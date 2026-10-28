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[GALLERY] Volkswagen Jetta M6 giá rẻ từ 308 triệu "cháy hàng" tại Trung Quốc

Số hóa - Xe

[GALLERY] Volkswagen Jetta M6 giá rẻ từ 308 triệu "cháy hàng" tại Trung Quốc

Mẫu sedan thuần điện giá rẻ Jetta M6 do liên doanh FAW-Volkswagen phát triển vừa chính thức cán mốc hơn 10.000 đơn đặt hàng chỉ trong vòng 19 giờ mở bán.

Nguyễn Anh
Jetta là thương hiệu xe phổ thông dành riêng cho thị trường Trung Quốc, được đặt theo tên mẫu sedan Volkswagen Jetta vốn có lịch sử hơn 30 năm tại quốc gia này. Trước khi M6 xuất hiện, thương hiệu chủ yếu cung cấp các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong.
Jetta là thương hiệu xe phổ thông dành riêng cho thị trường Trung Quốc, được đặt theo tên mẫu sedan Volkswagen Jetta vốn có lịch sử hơn 30 năm tại quốc gia này. Trước khi M6 xuất hiện, thương hiệu chủ yếu cung cấp các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong.
Việc bổ sung một mẫu xe thuần điện M6 cho thấy Jetta đang mở rộng danh mục sản phẩm để thích ứng với thị trường Trung Quốc, nơi xe năng lượng mới ngày càng chiếm vị trí quan trọng. Với mức giá khởi điểm 79.800 Nhân dân tệ (khoảng 308 triệu đồng).
Việc bổ sung một mẫu xe thuần điện M6 cho thấy Jetta đang mở rộng danh mục sản phẩm để thích ứng với thị trường Trung Quốc, nơi xe năng lượng mới ngày càng chiếm vị trí quan trọng. Với mức giá khởi điểm 79.800 Nhân dân tệ (khoảng 308 triệu đồng).
Volkswagen Jetta M6 2027 mới hướng đến nhóm khách hàng có ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn sử dụng ôtô điện. FAW-Volkswagen cho biết, số đơn đặt mua được ghi nhận là đơn hàng đã xác nhận, trong đó khách hàng phải chấp nhận mất tiền đặt cọc nếu hủy giao dịch.
Volkswagen Jetta M6 2027 mới hướng đến nhóm khách hàng có ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn sử dụng ôtô điện. FAW-Volkswagen cho biết, số đơn đặt mua được ghi nhận là đơn hàng đã xác nhận, trong đó khách hàng phải chấp nhận mất tiền đặt cọc nếu hủy giao dịch.
Mức đặt cọc Volkswagen Jetta M6 2027 dao động từ 3.000 đến 5.000 nhân dân tệ (tương đương 11,6 - 19,34 triệu đồng). Volkswagen Jetta M6 2026 sở hữu các thông số kích thước tổng thể lần lượt là dài 4.806 mm, rộng 1.868 mm, cao 1.500 mm cùng chiều dài cơ sở 2.820 mm. Hệ thống treo của xe là loại MacPherson phía trước và dầm xoắn phía sau.
Mức đặt cọc Volkswagen Jetta M6 2027 dao động từ 3.000 đến 5.000 nhân dân tệ (tương đương 11,6 - 19,34 triệu đồng). Volkswagen Jetta M6 2026 sở hữu các thông số kích thước tổng thể lần lượt là dài 4.806 mm, rộng 1.868 mm, cao 1.500 mm cùng chiều dài cơ sở 2.820 mm. Hệ thống treo của xe là loại MacPherson phía trước và dầm xoắn phía sau.
Dù thuộc phân khúc giá rẻ, khoang cabin của Jetta M6 vẫn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Phiên bản cao cấp nhất sở hữu hệ thống hỗ trợ lái nâng cao L2 chạy trên chip Journey 6M của Horizon Robotics kết hợp mô hình GAIA 2.0 World Model, cho phép xe hỗ trợ điều hướng tự động (NoA) trên đường cao tốc lẫn trong đô thị.
Dù thuộc phân khúc giá rẻ, khoang cabin của Jetta M6 vẫn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Phiên bản cao cấp nhất sở hữu hệ thống hỗ trợ lái nâng cao L2 chạy trên chip Journey 6M của Horizon Robotics kết hợp mô hình GAIA 2.0 World Model, cho phép xe hỗ trợ điều hướng tự động (NoA) trên đường cao tốc lẫn trong đô thị.
Đáng chú ý, toàn bộ hàng ghế trước của xe có thể gập phẳng hoàn toàn để kết hợp với hàng ghế sau tạo thành một bề mặt nằm phẳng như giường đôi. Chi tiết này được đánh giá cao về độ tiện dụng, đặc biệt phù hợp cho người lái nghỉ ngơi trong thời gian chờ sạc pin hoặc trong các chuyến dã ngoại. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ tính năng cấp điện ngoại vi V2L với công suất tối đa 3,5 kW.
Đáng chú ý, toàn bộ hàng ghế trước của xe có thể gập phẳng hoàn toàn để kết hợp với hàng ghế sau tạo thành một bề mặt nằm phẳng như giường đôi. Chi tiết này được đánh giá cao về độ tiện dụng, đặc biệt phù hợp cho người lái nghỉ ngơi trong thời gian chờ sạc pin hoặc trong các chuyến dã ngoại. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ tính năng cấp điện ngoại vi V2L với công suất tối đa 3,5 kW.
Volkswagen Jetta M6 2027 mang đến hai tùy chọn cấu hình động cơ và pin, đều do CALB cung cấp. Phiên bản tiêu chuẩn trang bị mô-tơ điện đặt trước công suất 113 kW (152 mã lực), kết hợp bộ pin LFP dung lượng 42,9 kWh cho phạm vi hoạt động 465 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC.
Volkswagen Jetta M6 2027 mang đến hai tùy chọn cấu hình động cơ và pin, đều do CALB cung cấp. Phiên bản tiêu chuẩn trang bị mô-tơ điện đặt trước công suất 113 kW (152 mã lực), kết hợp bộ pin LFP dung lượng 42,9 kWh cho phạm vi hoạt động 465 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC.
Các phiên bản cao cấp hơn của mẫu sedan điện Volkswagen Jetta M6 2027 tại Trung Quốc được trang bị mô-tơ điện mạnh 194 mã lực, giúp rút ngắn thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h xuống còn 6,8 giây (so với 8,3 giây ở bản tiêu chuẩn).
Các phiên bản cao cấp hơn của mẫu sedan điện Volkswagen Jetta M6 2027 tại Trung Quốc được trang bị mô-tơ điện mạnh 194 mã lực, giúp rút ngắn thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h xuống còn 6,8 giây (so với 8,3 giây ở bản tiêu chuẩn).
Khối pin dung lượng 51,9 kWh đi kèm mang lại tầm hoạt động tối đa 555 km theo chuẩn CLTC (tương đương khoảng 450 km theo chuẩn WLTP). Dòng xe điện này cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, giúp nạp dung lượng pin từ 30% lên 80% trong khoảng 25 phút.
Khối pin dung lượng 51,9 kWh đi kèm mang lại tầm hoạt động tối đa 555 km theo chuẩn CLTC (tương đương khoảng 450 km theo chuẩn WLTP). Dòng xe điện này cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, giúp nạp dung lượng pin từ 30% lên 80% trong khoảng 25 phút.
Video: Ra mắt mẫu sedan thuần điện sedan điện Volkswagen Jetta M6 2027.
Nguyễn Anh
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