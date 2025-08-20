Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
AI tái hiện Conan đời thật: Đẹp và chân thực đến ngỡ ngàng

Số hóa

AI tái hiện Conan đời thật: Đẹp và chân thực đến ngỡ ngàng

Công nghệ AI biến dàn nhân vật Thám Tử Lừng Danh Conan thành người thật với vẻ đẹp và thần thái khiến fan “đứng ngồi không yên”.

Thiên Trang (TH)
Nhờ AI, dàn nhân vật Thám Tử Lừng Danh Conan được tái hiện như bước ra từ đời thực.
Nhờ AI, dàn nhân vật Thám Tử Lừng Danh Conan được tái hiện như bước ra từ đời thực.
Các thuật toán thông minh đã phân tích từng chi tiết khuôn mặt, tóc, mắt và biểu cảm để tạo ra hình ảnh cực kỳ chân thực.
Các thuật toán thông minh đã phân tích từng chi tiết khuôn mặt, tóc, mắt và biểu cảm để tạo ra hình ảnh cực kỳ chân thực.
Conan hiện lên lém lỉnh, thông minh; còn Kudo Yusaku đầy điển trai và bí ẩn.
Conan hiện lên lém lỉnh, thông minh; còn Kudo Yusaku đầy điển trai và bí ẩn.
Ran Mori gây bão với nét đẹp trong sáng, mái tóc mềm mại và đôi mắt long lanh.
Ran Mori gây bão với nét đẹp trong sáng, mái tóc mềm mại và đôi mắt long lanh.
Haibara Ai giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng toát lên chiều sâu cảm xúc.
Haibara Ai giữ nguyên vẻ lạnh lùng nhưng toát lên chiều sâu cảm xúc.
Heiji Hattori, Akai Shuichi và Furuya Rei được khắc họa mạnh mẽ, sắc bén đến ấn tượng.
Heiji Hattori, Akai Shuichi và Furuya Rei được khắc họa mạnh mẽ, sắc bén đến ấn tượng.
Thành viên tổ chức Áo đen như Gin, Vermouth mang thần thái nguy hiểm, đầy bí ẩn.
Thành viên tổ chức Áo đen như Gin, Vermouth mang thần thái nguy hiểm, đầy bí ẩn.
Những hình ảnh này vừa khiến fan mãn nhãn vừa chứng minh tiềm năng sáng tạo vô tận của AI.
Những hình ảnh này vừa khiến fan mãn nhãn vừa chứng minh tiềm năng sáng tạo vô tận của AI.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#AI Conan #nhân vật Conan thật #công nghệ AI #hình ảnh chân thực #Thám Tử Lừng Danh Conan #trí tuệ nhân tạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT