Genesis G80 Hybrid chia sẻ chung hệ thống hybrid tương tự những mẫu SUV của tập đoàn như GV80 Hybrid và Hyundai Palisade mới, được đặt vào G80 Electrified điện.
Tiến Luật từng có những ngày chạy show với cát-sê vài chục nghìn đồng còn Tuấn Trần trải qua tuổi thơ thiếu thốn.
Với mui xếp cứng tự đóng mở, Lamborghini Temerario Spyder cũng đồng thời có hiệu năng khí động học vượt trội hơn bất kỳ siêu xe Spyder mui xếp mềm nào của hãng.
Avancier 2027 lần đầu tiên được Honda sử dụng nền tảng khung gầm cỡ trung mới, động cơ Hybrid thế hệ tiếp theo và hệ dẫn động bốn bánh DualPower eAWD.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 21/11/2026, Sư Tử có cơ hội tạo bước tiến bất ngờ trong công việc, nhưng sự tự tin thái quá có thể khiến bạn đánh mất lợi thế đang có.
Sau 4 năm hẹn hò kín tiếng, Khả Như và Huỳnh Phương gây chú ý khi nam diễn viên tiết lộ đã cầu hôn bạn gái hơn 5 tuổi.
Hyundai Elantra 2027 đã chính thức ra mắt thị trường Mỹ có hai cấu hình động cơ xăng và hybrid cùng thiết kế lột xác từ ngoài vào trong, đi kèm nhiều công nghệ.
Từ loa siêu nhỏ chỉ 70g đến mẫu Marshall pin hơn 17 giờ, đây là 6 loa Bluetooth mini nổi bật nhờ thiết kế đẹp, âm thanh chất lượng và tính di động cao.
Mẫu SUV BYD Denza B5, hay Fang Cheng Bao 5 tại thị trường nội địa Trung đã có màn trình diễn ấn tượng khi kéo máy bay Boeing 747 mà chỉ lăn trên 2 bánh.
Mẫu SUV hiệu năng cao Volkswagen T-Roc R 2027 đã chính thức trở lại thị trường với động cơ tăng áp mạnh mẽ và những công nghệ mà ngay cả Golf R cũng không có.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Thân nên kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng, tránh hiểu lầm ảnh hưởng đến công việc.
Lê Âu Ngân Anh có cuộc sống bình yên bên chồng con, được ông xã yêu thương và đạt bước tiến mới trong sự nghiệp giảng dạy.
Scion - thương hiệu xe giá rẻ cho người trẻ trong thời kỳ 2003-2016 được đổi thành Scion by Toyota, vừa ra mắt với sản phẩm đầu tiên là mẫu xe tải mini KEI-01.
Thúy Hạnh đưa con gái Suti sang Italy học tập, dành thời gian cùng các con khám phá Milan và tận hưởng không khí Giáng sinh tại đây.
Tháng 11 đến tháng 3 năm sau là thời điểm cải ngồng bước vào mùa thu hoạch. Rau chứa lượng canxi đáng chú ý, nhiều vitamin, khoáng chất có lợi cho sức khỏe.
Volkswagen Việt Nam sẽ trưng bày mẫu SUV cỡ lớn ID. ERA 9X tại Hà Nội và TP.HCM từ 19 - 29/11/2026, xe sử dụng công nghệ điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV).
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 20/11/2026, trong công việc, Cự Giải hãy giữ thái độ bình tĩnh và tránh để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến hiệu quả chung.
Không có gì ngạc nhiên khi mẫu xe bán tải Toyota Corolla Deck 2027 mới này trông giống như một chiếc Corolla Cross được kéo dài và bổ sung thùng hàng phía sau.
Mitsubishi Outlander thế hệ mới đang tiến gần thời điểm ra mắt tại Việt Nam khi những dữ liệu đầu tiên về hệ truyền động và mức tiêu thụ nhiên liệu được hé lộ.
Bentley chính thức bước vào kỷ nguyên xe điện với Torcal, mẫu SUV thuần điện đầu tiên của thương hiệu xe sang Anh quốc gây bất ngờ với nhiều khách đặt mua.
Mẫu MPV thuần điện Hyundai Neira được sản xuất tại Indonesi sở hữu thiết kế rất giống "người đồng hương" Kia Carens Clavis EV đang mở bán tại thị trường Ấn Độ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Dậu nên mềm mỏng trong giao tiếp, tránh thể hiện quan điểm quá cứng rắn khiến đồng nghiệp khó chịu.