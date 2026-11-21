Mẫu xe SUV MG ZS tại thị trường Việt Nam đang được chào bán với mức giá chỉ từ 363 triệu đồng, tạo sức ép cạnh tranh đáng kể lên phân khúc xe hạng A.

MG ZS lập vùng giá mới, chỉ còn 363 triệu đồng

Bước vào giai đoạn cuối năm, thị trường ôtô Việt Nam chứng kiến làn sóng giảm giá ngày càng mạnh khi nhiều hãng xe và đại lý liên tục tung ra các chương trình ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng phụ kiện hay bảo hiểm, một số mẫu xe còn được giảm giá trực tiếp hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Trong số đó, MG ZS là mẫu xe đang nhận được nhiều sự chú ý khi giá bán của xe sau ưu đãi chỉ từ 363 triệu đồng.

“Nóng” cuộc đua ôtô cuối năm, MG ZS chỉ còn 363 triệu đồng.

Cụ thể, MG ZS phiên bản STD sản xuất năm 2025 có giá niêm yết 518 triệu đồng hiện đang được giảm giá 155 triệu đồng, đưa giá bán của xe sau ưu đãi về mức 363 triệu đồng.

Đáng chú ý, trước đó không lâu MG ZS STD qua một đợt giảm giá cũng thiết lập một mức giá bán vô cùng hấp dẫn chỉ 378 triệu đồng.

Đối với phiên bản ZS LUX, xe giá bán niêm yết là 588 triệu đồng hiện cũng đang được đại lý ưu đãi chỉ còn 413 triệu đồng. Như vậy, khách hàng khi mua xe dịp này sẽ tiết kiệm được 175 triệu đồng. Vào hồi tháng 9/2026, MG ZS LUX cũng được đại lý giảm giá bán xuống còn 438 triệu đồng.

Mẫu xe SUV MG ZS giảm giá “sâu” tại các đại lý chính hãng.

Mức giá bán trên đã đưa MG ZS vào vùng cạnh tranh với cả những mẫu xe hạng A như Hyundai Grand i10, Kia Morning hay Toyota Wigo, thay vì chỉ đối đầu trực tiếp các các mẫu xe SUV đô thị như Kia Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue.

Với mức giá bán dao động từ 363 – 413 triệu đồng, MG ZS có giá bán khá cạnh tranh trước Toyota Wigo (giá 405 triệu đồng), Hyundai Grand i10 (giá từ 360 – 455 triệu đồng), Kia Morning (giá từ 325 – 469 triệu đồng).

Mức giá bán mới của MG ZS cũng ít nhiều thay đổi nhu cầu chọn lựa mua sắm xe của người dùng, khi với ngân sách khoảng 400 triệu đồng thay vì chỉ mua được xe hạng A, nay có thêm khả năng tiếp cận một mẫu xe gầm cao rộng rãi hơn.

Hơn 25.000 xe MG ZS đã ra tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, chương trình ưu đãi hấp dẫn này chỉ áp dụng cho những khách hàng tiên phong đặt cọc đầu tiên ở từng đại lý. Khách hàng có thể nhận ưu đãi bằng tiền mặt hoặc giảm trực tiếp vào giá bán xe.

Ngoài ra, khách hàng mua xe còn được hỗ trợ tài chính với mức lãi suất áp dụng 6,9% đối với khách mua xe trả góp.

MG ZS được người dùng đón nhận

Giá rẻ là yếu tố đáng quan tâm khi mua ôtô. Tuy nhiên, mua một chiếc ôtô không chỉ quan tâm tới giá rẻ mà còn phải đánh giá ở nhiều yếu tố như chất lượng, khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng, dịch vụ hậu mãi và giá trị bán lại.

Sau hơn 6 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, MG Việt Nam đã bán ra hơn 40.000 xe tới tay khách hàng. Trong đó, riêng doanh số của MG ZS là 25.000 xe, chiếm khoảng 62,5% tổng doanh số của MG hiện nay.

Từ một “tân binh”, MG ZS đã vươn lên trở thành một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các gia đình trẻ nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, công nghệ và giá trị kinh tế.

Con số 25.000 chiếc xe lăn bánh sau 6 năm là lời khẳng định cho niềm tin, sự đồng hành và đón nhận nồng nhiệt từ người tiêu dùng Việt Nam đối với MG ZS.

Từ một “tân binh”, MG ZS đã vươn lên trở thành một trong những sự lựa chọn hàng đầu của các gia đình trẻ nhờ sự cân bằng hoàn hảo giữa thiết kế, công nghệ và giá trị kinh tế.

MG ZS sở hữu những lợi thế cạnh tranh như thiết kế đậm chất châu Âu, diện mạo trẻ trung, hiện đại với lưới tản nhiệt bắt mắt, cụm đèn LED sắc sảo cùng phom dáng thể thao năng động, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn trên phố thị.

Không gian rộng rãi với khoang nội thất được tối ưu hóa thông minh, mang lại sự thoải mái tối đa cho cả gia đình trên những chuyến đi dài, kết hợp cùng cửa sổ trời toàn cảnh panorama – trang bị xa xỉ vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng xe phân khúc cao hơn.

MG cũng là hãng xe “chịu chơi’ khi liên tục bổ sung thêm các đại lý mô hình 3S (bán hàng, dịch vụ, phụ tùng) và 2S (bán hàng, dịch vụ) tại nhiều tỉnh thành.

Bên cạnh đó, MG ZS cũng sở hữu các công nghệ an toàn đạt tiêu chuẩn khắt khe, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người lái và hành khách trong suốt hành trình.

MG cũng là hãng xe “chịu chơi’ khi liên tục bổ sung thêm các đại lý mô hình 3S (bán hàng, dịch vụ, phụ tùng) và 2S (bán hàng, dịch vụ) tại nhiều tỉnh thành; thường xuyên tổ chức các chương trình chăm sóc khách hàng như miễn phí kiểm tra 38 hạng mục và lọc dầu cho xe.

Ngoài ra, hãng còn cung cấp gói hậu mãi cốt lõi (MG Care) duy trì các quyền lợi hậu mãi tiêu chuẩn gồm bảo hành 5 năm không giới hạn km, phụ tùng chính hãng, cứu hộ trên đường, hỗ trợ xe thay thế và tổng đài chăm sóc 24/7.