92 tuổi, 65 năm theo Đảng: Lời thề son sắt của ông Nguyễn Văn Giao

Ở tuổi 92, nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Văn Giao xúc động nhìn lại hành trình cống hiến bền bỉ, một lòng trung thành với lý tưởng đã chọn.

Trong không khí trang trọng của Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2026, câu chuyện của ông Nguyễn Văn Giao, đảng viên 65 năm tuổi Đảng đã gây xúc động mạnh.

Hành trình cuộc đời và phấn đấu của ông không chỉ là một dấu mốc cá nhân, mà còn gợi lên hình ảnh tiêu biểu về một thế hệ cán bộ trung kiên, tận tụy, đi qua gần trọn thế kỷ cùng những thăng trầm của đất nước.

“Đây là lần thứ sáu tôi được nhận Huy hiệu tuổi Đảng tại Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam, một Đảng bộ đã gắn bó với tôi suốt những năm tháng công tác, gắn liền với sự nghiệp và cuộc đời tôi”, ông Giao xúc động.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đồng chí Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao tặng Huy hiệu Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Giao. Ảnh: Mai Loan.

Một đời theo Đảng qua những thăng trầm của đất nước

Sinh năm 1934, ông Nguyễn Văn Giao vào Đảng ngày 6/5/1959, tại chi bộ ghép của Ty Giáo dục Phú Thọ và Trường C3 phổ thông Hùng Vương, ngay sau khi rời ghế nhà trường (khóa ĐHSP 1954–1957) để nhận nhiệm vụ giảng dạy tại địa phương. Khởi đầu là một giáo viên cấp 3, con đường công tác của ông gắn liền với ngành giáo dục và quản lý nhà nước.

Từ thực tiễn giảng dạy, ông được giao nhiều trọng trách: hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm cấp 2 đầu tiên của tỉnh, trưởng phòng phổ thông tại Ty Giáo dục, sau đó công tác tại Bộ Giáo dục với vai trò tổ trưởng tổ tổng hợp. Đỉnh cao trong sự nghiệp quản lý là khi ông đảm nhiệm cương vị Vụ trưởng Vụ Khoa giáo, Văn phòng Chính phủ.

Ở mỗi vị trí, ông đều được ghi nhận bởi tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và uy tín trong công việc. Trong tổ chức Đảng, ông cũng trải qua nhiều cương vị từ bí thư chi bộ đến Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ.

“Dù ở cương vị một cán bộ, đảng viên bình thường hay khi tham gia các cấp chính quyền, cấp ủy, tôi luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra sai sót làm phụ lòng tin của Đảng và cơ quan. Tôi không nề hà bất cứ nhiệm vụ nào, ở bất cứ đâu trong quá trình công tác. Trải qua những năm tháng kháng chiến gian khổ và thời kỳ đất nước còn chiến tranh, tôi một lòng theo Đảng, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”, ông Giao chia sẻ.

Nguyện giữ lời thề sắt son

65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cuộc đời ông Nguyễn Văn Giao gắn liền với những giai đoạn lịch sử đầy biến động: từ chiến tranh gian khổ đến thời kỳ đổi mới, hội nhập.

Ông từng trải qua những năm tháng khó khăn của đất nước, khi điều kiện làm việc thiếu thốn, thử thách chồng chất. Nhưng chính trong những hoàn cảnh ấy, niềm tin của ông vào Đảng càng được củng cố.

Đồng chí Nguyễn Văn Giao, 92 tuổi, nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng xúc động chia sẻ hành trình sắt son đi theo Đảng.Ảnh: Mai Loan.

“Trải qua kháng chiến gian khổ và những khó khăn trong những ngày đất nước còn chiến tranh, tôi một lòng một dạ theo Đảng để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng giao cho. Có thể nói, trong suốt 65 năm theo Đảng tôi không bao giờ dao động, luôn giữ trọn lời thề của mình với Đảng”, ông Giao xúc động.

Thẳng thắn nhìn nhận, trong hành trình ấy, cũng có lúc ông đối mặt với những khó khăn, khúc mắc. Nhưng với ông, đó không phải là lý do để hoài nghi, mà là thử thách để củng cố niềm tin với Đảng.

Ông tự nhủ, con người ai cũng có lúc gặp trắc trở, rồi sẽ nhận ra và tiếp tục tiến lên phía trước. “Với niềm tin đó, tôi không dao động, không rời bỏ lý tưởng, một lòng theo Đảng cho đến khi vượt qua khó khăn”, ông nói.

Ông cũng luôn nhắc mình: người đảng viên trước hết phải là một con người sống lành mạnh, trung thực, biết tin yêu và tôn trọng người khác. Vì vậy, ông không bao giờ tự thỏa mãn, không cho phép bản thân đi chệch khỏi con đường mà Đảng đã lựa chọn.

Nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng ở tuổi 92, ông Nguyễn Văn Giao coi đây không chỉ là phần thưởng, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục rèn luyện.

“Dù tuổi cao, sức yếu, tôi sẽ tiếp tục giữ vững danh hiệu người đảng viên, sẵn sàng làm mọi điều trong khả năng để góp phần xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh”, ông bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Giao bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong chặng đường phía trước. Ông mong muốn Đảng tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, đưa đất nước phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đó không chỉ là mong ước của riêng ông, mà còn là tâm tư chung của một thế hệ đã dành trọn cuộc đời cho lý tưởng cách mạng.