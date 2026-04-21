Giếng nước ở Giang Tô phun trào nước đen ngòm khiến các chuyên gia khảo cổ học phải điều tra. 9 ngôi mộ hoàng gia thuộc về hậu duệ của Tư Mã Ý được tìm thấy.

Tại làng Trần Đan, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), một truyền thuyết bí ẩn đã được lưu truyền suốt nhiều trăm năm. Tương truyền rằng, trong một chuyến đi về phía Nam của Hoàng đế Càn Long, cùng với Thái hậu và một người em gái, công chúa đột nhiên lâm bệnh khi vừa đến Giang Tô. Càn Long ra lệnh cho các thái y đi cùng lập tức chữa trị, nhưng các thầy thuốc nhận thấy công chúa không thể tiếp tục hoạt động nặng nhọc và cần phải nghỉ ngơi tại chỗ.

Vì vậy, Càn Long cho phép công chúa ở lại làng Trần Đan để dưỡng bệnh. Tuy nhiên, cuối cùng công chúa đã không qua khỏi. Hoàng đế Càn Long vô cùng đau lòng và quyết định chôn cất công chúa gần đó, tại làng Trần Đan. Từ đó, ngôi làng này gắn liền với một chương trong lịch sử hoàng gia.

Mãi sau này, do việc xây dựng một dự án thủy lợi, làng Trần Đan phải di dời. Trong quá trình thi công, một máy xúc khi đang đào dưới nền nhà đã bất ngờ phát hiện ra một lượng lớn gạch xanh. Khi công việc dọn dẹp tiếp tục, một hố sâu không đáy hiện ra. Những người dân làng gan dạ xông vào điều tra và kinh ngạc khi thấy hố đầy nước đen ngòm, những viên gạch xanh xung quanh được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Phát hiện này ngay lập tức khiến dân làng nhớ đến một truyền thuyết cổ xưa - liệu đó có thực sự là lăng mộ của con gái Hoàng đế Càn Long hay không?

Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra các ngôi mộ cổ, dân làng đã quyết định báo cho cơ quan quản lý di tích văn hóa. Nhận được tin, Đoàn khảo cổ tỉnh Giang Tô nhanh chóng đến hiện trường và tiến hành khảo sát chi tiết khu vực xung quanh. Qua quá trình khảo sát, các nhà khảo cổ đã phát hiện chín ngôi mộ cổ từ thời Tây Tấn, nhưng không tìm thấy mộ của con gái Hoàng đế Càn Long như dân làng đã suy đoán.

Các nhà khảo cổ giải thích rằng, vào năm 280 sau Công nguyên, Hoàng đế Vũ của nhà Tấn, tức Tư Mã Yên, đã thống nhất đất nước và ban chiếu chỉ phong Tư Mã Hoàng, con trai thứ năm của Tư Mã Phụ (em trai của Tư Mã Nghĩa), làm vua của Tây Áp. Danh tính thực sự của chín ngôi mộ này thuộc giới hoàng tộc, là hậu duệ của Tư Mã Ý.

Mặc dù phát hiện này không hoàn toàn phù hợp với truyền thuyết về con gái của Càn Long, nhưng nó đã làm tăng thêm giá trị văn hóa và khảo cổ học cho lịch sử làng Trần Đan. Vùng đất cổ xưa này vẫn còn ẩn chứa nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, chờ đợi được khám phá và tìm hiểu thêm.