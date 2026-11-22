Sau hai tuần trải nghiệm, OPPO Find X10 cho thấy sức hút của một flagship không chỉ nằm ở cấu hình mà còn đến từ thiết kế, camera và loạt tiện ích AI thực tế.

Trong phân khúc smartphone cao cấp năm 2026, người dùng ngày càng có nhiều lựa chọn ngoài những mẫu máy sở hữu cấu hình mạnh nhất. OPPO Find X10 là một ví dụ khi tập trung vào trải nghiệm tổng thể thay vì chạy đua thông số. Thiết bị cho thấy 5 điểm đáng chú ý, từ thiết kế, màn hình đến camera và các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Điểm cộng đầu tiên của OPPO Find X10 nằm ở ngoại hình tối giản. Máy sử dụng mặt lưng kính, khung nhôm hoàn thiện dạng nhám và cụm camera được bố trí gọn gàng. Cách phối hợp vật liệu tạo cảm giác chắc chắn, hạn chế bám dấu vân tay và mang lại vẻ ngoài thanh lịch. Với màn hình 6,59 inch, thiết bị cũng không quá lớn so với nhiều smartphone cao cấp hiện nay, giúp thao tác bằng một tay thuận tiện hơn.

OPPO Find X10 theo đuổi phong cách thiết kế tối giản, kết hợp khung nhôm và hai mặt kính.(Ảnh: Thanh niên Việt)

Find X10 trang bị màn hình LTPO AMOLED 6,59 inch, hỗ trợ hiển thị 1 tỷ màu, tần số quét tối đa 144Hz và độ sáng cực đại 3.600 nits. Máy tương thích Dolby Vision, HDR10+ và HDR Vivid, phục vụ tốt nhu cầu xem phim, đọc nội dung và giải trí. Trong quá trình sử dụng, tần số quét cao giúp thao tác cuộn trang mượt mà, trong khi độ sáng lớn hỗ trợ quan sát ngoài trời. Công nghệ điều chỉnh nhấp nháy ở mức 3.840Hz cũng hướng đến việc cải thiện sự thoải mái khi sử dụng màn hình trong thời gian dài.

Hệ thống hình ảnh là một trong những điểm nổi bật của sản phẩm, gồm camera chính 200MP, camera tele tiềm vọng 200MP hỗ trợ zoom quang học 2,8x và camera góc siêu rộng 50MP. Sự hợp tác với Hasselblad bổ sung các chế độ màu sắc và phong cách nhiếp ảnh riêng. Camera tele có thể đáp ứng nhu cầu chụp ở mức zoom 10-15x, trong khi chế độ X-Pan tạo khung hình rộng mang phong cách điện ảnh. Đáng chú ý, tính năng Open Gate cho phép tận dụng toàn bộ cảm biến khi quay video, tạo thêm không gian chỉnh sửa và cắt khung hình trong hậu kỳ.

Hệ thống ba camera với cảm biến chính và tele 200MP hướng đến khả năng chụp ảnh đa tiêu cự.(Ảnh: Thanh niên Việt)

Trên nền tảng ColorOS 17, OPPO tích hợp nhiều công cụ AI phục vụ công việc và sáng tạo nội dung. AI Photo Agent hỗ trợ chỉnh sửa ảnh bằng câu lệnh tự nhiên, trong khi AI Mind Space lưu lại thông tin trên màn hình để người dùng tìm kiếm sau đó. Nút Snap Key giúp truy cập nhanh tính năng này. Ngoài ra, AI Mind Pilot có thể kết hợp với ChatGPT hoặc Manus tùy điều kiện sử dụng, hỗ trợ truy vấn và xử lý thông tin.

Sức mạnh xử lý của Find X10 đến từ chip MediaTek Dimensity 9600M sản xuất trên tiến trình 3nm. Dù không hướng đến vị trí dẫn đầu tuyệt đối về hiệu năng, nền tảng này vẫn thuộc nhóm chip cao cấp. Máy hỗ trợ sạc SuperVOOC 80W, PPS 55W, sạc không dây 50W và sạc ngược 10W. Việc tiếp tục tặng kèm củ sạc và cáp trong hộp cũng giúp người dùng khai thác khả năng sạc nhanh mà không cần mua thêm phụ kiện.

OPPO Find X10 vẫn có những giới hạn khi đặt cạnh phiên bản Pro Max, đặc biệt về hiệu năng và hệ thống camera. Tuy nhiên, thiết kế gọn gàng, màn hình chất lượng, khả năng nhiếp ảnh đa dụng cùng các tiện ích AI giúp sản phẩm trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc flagship năm 2026.