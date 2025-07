6 tháng kỷ luật 11 cán bộ diện Trung ương quản lý

Chiều 7/7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Thông báo Kết quả phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo)

Phiên họp 28 của Ban Chỉ đạo dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm tại trụ sở Trung ương Đảng sáng cùng ngày.

Tại Phiên họp, qua thảo luận, Ban Chỉ đạo thống nhất một số nội dung về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2025.

Trong đó, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh; các cơ quan chức năng đã tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Từ đầu năm 2025 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 230 tổ chức đảng và 7.235 đảng viên; Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 11 cán bộ diện Trung ương quản lý. Ngành Thanh tra, Kiểm toán đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra, kiểm toán những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm và các chuyên đề, vụ việc Ban Chỉ đạo giao.

Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 9.533 tỉ đồng và 617 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 381 tập thể và 1.083 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 28 vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý theo quy định. Nhất là, Thanh tra Chính phủ chỉ trong thời gian chưa đầy 3 tháng đã hoàn thành thanh tra, kiến nghị xử lý nhiều sai phạm tại 2 dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức theo kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã chủ động nhận diện, phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong các lĩnh vực gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế và tính mạng, sức khỏe của Nhân dân, đến quyền lợi của người lao động; có sự câu kết, móc nối giữa doanh nghiệp, thậm chí với cán bộ thoái hóa, biến chất trong các cơ quan nhà nước, gây bức xúc trong dư luận; khởi tố, điều tra một số vụ án gây thất thoát, lãng phí lớn tài sản nhà nước, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa mạnh mẽ, theo đúng tinh thần “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố mới 1.776 vụ/4.038 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã kết luận điều tra 7 vụ án/127 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ án/87 bị can; xét xử sơ thẩm 7 vụ án/94 bị cáo; xét xử phúc thẩm 9 vụ án/221 bị cáo.

Nhất là, đã mở rộng điều tra, khởi tố mới 2 vụ án; khởi tố thêm 40 bị can từ 8 vụ án; kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An; ban hành cáo trạng truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn; xét xử sơ thẩm, phúc thẩm một số vụ án trọng điểm theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo.