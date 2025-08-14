Hà Nội

Vẻ gợi cảm miễn chê của "vợ Tây" thủ môn Bùi Tiến Dũng

Cộng đồng trẻ

Vẻ gợi cảm miễn chê của "vợ Tây" thủ môn Bùi Tiến Dũng

Dianka Zakhidova, bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khi chia sẻ những hình ảnh khoe vẻ đẹp gợi cảm, quyến rũ khó cưỡng.

Thiên Anh
Vốn là một người mẫu, Dianka luôn biết cách phô diễn lợi thế hình thể của mình, và những bức ảnh mới nhất đã chứng minh điều đó một cách rõ nét.
Trong những bức hình được đăng tải trên trang cá nhân, Dianka Zakhidova xuất hiện với thần thái tự tin, sang chảnh.
Bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng khéo léo lựa chọn trang phục để tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh, đặc biệt là vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man.
Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc óng ả càng làm nổi bật vẻ đẹp lai Tây đầy cuốn hút của cô.
Sau khi kết hôn và sinh con, Dianka vẫn giữ được vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Điều này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ghen tị và dành những lời khen ngợi "có cánh" cho nhan sắc của cô.
Cặp đôi Bùi Tiến Dũng - Dianka Zakhidova luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng, không chỉ vì sự nghiệp của Bùi Tiến Dũng mà còn vì câu chuyện tình yêu đẹp và tổ ấm hạnh phúc của họ.
Những hình ảnh mới của Dianka Zakhidova không chỉ cho thấy vẻ đẹp vượt trội của một người mẫu chuyên nghiệp mà còn khẳng định sức hút của cô với vai trò là một người vợ, người mẹ.
Dianka chứng minh rằng, dù ở bất kỳ vai trò nào, phụ nữ vẫn có thể tỏa sáng và duy trì vẻ đẹp của mình.
Nàng WAG đến từ Ukraine cũng nhận nhiều lời khen ngợi với gương mặt mộc trẻ trung, cuốn hút.
Với chiều cao 1,73 m, bà xã thủ môn Bùi Tiến Dũng là cái tên quen mặt của nhiều sàn diễn thời trang tại Việt Nam, "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế. Cô từng chia sẻ bản thân giảm tới 13 kg sau sinh con. Ảnh sử dụng trong bài: Instagram nhân vật.
#Dianka Zakhidova #Bùi Tiến Dũng #vợ cầu thủ #ảnh gợi cảm #sao Việt #đời sống sao

