
Giới phân tích cho rằng mục tiêu thực sự của Amazon là tạo dư địa tài chính cho đầu tư AI, đồng thời làm hài lòng Phố Wall bằng lợi nhuận ngắn hạn.
SEC (Ủy ban Chứng khoán Mỹ) hiện đã bắt đầu giám sát hiện tượng này, coi đó là dạng thông tin sai lệch tương tự như “greenwashing” trong môi trường.
Các chuyên gia cảnh báo việc sa thải sớm có thể khiến công ty “mong manh” hơn vì AI vẫn chưa đủ khả năng thay thế con người.
Nếu xu hướng AI washing tiếp tục, các tập đoàn công nghệ có nguy cơ đánh mất niềm tin từ cả nhân viên lẫn nhà đầu tư trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
