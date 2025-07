Ai đang thực hiện nâng cấp đường ĐH.402 ở Tân Uyên?

Gói thầu lớn, cạnh tranh hạn chế

Ngày 23/11/2023, UBND TP Tân Uyên đã phê duyệt Quyết định 6859/QĐ-UBND cho Liên danh Công ty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành - Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Viễn Đông trúng thầu với giá 145,981 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 155,891 tỷ đồng) theo Quyết định 6859/QĐ-UBND ngày 21/11/2023, thực hiện 465 ngày, ký hợp đồng ngày 24/11/2023. Tại gói thầu này chỉ duy nhất Liên danh Công ty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành - Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Viễn Đông dự thầu và trúng.

Quyết định 6859/QĐ-UBND ngày 21/11/2023 của UBND TP Tân Uyên. Nguồn MSC

Gói thầu thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.402, phường Tân Phước Khánh được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định 3681/QĐ-UBND ngày 3/12/2020 với tổng mức đầu tư hơn 593,453 tỷ đồng nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, chỉnh trang đô thị. Khắc phục tình trạng ngập úng, đảm bảo giao thông thuận lợi. Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao điều kiện sống cho nhân dân trong khu vực. UBND tỉnh giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tân Uyên đại diện chủ đầu tư.

Theo KHLCNT số 2003/QĐ-UBND được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt ngày 7/8/2023, đây là dự án nhóm B không sử dụng vốn ODA, nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ với 8 gói thầu liên kết trong đó có 2 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi là: Tư vấn giám sát thi công xây lắp có giá 2,456 tỷ đồng; Gói thầu Thi công xây lắp có giá 173,193 tỷ đồng sau đó được điều chỉnh dự toán còn 155,891 tỷ đồng.

Đường ĐH.402 (nay là đường Võ Thị Sáu), phường Tân Phước Khánh khởi công đầu tháng 12/2023. Ảnh HĐ

Gói thầu Thi công xây lắp được UBND TP Tân Uyên phê duyệt E-HSMT lần đầu tại Quyết định 4324/QĐ-UBND ngày 7/9 nhận hồ sơ từ 8/9-28/9/2023. Sau đó Chủ đầu tư đã điều chỉnh E-HSMT thông qua Quyết định 4900/QĐ-UBND và phụ lục ngày 27/9/2023, đồng thời điều chỉnh thời điểm nhận hồ sơ từ 28/9-8/10/2023.

Trong quá trình nhận hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư và bên mời thầu nhiều lần nhận được yêu cầu làm rõ tiêu chuẩn đánh giá E- HSDT cũng như không đồng ý với quan điểm mà chủ đầu tư, bên mời thầu đưa ra. Thậm chí có nhà thầu nhiều lần gửi kiến nghị những vấn đề liên quan đến E-HSMT...

Thi công chậm, kéo dài. Ảnh HĐ

Theo Biên bản mở E-HSĐXKT công bố ngày 8/10/2023, gói thầu thi công xây lắp có giá dự toán 155,891 tỷ đồng chỉ có duy nhất Liên danh Công ty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành - Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Viễn Đông tham dự và đạt yêu cầu kỹ thuật với số điểm 84,1 theo Quyết định 6276/QĐ-UBND của UBND TP Tân Uyên ngày 1/11/2023. Chủ đầu tư và bên mời thầu mở E-HSĐXTC ngày 2/11/2023, Liên danh Công ty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành - Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Viễn Đông dự thầu với giá 145,981 tỷ đồng.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Viễn Đông có địa chỉ tại Huỳnh Văn Lũy, TP HCM, thành lập năm 2004 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Nguyễn Thanh Bình. Công ty gia nhập mạng đấu thầu quốc gia tháng 5/2015 đến nay đã tham gia và trúng 104/175 gói, trượt 68 gói, 2 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh hơn 3.145,971 tỷ đồng (có hơn 135,283 triệu đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 275,521 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 2.870,449 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Lưu lượng xe lưu thông đông, nhiều trường học và chợ dân. Ảnh HĐ

Chỉ tính riêng tháng 6/2025, nhà thầu được công bố trúng 4 gói thầu với vai trò nhà thầu liên danh, gồm:

Gói thầu Thi công xây dựng và thiết bị kèm theo thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào khu du lịch lòng hồ Dầu Tiếng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng. Liên danh Khu du lịch hồ Dầu Tiếng (Công ty TNHH Hưng Thịnh; Công ty TNHH xây dựng thương mại Viễn Đông; Công ty TNHH đầu tư xây dựng Nguyên Cát; Công ty TNHH MTV Đại Minh Thành) trúng thầu với giá 146,785 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 151,465 tỷ đồng), theo Quyết định KQ2500171898_2506020937 ngày 2/6/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Dầu Tiếng;

Gói thầu Thi công xây dựng và di dời hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Chỉnh trang vỉa hè đường Chòm Sao (Giai đoạn thực hiện dự án) do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Thành phố Thuận An làm chủ đầu tư. Liên danh thi công chòm sao (Công ty TNHH thương mại xây dựng An Viên; Công ty TNHH thiết kế xây dựng thương mại Phú Cường; Công ty TNHH xây dựng thương mại Viễn Đông) trúng thầu với giá 41,441 tỷ đồng (giá gói thầu 41,907 tỷ đồng), theo Quyết định KQ2500190115_2506061611 ngày 7/6/2025 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Thành phố Thuận An;

Gói thầu Thi công Xây lắp số 4 (Hạng mục: Hoàn thiện nút giao với đường ĐT.748) thuộc dự án Xây dựng Cầu Đò mới qua sông Thị Tính do UBND thành phố Bến Cát làm chủ đầu tư. Liên Danh Sông Lam - Viễn Đông (Công ty TNHH Sông Lam; Công ty TNHH xây dựng thương mại Viễn Đông) trúng thầu với giá 9,102 tỷ đồng (giá gói thầu 9,3 tỷ đồng), theo Quyết định KQ2500212402_2506131618 ngày 17/6/2025 của UBND TP Bến Cát;

Gói thầu Thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến Vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư. Liên danh thi công xây lắp (Công ty CP xây dựng hạ tầng Đại Phong; Công ty TNHH xây dựng thương mại Viễn Đông; Công ty TNHH đầu tư xây dựng Nguyên Cát) trúng thầu với giá 268,708 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 272,802 tỷ đồng), theo Quyết định KQ2500232230_2506271757 ngày 27/6/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương.

Công ty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành có địa chỉ sau sát nhập tại tờ bản đồ số 7, KP 2, TP HCM; thành lập năm 2003 với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên, người đại diện pháp luật Nguyễn Thị Thắm. Công ty được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu tháng 10/2014 đến nay (2/7/2025) đã tham gia và trúng 59/71 gói, trượt 7 gói, 2 gói chưa có kết quả, 3 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh hơn 3.667,679 tỷ đồng (có hơn 1,603 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập gần 492 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 3.175,785 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Hiện, nhà thầu đang đợi kết quả Gói thầu số 08 (xây dựng và cung cấp hàng hóa): Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt đường Bùi Thị Xuân, huyện Long Thành thuộc dự án Xây dựng đường Bùi Thị Xuân, huyện Long Thành do Ban QLDA huyện Long Thành làm chủ đầu tư. Gói thầu có giá hơn 78,195 tỷ đồng, hoàn thành mở thầu ngày 26/6 với 3 nhà thầu cạnh tranh gồm: Liên danh Gói thầu số 08 Long Thành dự thầu với giá 75,666 tỷ đồng; Liên danh đường Bùi Thị Xuân dự thầu với giá 75,693 tỷ đồng và Công ty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành dự thầu với giá 77,026 tỷ đồng.

Trong tháng 6/2025, nhà thầu được ghi nhận trúng 2 gói thầu:

Gói thầu Thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp BTNN đường Lai Uyên 95, thị trấn Lai Uyên do UBND huyện Bàu Bàng làm chủ đầu tư. Công ty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành trúng thầu với giá 10,768 tỷ đồng (giá gói thầu 11,018 tỷ đồng), theo Quyết định KQ2500241156_2506191449 ngày 20/6 của UBND huyện Bàu Bàng;

Gói thầu Thi công xây lắp thuộc dự án Đường dọc bờ kè sông Đồng Nai (đoạn từ quán Gió đến cầu Rạch Tre) do UBND phường Uyên Hưng làm chủ đầu tư. Công ty TNHH đầu tư phát triển hạ tầng Tân Thành trúng thầu với giá 5,588 tỷ đồng (giá gói thầu 5,689 tỷ đồng) theo Quyết định KQ2500262391_2506261413 ngày 26/6 của UBND phường Uyên Hưng....