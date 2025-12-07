Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
3 loại rau rẻ bèo ở Việt Nam 'tốt bậc nhất thế giới'

Kinh doanh

3 loại rau rẻ bèo ở Việt Nam 'tốt bậc nhất thế giới'

Rẻ tiền, dễ trồng nhưng ít ai ngờ một số loại rau phổ biến ở Việt Nam lại nằm trong danh sách trái cây và rau củ tốt nhất thế giới do CDC Mỹ bình chọn.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Rau cải xoong xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng trái cây và rau củ tốt nhất thế giới dựa trên điểm “mật độ dinh dưỡng” do CDC Mỹ bình chọn. Ảnh: Internet
Rau cải xoong xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng trái cây và rau củ tốt nhất thế giới dựa trên điểm “mật độ dinh dưỡng” do CDC Mỹ bình chọn. Ảnh: Internet
Cải xoong thường mọc ở nơi có nguồn nước trong mát như bờ suối, ruộng trũng hay ao hồ nhỏ. Ảnh: Dân Việt
Cải xoong thường mọc ở nơi có nguồn nước trong mát như bờ suối, ruộng trũng hay ao hồ nhỏ. Ảnh: Dân Việt
Tại Việt Nam, cải xoong trồng rộng rãi ở cả ba miền và trở thành loại rau quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình. Ảnh: Internet
Tại Việt Nam, cải xoong trồng rộng rãi ở cả ba miền và trở thành loại rau quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình. Ảnh: Internet
Trong các khu chợ, cải xoong có giá khá rẻ khoảng 5.000-10.000 đồng/mớ, thời điểm đắt khoảng 15.000 - 20.000 đồng/mớ. Ảnh: Internet
Trong các khu chợ, cải xoong có giá khá rẻ khoảng 5.000-10.000 đồng/mớ, thời điểm đắt khoảng 15.000 - 20.000 đồng/mớ. Ảnh: Internet
Xếp thứ 7 trong danh sách là xà lách xoăn, được đánh giá là giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu. Tại Việt Nam, rau xà lách góp mặt trong hầu hết các chợ, cửa hàng và bữa cơm của các gia đình với giá bình dân. Ảnh: Znews
Xếp thứ 7 trong danh sách là xà lách xoăn, được đánh giá là giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu. Tại Việt Nam, rau xà lách góp mặt trong hầu hết các chợ, cửa hàng và bữa cơm của các gia đình với giá bình dân. Ảnh: Znews
Tại các chợ dân sinh hay siêu thị, rau xà lách có giá khoảng 10.000 - 40.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Tại các chợ dân sinh hay siêu thị, rau xà lách có giá khoảng 10.000 - 40.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Những sản phẩm canh tác theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn cao hơn, giá có thể lên tới 40.000 - 60.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Những sản phẩm canh tác theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn cao hơn, giá có thể lên tới 40.000 - 60.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Bồ công anh đứng ở vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng với điểm dinh dưỡng: 46,34. Bồ công anh là cây mọc dại phổ biến ở các miền quê Việt Nam. Ảnh: Internet
Bồ công anh đứng ở vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng với điểm dinh dưỡng: 46,34. Bồ công anh là cây mọc dại phổ biến ở các miền quê Việt Nam. Ảnh: Internet
Bồ công anh còn được gọi là rau diếp trời hay diếp dại. Lá và hoa bồ công anh được chế biến thành các món ăn dân dã. Ảnh: Internet
Bồ công anh còn được gọi là rau diếp trời hay diếp dại. Lá và hoa bồ công anh được chế biến thành các món ăn dân dã. Ảnh: Internet
Ở một số chợ tại Hà Nội, rau bồ công anh có giá khoảng 40.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Ở một số chợ tại Hà Nội, rau bồ công anh có giá khoảng 40.000 đồng/kg. Ảnh: Internet
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Rau cải xoong dinh dưỡng cao #Rau phổ biến Việt Nam #Lợi ích sức khỏe rau xanh #Giá cả rau củ bình dân #Rau hữu cơ và an toàn #Các loại rau dễ trồng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT