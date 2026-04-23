8 đội bóng chuyền mạnh nhất tranh Cúp Hùng Vương 2026 tại Phú Thọ

Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2026 diễn ra từ 23-26/4 tại Phú Thọ, quy tụ 8 đội mạnh nhất, thi đấu loại trực tiếp, tổng thưởng cao nhất 200 triệu đồng.

Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 26/4 tại Nhà Luyện tập và Thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ (đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu). Đây là một trong những hoạt động thể thao trọng điểm thuộc chuỗi các sự kiện tại Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ.

Ông Nguyễn Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2026 thông tin về giải đấu tại buổi họp báo.

Thông tin tại buổi họp báo chiều 22/4, lãnh đạo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Phú Thọ cho biết, giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, được tổ chức thường niên từ năm 2004. Năm nay, giải giữ nguyên thể thức loại trực tiếp với sự tham gia của 8 đội (4 nam, 4 nữ) có thành tích tốt nhất tại giai đoạn I Giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia 2026.

Ở nội dung nữ, các đội tham dự gồm: Hà Nội Tasco Auto, Binh chủng Thông tin Binh đoàn 19, Hóa chất Đức Giang Lào Cai và VTV Bình Điền Long An. Ở nội dung nam, góp mặt có các đội: Biên Phòng MB, Hà Nội, Công an TP HCM và Thể Công Tân Cảng.

Theo ban tổ chức, giải không chỉ mang ý nghĩa thi đấu mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, tôn vinh giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, đồng thời là cơ sở để đánh giá chất lượng huấn luyện và tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia.

Các phương án tổ chức đã được triển khai đồng bộ, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế và vệ sinh môi trường. Công nghệ Video Challenge Eyes tiếp tục được sử dụng hỗ trợ trọng tài, cùng hệ thống màn hình LED phục vụ khán giả, nâng cao tính minh bạch và chuyên nghiệp của giải.

Toàn bộ các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh OnSports và hệ thống Truyền hình Cáp Việt Nam.

Năm 2026 là năm thứ hai liên tiếp Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính, góp phần nâng cao quy mô và sức hấp dẫn của giải đấu.

Ông Nguyễn Quốc An - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Phó Trưởng Ban Tổ chức Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2026 phát biểu tại buổi họp báo.

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi nội dung nam và nữ đều có giải Nhất trị giá 200 triệu đồng, giải Nhì 150 triệu đồng, giải Ba 100 triệu đồng và giải Khuyến khích 70 triệu đồng. Ngoài ra, các danh hiệu cá nhân xuất sắc ở vị trí tấn công, chuyền hai và phòng thủ cũng được trao thưởng 5 triệu đồng mỗi giải.

Các trận đấu diễn ra vào buổi tối từ ngày 23 đến 26/4, trong đó trận mở màn ngày 23/4 là cuộc đối đầu giữa Hà Nội Tasco Auto và Binh chủng Thông tin Binh đoàn 19 (nữ), tiếp đó là Biên Phòng MB gặp Hà Nội (nam). Ngày 24/4, Hóa chất Đức Giang Lào Cai gặp VTV Bình Điền Long An (nữ), Công an TP HCM đối đầu Thể Công Tân Cảng (nam).

Lễ khai mạc diễn ra lúc 19h ngày 23/4, lễ bế mạc và trao giải dự kiến sau trận chung kết nam tối 26/4.

Vé xem giải được bán trực tiếp từ ngày 18/4 tại Nhà Luyện tập và Thi đấu thể thao tỉnh, với giá từ 100.000 đến 150.000 đồng mỗi vé, tùy theo vòng đấu. Mỗi vé có giá trị theo dõi hai trận trong cùng một buổi thi đấu.

Ban tổ chức cho biết Trung tâm Quản lý, Khai thác các thiết chế thể thao tỉnh Phú Thọ là đầu mối cung cấp thông tin và hỗ trợ báo chí trong suốt thời gian diễn ra giải.

