"Phú bà" Tâm Tít F5 bản thân với mái tóc xoăn ngắn cực mới lạ

Cộng đồng trẻ

"Phú bà" Tâm Tít mới F5 bản thân với mái tóc xoăn ngắn cực kỳ mới lạ và cá tính, nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Thiên Anh
Cựu hot girl đình đám một thời, giờ đây được biết đến với danh xưng "phú bà" Tâm Tít, vừa gây bão mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh diện bikini nóng bỏng bên bể bơi.
Điều đặc biệt, cô nàng đã F5 bản thân với mái tóc xoăn ngắn cực kỳ mới lạ và cá tính, nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
Trong những bức hình được chia sẻ, Tâm Tít khoe vóc dáng thon gọn, săn chắc đáng ngưỡng mộ dù đã là mẹ hai con.
Cô diện một bộ bikini hai mảnh màu trắng, tôn lên làn da trắng ngần và những đường cong quyến rũ. T
Tuy nhiên, điểm nhấn đặc biệt nhất chính là mái tóc xoăn ngắn, giúp "phú bà" Tâm Tít trở nên trẻ trung, phá cách và khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh tóc dài dịu dàng quen thuộc trước đây.
Sự thay đổi này của Tâm Tít đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ và thích thú.
Nhiều người dành những lời khen "có cánh" cho nhan sắc thăng hạng và sự táo bạo trong phong cách của cô. "Tóc này đẹp quá chị ơi!", "Nhìn trẻ ra cả chục tuổi", hay "Đúng là phụ nữ đẹp nhất khi thay đổi" là những bình luận phổ biến dưới bài đăng.
Sau khi kết hôn và có cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia, Tâm Tít dần rút khỏi showbiz nhưng vẫn luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Cô hiện đang tận hưởng cuộc sống sang chảnh, hạnh phúc và vẫn giữ được nhan sắc "không tuổi".
Mái tóc mới này không chỉ là một sự thay đổi về ngoại hình mà còn thể hiện sự tươi mới và năng lượng tích cực của Tâm Tít ở thời điểm hiện tại.
Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật
Thiên Anh
