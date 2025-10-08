7 cách cứu nồi canh bị mặn, ai cũng làm được tại nhà

Nồi canh bị mặn chát không còn là nỗi lo. Với 7 mẹo đơn giản này, bạn có thể cứu ngay món canh, vừa tiết kiệm lại giữ trọn hương vị.
Tóc Tiên trở thành tâm điểm khi xuất hiện trong bộ váy hai mảnh ôm sát cơ thể. Bộ trang phục giúp nữ ca sĩ "flex" vai trần thon thả và vòng eo săn chắc nuột nà.
Các nhà thiên văn học phát hiện một thiên hà xa xôi được bao quanh bởi 2 vành đai ánh sáng khổng lồ giao nhau trong vũ trụ.
Dù khuyến mãi có thể hút người dùng tải app và mở tài khoản, Gen Z vẫn nhanh chóng rời đi nếu trải nghiệm không mượt, thiếu minh bạch.
Hãng xe máy Kawasaki Nhật Bản mới đây đã chính thức ra mắt mẫu xe môtô hoài cổ W800 phiên bản năm 2026 với một số thay đổi nhẹ nhưng khác biệt hơn bản cũ.
Jessie Vard người đẹp lai nổi tiếng với danh xưng "nữ thần tắm suối", trở thành tâm điểm chú ý khi tung ra những hình ảnh mới bên bờ biển.
Ikko MindOne gây chú ý khi có camera lật độc đáo, có thể gắn case bàn phím QWERTY, gợi nhớ “huyền thoại” BlackBerry một thời.
Giữa tiết thu mát lành, Hồng Kông hút hồn du khách bằng lễ hội ẩm thực rộn ràng, cảnh sắc vịnh Victoria lấp lánh và không gian tâm linh giữa đô thị hoa lệ.
Dù đã vay mượn hàng loạt ý tưởng từ Android, Apple vẫn kiên quyết nói không với trình khởi chạy, tính năng được xem là linh hồn của sự tùy biến trên smartphone.
Tấm cỏ dệt cổ xưa được tìm thấy ở Alaska không chỉ quý hiếm mà còn chứa đựng dấu vết lịch sử, phản ánh trình độ sáng tạo tinh tế của người tiền sử.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/10, Kim Ngưu nên giữ tỉnh táo, gặp rắc rối chớ nản lòng. Cự Giải có vận quý nhân, làm việc có tâm sẽ vượng phát.
Bộ ảnh nghỉ dưỡng mới nhất của hot TikToker Xuân Ca tại bãi biển đã nhanh chóng "càn quét" mạng xã hội với vẻ đẹp nóng bỏng khó rời mắt.
Anastasia Venza làm người mẫu từ năm 13 tuổi, vừa đăng quang Hoa hậu Nga 2025, trở thành đối thủ của Hương Giang ở Miss Universe 2025.
Theo một số nguồn tin từ các diễn đàn xe máy Indonesia cho thấy, Honda đang phát triển một mẫu xe tay ga hoàn toàn mới và rất có thể sẽ là Honda Air Blade Pro.
Ngoài căn bếp hiện đại, tiện nghi, hội chị em còn xuýt xoa trước khu vườn trồng rau nuôi gà trong biệt phủ nghìn m2 của nam chủ nhân điển trai.
Altay mùa giao thoa giữa sắc thu vàng và tuyết trắng là "giấc mơ của mọi nhiếp ảnh gia", Wyn Anh đã bắt được thời khắc này, tạo nên một bộ ảnh đẹp như tranh vẽ.
Bà xã Chi Bảo gặp tay vợt pickleball số một thế giới Ben Johns. Ca sĩ Đan Trường tất bật chuẩn bị cho liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát.
Mới đây Phương Ly khiến fan trầm trồ với phong cách thời trang cực kỳ cá tính và quyến rũ khi cô có mặt tại Giải đua xe Công thức 1 (F1) Singapore Grand Prix.
Việc tìm thấy vũ khí 300.000 năm tuổi là bằng chứng cho thấy, con người tiền sử cổ xưa là bậc thầy chế tác gỗ và khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc.
Những tháng cuối năm Ất Tỵ mang đến bước ngoặt lớn cho ba con giáp này: cơ hội đổi đời, tài lộc vượng phát và nhiều tin vui bất ngờ.
Chiếc vòng tay bí ẩn từng làm dấy lên nhiều giả thuyết ly kỳ về thời đại Hetepheres I. Nay, những bí mật được giải mã đã khiến cả giới khảo cổ bất ngờ.