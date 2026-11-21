Gần như toàn bộ nhân viên Công ty công nghệ Anthropic đã trở thành triệu phú USD sau khi công ty đứng sau Claude được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq.

Ngày 19.11, cổ phiếu của Anthropic, nhà phát triển mô hình Claude, được giao dịch trên sàn chứng khoán sau khi công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên (IPO).

Việc Anthropic ra mắt thị trường chứng khoán đã biến phần lớn nhân viên của công ty trẻ tuổi này thành triệu phú USD chỉ sau một đêm, thậm chí một số người còn kiếm được gấp nhiều lần số tiền đó.

Anthropic tạo ra kỷ lục sau khi niêm yết lần đầu trên NASDAQ ngày 19.11.

Hill.com, một trang web theo dõi cổ phiếu của các công ty tư nhân đưa ra số liệu cho thấy, au khi Anthropic định giá IPO ở mức 83 USD/cổ phiếu, khoảng 600 nhân viên đã gia nhập câu lạc bộ "triệu phú trăm triệu USD".

Cũng theo Hill, có tới 2.800 nhân viên sở hữu số cổ phần trị giá trên 10 triệu USD và khoảng 5.100 người - chiếm 96% tổng số nhân viên - đang nắm giữ cổ phần trị giá hơn 1 triệu USD.

Theo TechCrunch, có vẻ các nhà sáng lập của Anthropic đã tính toán số lượng cổ phiếu cần bán để mỗi người thu về khoảng 250 triệu USD nếu giá cổ phiếu đạt 74 USD - giá trung bình trong khoảng giá chào bán ban đầu của Anthropic. Nhưng kết quả cho thấy, họ có thể đạt nhiều hơn số đó do giá cổ phiếu tăng cao hơn dự kiến.

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu phổ thông loại A, công ty còn bán lượng cổ phiếu loại N đặc biệt, không có quyền biểu quyết, trị giá 26 tỷ USD như đã công bố trước đó cho một số tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới.

Trong đó, Nvidia mua 10 tỷ USD cổ phiếu loại N, Google mua 10 tỷ USD. Phần còn lại được chia cho AMD, Broadcom, Micron, Microsoft và TSMC.

7 nhà sáng lập của Anthropic đã có những động thái chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm duy trì quyền định đoạt trước thềm IPO.

Được thành lập cách đây gần 6 năm, Anthropic đạt mức định giá gần 2.000 tỉ USD ngay khi bắt đầu giao dịch, cho thấy sự hào hứng của các nhà đầu tư đối với trí tuệ nhân tạo (AI).

Giá trị thị trường của công ty đạt 1.760 tỉ USD vào thời điểm đóng cửa giao dịch ngày 19.11. Cổ phiếu của công ty vào lúc chốt phiên ở mức 97,17 USD - tăng 17% so với giá IPO.

Việc các công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon, vốn thường thiếu vốn, trả lương cho nhân viên bằng cả lương cơ bản và cổ phiếu không phải là điều hiếm gặp. Lời hứa về một thương vụ mua lại trong tương lai hoặc đợt IPO thường thúc đẩy nhân viên làm việc chăm chỉ và gắn bó với công ty.

Tuy nhiên, ít có công ty khởi nghiệp nào phát triển lớn mạnh và nhanh chóng như Anthropic. Công ty được thành lập năm 2021 và đến cuối năm 2024 chỉ có chưa đến 1.000 nhân viên.

SpaceX của tỉ phú Elon Musk đã trải qua hơn 2 thập niên với tư cách là một công ty tư nhân trước khi thực hiện đợt IPO đình đám vào tháng 6. Màn ra mắt đó đã tạo ra khoảng 4.400 triệu phú USD trong tổng số 22.000 nhân viên công ty.