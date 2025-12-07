7 cạm bẫy chi tiêu khiến người trẻ 'mãi không thể giàu'

Theo các chuyên gia tài chính, người trẻ không nghèo vì thu nhập thấp mà do mắc những cạm bẫy chi tiêu tinh vi của xã hội tiêu dùng.

Trong thời đại tiêu dùng hiện đại, người trẻ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn nhưng cũng đối mặt với vô số cạm bẫy chi tiêu tinh vi. Không ít người dù có thu nhập khá vẫn luôn trong tình trạng “cháy ví”, khó tích lũy tài chính. Điều này không đến từ việc họ lười làm việc, mà chủ yếu do những thói quen chi tiêu vô thức, bị dẫn dắt bởi quảng cáo và tâm lý đám đông.

Mua xe mới - Con dao hai lưỡi tiêu xài

Theo nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, mua ô tô mới là một bẫy chi tiêu phổ biến nhất của tầng lớp trung lưu. Xe mới mất giá nhanh, chỉ cần lăn bánh khỏi đại lý là đã mất tiền.

Trong khi đó, một chiếc xe cũ hai năm tuổi vẫn vận hành tốt, giá lại rẻ hơn đáng kể.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Ảnh: Getty

Nợ thẻ tín dụng với lãi suất cao - “Kẻ giết người thầm lặng”

Warren Buffett từng nói rằng: "Nếu phải vay với lãi suất 18% hay 20%, tôi đã phá sản từ lâu". Buffett cảnh báo rằng lãi suất cao sẽ biến nguyên lý lãi kép - vốn giúp làm giàu - thành cơn ác mộng khiến nợ nần chồng chất.

Nhà đầu tư huyền thoại cho biết mình trả tiền mặt đến 98% bởi lãi vay từ tín dụng là thứ khiến người ta mất tiền trước khi có cơ hội đầu tư.

Chi tiêu trước, tiết kiệm sau

Không ít người có thói quen "tiền đến đâu tiêu đến đó, còn lại gì thì tiết kiệm”. Warren Buffett cho rằng đây là điều phản khoa học.

Ông khuyến khích người trẻ “tiết kiệm trước khi tiêu”, tự chuyển tiền vào tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư ngay khi nhận lương. Cách này tạo thói quen tài chính thông minh và bảo vệ bạn khi cần tiền đột xuất.

Cờ bạc, xổ số - "thuốc độc tài chính"

Theo Warren Buffett, cờ bạc, vé số hay những “cơ hội làm giàu nhanh” là con đường dẫn đến thất bại tài chính. Ông gọi xổ số và cờ bạc là "thuế trí tuệ" - khoản tiền mà người chơi tự nguyện đóng vì không hiểu xác suất.

Với Warren Buffett, những trò chơi may rủi này vốn được thiết kế cho nhà cái thắng, việc bạn mơ mộng thắng mà đổ tiền vào là sai lầm tiêu tiền tệ hại nhất.

Đầu tư mù mờ

Không ít người bị cuốn theo các sản phẩm tài chính phức tạp, công cụ đầu tư đắt đỏ, hoặc xu hướng đầu tư "ai cũng lao vào". Tuy nhiên, tỷ phú Buffett luôn khuyên: "Đừng đầu tư vào thứ bạn không hiểu".

Ảnh minh họa

Buffett ủng hộ các khoản đầu tư đơn giản, dễ hiểu, chi phí thấp như quỹ chỉ số. Chúng không cần nhiều kiến thức tài chính, lại giúp phân tán rủi ro và hưởng lợi từ tăng trưởng dài hạn của thị trường.

Chi tiền cho hình ảnh – sống ảo đắt đỏ

Trong thời đại mạng xã hội, áp lực chứng tỏ bản thân khiến nhiều người trẻ chi mạnh tay cho những thứ nhằm xây dựng “hình ảnh”: quần áo thương hiệu, check-in quán sang, du lịch xa xỉ.

Đây là dạng chi tiêu không tạo ra giá trị dài hạn, chỉ mang lại cảm giác được công nhận nhất thời. Chi quá nhiều cho hình ảnh khiến tài chính dễ rơi vào nguy cơ âm, thậm chí nợ nần.

Dễ dãi với các khoản chi nhỏ – “tích tiểu” cũng thành phá sản

Nhiều người nghĩ rằng cà phê 50.000 đồng, chuyến xe công nghệ 30.000 đồng hay vài lượt đặt đồ ăn không đáng kể. Nhưng tổng cộng lại trong cả tháng, những khoản nhỏ này có thể lên đến vài triệu đồng. Cạm bẫy của các khoản chi nhỏ chính là sự “vô hình” khiến người trẻ không nhận ra mình đã tiêu quá nhiều.