Theo báo cáo nghiên cứu mới của Morgan Stanley, Apple có thể xuất xưởng khoảng 270 triệu chiếc iPhone trong năm 2027, tăng 7% so với năm trước. Nếu dự báo trở thành hiện thực, hãng sẽ chiếm khoảng 26% thị phần smartphone toàn cầu, trong bối cảnh nhiều nhà sản xuất khác đối mặt với triển vọng kém tích cực.

iPhone 18 Pro được dự báo góp phần duy trì sức hút của dòng smartphone Apple trong năm 2027. (Ảnh: Apple)

Động lực tăng trưởng một phần đến từ việc Apple điều chỉnh lịch trình ra mắt sản phẩm. Theo đó, hãng dự kiến giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone Duo vào mùa thu năm 2026, trong khi các mẫu iPhone còn lại được chuyển sang đầu năm 2027. Thay đổi này có thể khiến một bộ phận khách hàng trì hoãn kế hoạch mua sắm, qua đó đẩy doanh số xuất xưởng sang năm tiếp theo.

Triển vọng của Apple càng đáng chú ý khi toàn ngành smartphone được dự báo giảm 5% sản lượng xuất xưởng trong năm 2027, thay vì tăng 3,6% như dự đoán trước đó. Dù mức giảm này thấp hơn con số 13,8% ước tính cho năm 2026, thị trường vẫn chịu sức ép từ chi phí linh kiện bộ nhớ và lưu trữ tăng cao. Apple được đánh giá có khả năng hấp thụ mức tăng chi phí tốt hơn nhiều đối thủ. Hãng đã điều chỉnh giá iPhone hồi tháng 9, trong khi một số nhà sản xuất khác phải tăng giá nhiều lần chỉ trong vài tháng.

iPhone Duo có thể giúp Apple tiếp cận thêm người dùng chưa từng sử dụng iPhone, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc. (Ảnh: Apple)

Nhu cầu nâng cấp thiết bị cũng là yếu tố hỗ trợ triển vọng kinh doanh của Apple. Khảo sát của Morgan Stanley cho thấy 37% người dùng iPhone rất có khả năng đổi điện thoại trong 12 tháng tới, gần như không thay đổi so với năm trước. Tỷ lệ này ở nhóm người dùng smartphone nói chung đạt 41%, giảm 2 điểm phần trăm. Đáng chú ý, 22% người không sử dụng iPhone tham gia khảo sát bày tỏ quan tâm đến iPhone Duo, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên được kỳ vọng của Apple. Tại Trung Quốc, tỷ lệ này lên tới 34%. Tuy nhiên, khảo sát được thực hiện sau khi sản phẩm công bố nhưng trước thời điểm mở bán, nên mới phản ánh ý định của người dùng, chưa phải nhu cầu mua thực tế.

Báo cáo cũng cho thấy Apple Intelligence không còn là yếu tố hàng đầu thúc đẩy quyết định nâng cấp. Người dùng ngày càng quan tâm hơn đến thời lượng pin và điều kiện đổi thiết bị. Bên cạnh đó, tỷ lệ giữ chân khách hàng của Apple tăng 3%, lên mức kỷ lục 93%. Tỷ lệ chuyển đổi người dùng thuần cũng cải thiện lên 12%. Trong số các thương hiệu lớn, Huawei là cái tên hiếm hoi khác ghi nhận chỉ số chuyển đổi dương và có xu hướng tăng, trong khi Samsung và Google tương đối ổn định. Xiaomi, Motorola, Honor, Oppo và Vivo đều có tỷ lệ chuyển đổi âm.