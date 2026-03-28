8 trường THPT chuyên tại Hà Nội tuyển sinh vào lớp 10 thế nào?

Đến thời điểm này, toàn bộ các trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh cho năm học 2026-2027.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, 4 trường THPT chuyên gồm Hà Nội - Amsterdam, Chu Văn An, Nguyễn Huệ và Sơn Tây tổ chức tuyển sinh theo lịch chung của Thành phố.

Thí sinh đăng ký vào các trường này phải hoàn thành kỳ thi lớp 10 công lập không chuyên trước khi làm bài thi môn chuyên. Lịch thi được ấn định bắt đầu từ ngày 30/5 với môn Ngữ văn và Ngoại ngữ, tiếp nối bằng môn Toán vào sáng ngày 31/5. Các bài thi môn chuyên sẽ diễn ra vào ngày 1/6.

Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi không chuyên hệ số 1 cộng với điểm bài thi chuyên hệ số 2. Thí sinh chỉ được đưa vào diện xét tuyển khi tham gia đủ các bài thi, không vi phạm quy chế và tất cả bài thi đạt trên 2,0 điểm.

Khác với khối trường của Sở, các trường THPT chuyên trực thuộc các cơ sở đại học thường đẩy sớm lịch thi để chủ động trong công tác sàng lọc nguồn học sinh chất lượng cao trên cả nước.

Tại Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, chỉ tiêu tuyển sinh năm nay tăng thêm 20 chỉ tiêu, nâng tổng số lên 545 học sinh cho các khối Toán, Lý, Hóa, Sinh và Tin học. Thí sinh sẽ tham dự kỳ thi vào ngày 23 và 24/5 với 4 bài thi bắt buộc. Để đủ điều kiện xét tuyển, mỗi môn thi của thí sinh phải đạt từ 4 điểm trở lên. Điểm xét tuyển của trường được tính bằng tổng điểm môn Toán vòng 1 và môn chuyên nhân hệ số 2, trong khi môn Văn và Tiếng Anh đóng vai trò là môn điều kiện.

Cùng thời điểm ngày 23 và 24/5, Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng tổ chức thi tuyển cho 150 chỉ tiêu thuộc ba khối Văn, Sử, Địa. Thí sinh thực hiện 4 bài thi, trong đó môn Toán và Tiếng Anh thi trắc nghiệm, môn Ngữ văn chung và môn chuyên thi theo hình thức tự luận. Điểm xét tuyển của trường được tính theo công thức tổng điểm ba môn chung hệ số 1 cộng với điểm môn chuyên nhân hệ số 3.

Trường đặt ra ngưỡng đảm bảo chất lượng khá cao khi yêu cầu điểm các môn chung đạt từ 2,0 và điểm chuyên phải từ 6,0 trở lên mới được đưa vào danh sách xét tuyển.

Trong khi đó, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội công bố tuyển 490 chỉ tiêu cho 8 khối chuyên với lịch thi vào ngày 4 và 5/6. Điểm mới của năm nay là trường tăng mạnh 70 chỉ tiêu so với năm ngoái và áp dụng phương thức xét tuyển linh hoạt theo từng môn chuyên.

Đối với các khối tự nhiên, điểm Ngữ văn và Tiếng Anh vòng 1 là điều kiện, còn đối với khối chuyên Anh và chuyên Văn, các môn tương ứng sẽ được tính vào điểm xét tuyển theo hệ số quy định. Để đạt điều kiện xét tuyển tối thiểu, thí sinh không được có bài thi nào dưới 3,5 điểm.

Cuối cùng là Trường THPT chuyên Ngoại ngữ với 630 chỉ tiêu cho 7 khối chuyên ngữ, dự kiến tổ chức thi vào ngày 7/6. Thí sinh làm 4 bài thi bao gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh chung và môn Ngoại ngữ chuyên. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn chung hệ số 1 cộng với điểm ngoại ngữ chuyên hệ số 2.

Trường dự kiến sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn đồng thời trước ngày 21/6. Việc nắm vững lịch thi dàn trải từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 là yếu tố then chốt giúp các sĩ tử điều phối sức lực và giữ vững tâm lý cho mùa thi đầy tính cạnh tranh này.