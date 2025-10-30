Á hậu Kim Khỏe hóa “nữ thần bình minh” với thiết kế của Tommy Nguyễn

Á hậu Lê Kim Khỏe rạng ngời như 'nữ thần bình minh' trong thiết kế của NTK Tommy Nguyễn tại đêm Gala thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025.

Trong đêm Gala “Hành trình tỏa sáng” trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025, NTK Tommy Nguyễn đã trình làng hai thiết kế đặc biệt – First Face và Vedette dành cho hoạt động đấu giá thiện nguyện.

Xuất hiện trong vai trò người trình diễn hai thiết kế chủ đạo, Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2024 Lê Kim Khỏe (Kimmie Lê) đã hóa thân thành “nữ thần ánh sáng” từ đầm First Face (Mở màn) đến đầm Vedette (Kết màn) với vẻ đẹp lộng lẫy thu hút mọi ánh nhìn.

NTK Tommy Nguyễn và nàng thơ Kim Khỏe. Ảnh: BTC

Á hậu Lê Kim Khỏe xuất hiện rạng ngời trong sự kiện. Ảnh: BTC

Bộ đầm First Face (Mở màn) mang sắc vàng ánh kim, được đính kết thủ công bằng pha lê Swarovski, đá quý và chi tiết ren viền tinh xảo, tạo hiệu ứng phản chiếu rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Điểm nhấn là cấu trúc nón đội và áo choàng xếp tầng thể hiện tinh thần Á Đông hiện đại, vừa mềm mại vừa kiêu hãnh.

Trong khi đó, bộ đầm Vedette (Kết màn) phom dáng ôm tôn đường cong, chất liệu satin phối organza cao cấp cùng găng tay và phụ kiện ánh kim giúp Kimmie Lê toát lên vẻ đẹp quyền lực và thanh lịch.

Kim Khỏe tỏa sáng với trang phục của NTK Tommy Nguyễn. Ảnh: BTC

Chia sẻ cảm xúc sau phần trình diễn, Á hậu Kimmie Lê cho biết: “Tôi cảm thấy như được sống lại khoảnh khắc đăng quang của chính mình – nơi thời trang hòa quyện cùng giá trị nhân văn. Hai thiết kế của NTK Tommy Nguyễn mang tinh thần mạnh mẽ nhưng đầy nữ tính, khiến tôi thêm tự tin”.

Đặc biệt, hai bộ trang phục đã được đưa vào phiên đấu giá thiện nguyện, thu hút sự quan tâm của Top 18 Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025. Kết quả thí sinh Trần Thị Phương đã trở thành chủ nhân của bộ First Face.

Từ trái sang: NTK Tommy Nguyễn, Á hậu Kim Khỏe, thí sinh Trần Thị Phương (SBD 175), Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena – nhà sáng lập cuộc thi. Ảnh: BTC

Trong khi đó, thí sinh Ban Thị Thu đã đấu giá thành công bộ Vedette. Cô chia sẻ: “Thiết kế của Tommy Nguyễn mang vẻ đẹp quý phái, sang trọng, thể hiện tinh thần người phụ nữ bản lĩnh và tự tin. Đêm Gala là kỷ niệm khó quên – món quà tôi dành tặng cho chính mình trước thềm chung kết”.

Từ trái sang: NTK Tommy Nguyễn, Á hậu Kim Khỏe, thí sinh Ban Thị Thu (SBD 199), Trưởng BTC kiêm Phó Chủ tịch Miss National Media Lê Mai Anh. Ảnh: BTC

NTK Tommy Nguyễn cho biết, bộ trang phục lấy cảm hứng từ hình tượng “Nữ thần bình minh” – biểu trưng cho sự khai mở và ánh sáng tri thức. Mỗi chi tiết pha lê, lớp vải xếp tầng đều được tính toán tỉ mỉ để tôn vinh nét đẹp Á Đông trong hình thái đương đại.

Với chủ đề “Doanh nhân Việt tỏa sáng, hội nhập và vươn mình vào kỷ nguyên mới”, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á – Miss Asian 2025 không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn đề cao trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của phụ nữ Á Đông hiện đại.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 sẽ diễn ra tối 31/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai.