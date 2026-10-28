Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Cảnh báo nguy cơ hỏng camera điện thoại khi quay laser

Quay video tại concert hay lễ hội ánh sáng có thể khiến camera điện thoại hỏng cảm biến nếu tiếp xúc với tia laser mạnh, để lại các đốm ảnh không thể khắc phục.

Thiên Trang (th)

Những buổi hòa nhạc và lễ hội ánh sáng thường khiến người tham dự giơ điện thoại để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Tuy nhiên, phía sau các màn trình diễn rực rỡ là nguy cơ ít người chú ý: tia laser công suất cao có thể làm hỏng cảm biến camera smartphone. Thiệt hại đôi khi chỉ được phát hiện sau vài giây quay video, với những chấm màu bất thường hoặc vùng hình ảnh mất khả năng ghi nhận chi tiết.

con-6754.png
Tia laser tại các buổi biểu diễn ánh sáng có thể gây hư hại cảm biến camera điện thoại nếu năng lượng tập trung đủ mạnh. (Ảnh: rocknvivo)

Apple đã đưa cảnh báo về nguy cơ laser và các hệ thống lidar gây tổn hại cho cảm biến hình ảnh trong tài liệu hướng dẫn sử dụng iPhone. Đáng chú ý, camera vẫn có thể bị ảnh hưởng ngay cả khi không chủ động chụp ảnh hoặc quay video. Khi cảm biến đã bị tổn thương vật lý, các điểm ảnh lỗi có thể xuất hiện trong ảnh và video, ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng ghi hình.

Nguyên nhân nằm ở đặc tính của tia laser. Khác với ánh sáng thông thường, năng lượng laser tập trung trong chùm sáng hẹp. Khi đi qua hệ thống thấu kính của điện thoại, ánh sáng có thể được hội tụ lên một vùng nhỏ trên cảm biến. Nếu cường độ đủ lớn, năng lượng tập trung có thể gây quá nhiệt và làm hỏng các điểm nhạy sáng. Theo Hiệp hội Trình diễn Laser Quốc tế (ILDA), laser cần được kiểm soát cẩn thận trong các ứng dụng trình diễn để hạn chế nguy cơ mất an toàn. Mức độ hư hại thực tế phụ thuộc vào công suất, bước sóng, thời gian tiếp xúc và cấu tạo thiết bị.

con.png
Người dùng nên tránh hướng ống kính smartphone trực tiếp vào nguồn laser công suất cao khi quay video tại sự kiện. (Ảnh: chụp màn hình TOM'S GUIDE)

Người dùng nên tránh hướng ống kính smartphone trực tiếp vào nguồn laser công suất cao khi quay video tại sự kiện. (Ảnh: chụp màn hình TOM'S GUIDE)

Không phải mọi camera điện thoại đều chịu rủi ro giống nhau. Một số loại laser có thể chỉ tạo ra vài điểm ảnh lỗi, trong khi nguồn phát mạnh hơn có khả năng làm hỏng cả một vùng cảm biến. Ống kính telephoto cũng cần được lưu ý do thiết kế quang học có thể tập trung ánh sáng lên cảm biến theo cách làm tăng nguy cơ tổn thương trong một số điều kiện. Vì vậy, không thể đánh giá mức độ an toàn chỉ dựa vào vẻ ngoài hoặc kích thước của nguồn sáng.

Người dùng không cần quá lo lắng trước các bút laser dân dụng công suất thấp trong điều kiện sử dụng thông thường. Rủi ro đáng lưu ý hơn tại concert, lễ hội ánh sáng hoặc sự kiện sử dụng hệ thống laser chuyên nghiệp. Cách phòng tránh đơn giản nhất là không hướng camera trực tiếp vào nguồn laser, đặc biệt khi chùm sáng quét qua sân khấu hoặc khu vực khán giả. Nếu cần ghi hình, hãy chọn góc quay tránh đường đi của tia sáng và tuân thủ hướng dẫn an toàn tại địa điểm tổ chức. Một chút cẩn trọng có thể giúp người dùng tránh nguy cơ phải thay thế cụm camera đắt tiền.

Mời quý độc giả xem thêm video: Anthropic giảm tuyển kỹ sư mới vào nghề nhưng thời gian họp tăng: AI viết phần lớn mã và đẩy con người sang vai trò giám sát.
#laser concert #hỏng camera #cảm biến camera #camera điện thoại #quay video #lễ hội ánh sáng

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Hyundai Tucson 2027 "cháy hàng" với hơn 15.000 đơn ngày đầu mở bán

Hyundai Tucson 2027 ghi nhận 15.045 đơn đặt hàng trong ngày đầu mở bán tại Hàn Quốc, vượt xa thành tích của thế hệ cũ. Đáng chú ý, bản hybrid chiếm tới 55%.

Video: Xem Hyundai Tucson 2027 thử nghiệm trên đường đua.

Ngày 22/10, Hyundai chính thức mở nhận đặt hàng Tucson thế hệ mới tại thị trường Hàn Quốc. Chỉ sau ngày đầu tiên, mẫu SUV cỡ C này đã ghi nhận 15.045 đơn đặt hàng, cao hơn khoảng 39% so với mức 10.842 đơn của Tucson thế hệ thứ 4 khi ra mắt vào tháng 9/2020.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Motorola Signature 27 'phá vỡ giới hạn' của nhiếp ảnh di động

Ngay trong buổi giới thiệu bộ đôi chip Snapdragon hoàn toàn mới của Qualcomm, Motorola đồng thời giới thiệu chiếc smartphone mạnh mẽ nhất của mình.

Tại Hội nghị Snapdragon của Qualcomm, nơi Qualcomm ra mắt nền tảng di động Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 mới, Motorola đã trình làng chiếc điện thoại thông minh tiên tiến và mạnh mẽ nhất của mình mang tên Signature 27.

Motorola khẳng định mẫu điện thoại flagship mới này sẽ mở rộng giới hạn của công nghệ hình ảnh di động.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Xiaomi 18 Fold gây ấn tượng sau một tuần trải nghiệm

Xiaomi 18 Fold gây chú ý với thân máy mỏng, màn hình gập 7,58 inch, pin 6.000 mAh và chip XRing O3, hướng đến trải nghiệm flagship khác biệt.

Sau một tuần sử dụng, Xiaomi 18 Fold cho thấy điện thoại gập không nhất thiết phải đánh đổi trải nghiệm để có màn hình lớn. Thay vì chỉ mở rộng kích thước hiển thị, Xiaomi lựa chọn tỷ lệ màn hình theo hướng rộng hơn, kết hợp thân máy mỏng, phần cứng mạnh và viên pin dung lượng lớn. Những thay đổi này giúp thiết bị tạo ra cách sử dụng khác biệt so với smartphone truyền thống.

Khi mở máy, thân máy chỉ dày khoảng 5 mm, trong khi trọng lượng đạt 219 gram. Con số này không nhẹ nếu so với smartphone thông thường, nhưng tương đối đáng chú ý khi thiết bị đồng thời tích hợp màn hình gập 7,58 inch và pin 6.000 mAh. Bản lề cho cảm giác chắc chắn trong quá trình đóng mở, còn nếp gấp ở giữa màn hình dù vẫn có thể cảm nhận bằng tay nhưng không quá nổi bật khi quan sát bằng mắt. Máy cũng được trang bị khả năng kháng bụi, nước theo chuẩn IP58/IP59.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới