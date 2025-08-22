Hà Nội

7 phát minh “thảm họa” nhất lịch sử, có cả của Apple

Số hóa

7 phát minh “thảm họa” nhất lịch sử, có cả của Apple

Không phải phát minh nào cũng thành công rực rỡ, nhiều ý tưởng từng được kỳ vọng lại trở thành “thảm họa” khiến cả thế giới phải lắc đầu ngao ngán.

Thiên Trang (TH)
Không ít phát minh ra đời với ý tưởng tốt đẹp nhưng lại trở thành thất bại nặng nề. Một ví dụ kinh điển là bộ áo dù của Franz Reichelt, khiến ông tử nạn khi thử nghiệm tại tháp Eiffel năm 1912.
Xe ba bánh điện Sinclair C5 từng được ca ngợi “đi trước thời đại” nhưng lại sớm chìm trong quên lãng vì pin yếu và thiếu an toàn.
Pop-up quảng cáo do Ethan Zuckerman phát minh từng được kỳ vọng hỗ trợ internet, nhưng sau này lại bị coi là cơn ác mộng của người dùng.
Khí cầu hydro từng là biểu tượng di chuyển xa xỉ, song thảm họa Hindenburg năm 1937 đã chấm dứt hoàn toàn kỷ nguyên này.
Ngay cả kẹo cao su hiện đại và túi nhựa cũng bị xếp vào danh sách “tai hại” vì gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Đặc biệt, Apple Newton - thiết bị từng được Steve Jobs giới thiệu lại trở thành một cú trượt dài vì quá đắt đỏ và kém hiệu quả.
Những thất bại này cho thấy, không phải phát minh nào cũng làm thay đổi thế giới, nhiều cái thậm chí chỉ để lại… bài học xót xa.
Thiên Trang (TH)
