Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Á hậu Kim Khỏe hóa “nữ thần bình minh” với thiết kế của Tommy Nguyễn

Á hậu Lê Kim Khỏe rạng ngời như 'nữ thần bình minh' trong thiết kế của NTK Tommy Nguyễn tại đêm Gala thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025.

Diệu Nga

Trong đêm Gala “Hành trình tỏa sáng” trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025, NTK Tommy Nguyễn đã trình làng hai thiết kế đặc biệt – First Face và Vedette dành cho hoạt động đấu giá thiện nguyện.

Xuất hiện trong vai trò người trình diễn hai thiết kế chủ đạo, Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2024 Lê Kim Khỏe (Kimmie Lê) đã hóa thân thành “nữ thần ánh sáng” từ đầm First Face (Mở màn) đến đầm Vedette (Kết màn) với vẻ đẹp lộng lẫy thu hút mọi ánh nhìn.

h1.jpg
NTK Tommy Nguyễn và nàng thơ Kim Khỏe. Ảnh: BTC
h5.jpg
Á hậu Lê Kim Khỏe xuất hiện rạng ngời trong sự kiện. Ảnh: BTC

Bộ đầm First Face (Mở màn) mang sắc vàng ánh kim, được đính kết thủ công bằng pha lê Swarovski, đá quý và chi tiết ren viền tinh xảo, tạo hiệu ứng phản chiếu rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Điểm nhấn là cấu trúc nón đội và áo choàng xếp tầng thể hiện tinh thần Á Đông hiện đại, vừa mềm mại vừa kiêu hãnh.

Trong khi đó, bộ đầm Vedette (Kết màn) phom dáng ôm tôn đường cong, chất liệu satin phối organza cao cấp cùng găng tay và phụ kiện ánh kim giúp Kimmie Lê toát lên vẻ đẹp quyền lực và thanh lịch.

h4.jpg
Kim Khỏe tỏa sáng với trang phục của NTK Tommy Nguyễn. Ảnh: BTC

Chia sẻ cảm xúc sau phần trình diễn, Á hậu Kimmie Lê cho biết: “Tôi cảm thấy như được sống lại khoảnh khắc đăng quang của chính mình – nơi thời trang hòa quyện cùng giá trị nhân văn. Hai thiết kế của NTK Tommy Nguyễn mang tinh thần mạnh mẽ nhưng đầy nữ tính, khiến tôi thêm tự tin”.

Đặc biệt, hai bộ trang phục đã được đưa vào phiên đấu giá thiện nguyện, thu hút sự quan tâm của Top 18 Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025. Kết quả thí sinh Trần Thị Phương đã trở thành chủ nhân của bộ First Face.

h2.jpg
Từ trái sang: NTK Tommy Nguyễn, Á hậu Kim Khỏe, thí sinh Trần Thị Phương (SBD 175), Chủ tịch Miss Business World Đặng Gia Bena – nhà sáng lập cuộc thi. Ảnh: BTC

Trong khi đó, thí sinh Ban Thị Thu đã đấu giá thành công bộ Vedette. Cô chia sẻ: “Thiết kế của Tommy Nguyễn mang vẻ đẹp quý phái, sang trọng, thể hiện tinh thần người phụ nữ bản lĩnh và tự tin. Đêm Gala là kỷ niệm khó quên – món quà tôi dành tặng cho chính mình trước thềm chung kết”.

h3.jpg
Từ trái sang: NTK Tommy Nguyễn, Á hậu Kim Khỏe, thí sinh Ban Thị Thu (SBD 199), Trưởng BTC kiêm Phó Chủ tịch Miss National Media Lê Mai Anh. Ảnh: BTC

NTK Tommy Nguyễn cho biết, bộ trang phục lấy cảm hứng từ hình tượng “Nữ thần bình minh” – biểu trưng cho sự khai mở và ánh sáng tri thức. Mỗi chi tiết pha lê, lớp vải xếp tầng đều được tính toán tỉ mỉ để tôn vinh nét đẹp Á Đông trong hình thái đương đại.

Với chủ đề “Doanh nhân Việt tỏa sáng, hội nhập và vươn mình vào kỷ nguyên mới”, cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á – Miss Asian 2025 không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn đề cao trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của phụ nữ Á Đông hiện đại.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 sẽ diễn ra tối 31/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai.

#Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 #Lê Kim Khỏe #Á hậu Kim Khỏe #Tommy Nguyễn #Hoa hậu Doanh nhân 2025 #thiết kế thời trang

Bài liên quan

Giải trí

Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhắc đến chồng khi khoe ảnh cưới tại châu Âu

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tung bộ ảnh cưới thực hiện tại châu Âu đồng thời nhắc đến doanh nhân Viết Vương. 

ha1.jpg
Sau hôn lễ vào ngày 22/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe bộ ảnh cưới. Cô và doanh nhân Viết Vương bí mật thực hiện loạt ảnh ở châu Âu. Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
ha2.jpg
Chia sẻ bộ ảnh cưới, Đỗ Thị Hà viết: "Không cần vội vã….Miễn là mỗi bước đi, đều có nhau". Ảnh: FB Đỗ Thị Hà.
Xem chi tiết

Giải trí

Thí sinh Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 diễn thời trang tại Eo Gió

Dàn thí sinh Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 gây chú ý khi trình diễn bộ sưu tập “Vũ khúc Eo Gió” của NTK Thân Hoàng Bích Thủy, tại Eo Gió, Gia Lai.

Chiều 26/10, dàn thí sinh Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 gây ấn tượng khi trình diễn thời trang giữa khung cảnh hùng vĩ của Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai. Diện những bộ trang phục lộng lẫy, các thí sinh khoe vẻ đẹp rạng rỡ, cuốn hút.

Bộ sưu tập “Vũ khúc Eo Gió” của NTK Thân Hoàng Bích Thủy là bản giao hưởng của lụa và voan cao cấp, gam màu tươi sáng.

Xem chi tiết

Giải trí

Hoàng Ngọc Như xuất sắc đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025

Vượt qua 27 thí sinh nổi bật, Hoàng Ngọc Như đã xuất sắc đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 trong đêm chung kết diễn ra tại Bắc Ninh.

Tối 25/10, chung kết cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 đã diễn ra tại Bắc Ninh với chiến thắng thuộc về Hoàng Ngọc Như, người đẹp đến từ Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Trần Thị Thu Hiền đến từ Trường Đại học Văn Lang. Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Kiều Anh đến từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và đồng giải Á hậu 3 thuộc về thí sinh Vũ Hồng Hạnh đến từ Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội và thí sinh Nguyễn Phương Anh đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Lý do ca sĩ Jack tạm dừng hoạt động

Lý do ca sĩ Jack tạm dừng hoạt động

Phía nam ca sĩ Jack đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội về lùm xùm ca khúc phản cảm. Mới nhất, Jack chia sẻ thông tin tạm dừng hoạt động.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Lý do ca sĩ Jack tạm dừng hoạt động

Lý do ca sĩ Jack tạm dừng hoạt động

Phía nam ca sĩ Jack đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội về lùm xùm ca khúc phản cảm. Mới nhất, Jack chia sẻ thông tin tạm dừng hoạt động.