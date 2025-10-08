Hà Nội

7 cách cứu nồi canh bị mặn, ai cũng làm được tại nhà

Đời sống

Nồi canh bị mặn chát không còn là nỗi lo. Với 7 mẹo đơn giản này, bạn có thể cứu ngay món canh, vừa tiết kiệm lại giữ trọn hương vị.

Vân Giang (Tổng hợp)
Trong quá trình nấu nướng, đôi khi chỉ cần “lỡ tay” nêm gia vị, bạn đã khiến nồi canh mặn chát, khó ăn. Thay vì vội vàng bỏ đi, bạn hoàn toàn có thể “cứu vãn” món canh với những mẹo đơn giản, tiết kiệm mà vẫn giữ được hương vị. Ảnh minh họa
Cách nhanh và dễ nhất là thêm nước lọc vào nồi canh. Bạn nên thêm từng chút một và nêm nếm lại để tránh canh bị loãng quá. Sau đó, điều chỉnh rau củ hoặc gia vị để cân bằng hương vị. Ảnh minh họa
Một mẹo khác là thả vài lát khoai tây sống vào nồi canh đang sôi. Khoai tây thái lát mỏng hoặc cắt khối nhỏ có khả năng hút muối hiệu quả. Chỉ cần đun thêm 5–10 phút rồi vớt khoai ra, món canh sẽ bớt mặn mà vẫn giữ nguyên màu sắc và mùi vị. Ảnh minh họa
Dùng lòng trắng trứng cũng là một cách ít người biết nhưng hiệu quả. Thả 1–2 lòng trắng trứng vào canh nóng, khuấy nhẹ để lòng trắng đông lại, kết dính phần muối thừa. Sau đó, vớt trứng ra là món canh đã dịu mặn hơn. Ảnh minh họa
Bạn cũng có thể bổ sung thêm rau củ như cà chua, củ cải, bí đỏ. Rau củ vừa trung hòa vị mặn, vừa làm món canh phong phú hơn nhờ vị ngọt tự nhiên. Nấu thêm vài phút để rau củ tiết ra vị ngọt, món canh sẽ hài hòa hơn. Ảnh minh họa
Một mẹo tiện dụng khác là dùng cơm nguội. Cho một bát cơm nguội vào túi vải hoặc khăn xô, buộc kín rồi thả vào nồi canh đang sôi. Sau khoảng 5 phút, cơm sẽ hút bớt lượng muối thừa, sau đó lấy ra và nêm nếm lại. Ảnh minh họa
Nếu nồi canh quá mặn và bạn có thời gian, chia nhỏ nồi canh cũng là cách hay. Một phần giữ nguyên, phần còn lại pha loãng hoặc nấu thêm rau củ, sau đó trộn đều lại. Kết quả là nồi canh vừa vị và thêm lượng thức ăn. Ảnh minh họa
Đối với một số món đặc biệt như canh cá, canh chua hay lẩu, thêm một chút sữa tươi không đường hoặc nước dừa tươi cũng giúp giảm mặn và tăng hương vị béo ngậy hấp dẫn. Ảnh minh họa
Để tránh nêm quá tay lần sau, nên nêm gia vị từng chút và nếm lại sau mỗi lần, đặc biệt khi món gần chín hoặc khi nước bốc hơi nhiều. Dùng muỗng đong hoặc muôi quen tay cũng giúp kiểm soát lượng muối và nước mắm. Ảnh minh họa
Với những mẹo nhỏ nhưng hiệu quả này, nồi canh bị mặn không còn là nỗi lo, vừa tiết kiệm vừa giữ được hương vị thơm ngon cho bữa cơm gia đình. Ảnh minh họa
