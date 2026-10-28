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[GALLERY] Mazda CX-3 thế hệ mới sẽ thay thế Mazda2, sản xuất tại Thái Lan

Số hóa - Xe

[GALLERY] Mazda CX-3 thế hệ mới sẽ thay thế Mazda2, sản xuất tại Thái Lan

Mazda đã xác nhận kế hoạch sản xuất CX-3 thế hệ mới tại Thái Lan vào năm 2027, xuất khẩu sang Nhật Bản và các thị trường Đông Nam Á khác, thay thế Mazda2.

Nguyễn Chung
Tập đoàn Mazda đã công bố kế hoạch phát triển sản phẩm và công nghệ truyền động trong một báo cáo mới đây. Một trong những thông tin đáng chú ý trong báo cáo này là kế hoạch sản xuất Mazda CX-3 thế hệ mới tại nhà máy ở Thái Lan vào năm 2027 nhằm phục vụ thị trường Nhật Bản và Đông Nam Á.
Tập đoàn Mazda đã công bố kế hoạch phát triển sản phẩm và công nghệ truyền động trong một báo cáo mới đây. Một trong những thông tin đáng chú ý trong báo cáo này là kế hoạch sản xuất Mazda CX-3 thế hệ mới tại nhà máy ở Thái Lan vào năm 2027 nhằm phục vụ thị trường Nhật Bản và Đông Nam Á.
Động thái này cho thấy vai trò của Thái Lan với tư cách là một cơ sở sản xuất ô tô quan trọng của Mazda, đặc biệt đối với những dòng xe được phát triển để phục vụ thị trường châu Á. Đối với CX-3 thế hệ mới, Mazda cho biết mẫu xe sẽ đảm nhận vai trò sản phẩm "nhập môn" trong danh mục sản phẩm thế hệ mới của hãng, thay thế vị trí trước đây của Mazda2.
Động thái này cho thấy vai trò của Thái Lan với tư cách là một cơ sở sản xuất ô tô quan trọng của Mazda, đặc biệt đối với những dòng xe được phát triển để phục vụ thị trường châu Á. Đối với CX-3 thế hệ mới, Mazda cho biết mẫu xe sẽ đảm nhận vai trò sản phẩm "nhập môn" trong danh mục sản phẩm thế hệ mới của hãng, thay thế vị trí trước đây của Mazda2.
CX-3 thế hệ mới sẽ là mẫu xe rẻ nhất của thương hiệu Mazda thay cho Mazda2. Qua đó, Mazda kỳ vọng tiếp cận thêm những nhóm khách hàng mới và mở rộng sự hiện diện của thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, việc CX-3 đảm nhận vai trò thay thế Mazda2 không đồng nghĩa với việc Mazda đã tuyên bố ngừng sản xuất hoặc dừng phân phối Mazda2 ngay lập tức.
CX-3 thế hệ mới sẽ là mẫu xe rẻ nhất của thương hiệu Mazda thay cho Mazda2. Qua đó, Mazda kỳ vọng tiếp cận thêm những nhóm khách hàng mới và mở rộng sự hiện diện của thương hiệu trên thị trường. Tuy nhiên, việc CX-3 đảm nhận vai trò thay thế Mazda2 không đồng nghĩa với việc Mazda đã tuyên bố ngừng sản xuất hoặc dừng phân phối Mazda2 ngay lập tức.
Hiện Mazda chưa công bố chính thức các chi tiết liên quan đến nền tảng khung gầm, động cơ, hệ truyền động, kích thước hoặc giá bán của CX-3 thế hệ mới. Tuy nhiên, mẫu xe này từng lộ diện qua hình ảnh phác thảo được hãng tung ra tại sự kiện ở Thái Lan năm ngoái.
Hiện Mazda chưa công bố chính thức các chi tiết liên quan đến nền tảng khung gầm, động cơ, hệ truyền động, kích thước hoặc giá bán của CX-3 thế hệ mới. Tuy nhiên, mẫu xe này từng lộ diện qua hình ảnh phác thảo được hãng tung ra tại sự kiện ở Thái Lan năm ngoái.
Những hình ảnh hé lộ cho thấy Mazda CX-3 thế hệ mới sẽ sở hữu phong cách thể thao, sử dụng phiên bản mới nhất của ngôn ngữ thiết kế Mazda. Trong đó, phần đầu xe gợi nhớ đến Mazda CX-5 mới và phần đuôi kết hợp nóc dốc kiểu coupe với cụm đèn hậu mang nhiều nét tương đồng với Vision X-Compact Concept.
Những hình ảnh hé lộ cho thấy Mazda CX-3 thế hệ mới sẽ sở hữu phong cách thể thao, sử dụng phiên bản mới nhất của ngôn ngữ thiết kế Mazda. Trong đó, phần đầu xe gợi nhớ đến Mazda CX-5 mới và phần đuôi kết hợp nóc dốc kiểu coupe với cụm đèn hậu mang nhiều nét tương đồng với Vision X-Compact Concept.
Khác với một số dự án mà Mazda phát triển chung với đối tác khác, Mazda CX-3 thế hệ mới sẽ sử dụng nền tảng khung gầm chính hãng. Xe dự kiến sẽ có các tùy chọn động cơ xăng, mild hybrid và hybrid. Dải động cơ này cũng có thể cho phép Mazda tiếp tục duy trì hộp số sàn 6 cấp trên các phiên bản máy xăng thông thường.
Khác với một số dự án mà Mazda phát triển chung với đối tác khác, Mazda CX-3 thế hệ mới sẽ sử dụng nền tảng khung gầm chính hãng. Xe dự kiến sẽ có các tùy chọn động cơ xăng, mild hybrid và hybrid. Dải động cơ này cũng có thể cho phép Mazda tiếp tục duy trì hộp số sàn 6 cấp trên các phiên bản máy xăng thông thường.
Sau Thái Lan và Nhật Bản, Mazda CX-3 thế hệ mới sẽ tiếp tục được giới thiệu ở những thị trường khác như Việt Nam. Hiện mẫu xe này đang được lắp ráp tại Việt Nam. Tuy nhiên, thế hệ mới của mẫu SUV cỡ B này có thể sẽ tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam.
Sau Thái Lan và Nhật Bản, Mazda CX-3 thế hệ mới sẽ tiếp tục được giới thiệu ở những thị trường khác như Việt Nam. Hiện mẫu xe này đang được lắp ráp tại Việt Nam. Tuy nhiên, thế hệ mới của mẫu SUV cỡ B này có thể sẽ tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam.
Video: Hé lộ mẫu xe Mazda CX-3 thế hệ mới.
Nguyễn Chung
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