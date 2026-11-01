AI đưa nhà sáng lập DeepSeek vào Top 10 tỷ phú Trung Quốc

Làn sóng AI và bán dẫn đang làm thay đổi bảng xếp hạng tỷ phú Trung Quốc, đưa Trương Nhất Minh lên ngôi giàu nhất châu Á và nhà sáng lập DeepSeek vào Top 10.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những biến động đáng chú ý trong danh sách người giàu nhất Trung Quốc năm 2026. Theo Bloomberg Billionaires Index, tính đến ngày 27/10, Trương Nhất Minh, nhà sáng lập ByteDance, sở hữu tài sản ước tính 105 tỷ USD, trở thành người giàu nhất châu Á và đứng thứ 18 thế giới. Trong khi đó, bảng xếp hạng Hurun công bố cùng ngày cũng đưa ông lên vị trí số một Trung Quốc với khối tài sản 670 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 94 tỷ USD.

Trương Nhất Minh, nhà sáng lập ByteDance, trở thành người giàu nhất châu Á theo Bloomberg nhờ tài sản tăng mạnh trong làn sóng AI.

Đáng chú ý, động lực tăng trưởng của Trương Nhất Minh không chỉ đến từ TikTok hay Douyin, hai nền tảng video ngắn nổi tiếng của ByteDance. Theo Hurun, những bước tiến trong lĩnh vực AI, đặc biệt là chatbot Doubao, đã thúc đẩy thị trường định giá lại tập đoàn ở mức khoảng 3.300 tỷ nhân dân tệ, tương đương 460 tỷ USD. Trương Nhất Minh nắm hơn 20% cổ phần ByteDance, vì vậy mức định giá doanh nghiệp tăng đã tác động đáng kể đến tài sản cá nhân của ông. Dù cùng xác nhận vị trí dẫn đầu, Bloomberg, Forbes và Hurun đưa ra các con số khác nhau do ByteDance chưa niêm yết và mỗi tổ chức sử dụng phương pháp định giá riêng.

Sự trỗi dậy của AI còn thể hiện rõ qua những gương mặt mới trong danh sách Hurun. Lương Văn Phong, nhà sáng lập DeepSeek, lần đầu góp mặt đã đứng thứ bảy với tài sản ước tính 280 tỷ nhân dân tệ. Hurun cho biết định giá DeepSeek đã vượt 50 tỷ USD, trong khi năm trước doanh nhân này chưa được đưa vào bảng xếp hạng do công ty từng tuyên bố không thương mại hóa. Trần Thiên Thạch, nhà sáng lập hãng chip AI Cambricon, cũng lần đầu lọt Top 10, đứng thứ mười với 205 tỷ nhân dân tệ. Theo Hurun, cứ 10 người trong danh sách năm nay thì có một người gia tăng tài sản nhờ AI.

Lương Văn Phong, nhà sáng lập DeepSeek, lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng Hurun đã đứng thứ bảy trong danh sách tỷ phú Trung Quốc. (Ảnh: Business Today)

Ở chiều ngược lại, một số tỷ phú từng hưởng lợi từ những cơn sốt công nghệ trước đây ghi nhận mức giảm đáng kể. Lôi Quân, nhà sáng lập Xiaomi, mất 157 tỷ nhân dân tệ tài sản; Mã Hóa Đằng của Tencent giảm 119 tỷ nhân dân tệ; còn gia đình đứng sau Pop Mart giảm 94,5 tỷ nhân dân tệ khi sức nóng của Labubu hạ nhiệt. Trong khi đó, Chung Thiểm Thiểm, ông chủ Nongfu Spring, tụt xuống vị trí thứ hai tại Trung Quốc với 410 tỷ nhân dân tệ, giảm 120 tỷ nhân dân tệ so với năm trước.

Bức tranh tài sản năm 2026 cho thấy AI và bán dẫn đang trở thành những động lực lớn trong cuộc đua tỷ phú. Hurun ghi nhận tổng cộng 1.529 người Trung Quốc sở hữu ít nhất 5 tỷ nhân dân tệ, mức cao kỷ lục, với tổng tài sản đạt 32.000 tỷ nhân dân tệ. Chủ tịch Hurun Rupert Hoogewerf nhận định bảng xếp hạng đang trải qua giai đoạn xáo trộn và làm mới mạnh mẽ. Tổ chức này dự báo Trung Quốc có thể xuất hiện những doanh nhân sở hữu 1.000 tỷ nhân dân tệ trong thập kỷ tới, với các ứng viên tiềm năng chủ yếu đến từ lĩnh vực công nghệ, AI và robot.