6 kiểu bàn ăn tưởng đẹp hóa lãng phí khiến gia chủ "khóc ròng"

Một chiếc bàn ăn đẹp chưa đủ mà cần có tính thực dụng và phù hợp với không gian của ngôi nhà.

Trong không gian nội thất gia đình, bàn ăn được xem là trung tâm kết nối các thành viên, nơi cả nhà quây quần sau một ngày bận rộn. Tuy nhiên, không ít gia chủ thừa nhận nhiều bàn ăn tưởng đẹp nhưng thực tế gây ra nhiều bất tiện, thậm chí dẫn đến lãng phí.

Dưới đây là những kiểu bàn ăn thường bị “chấm điểm trừ” trong thiết kế nội thất.

Bàn ăn mặt đá nhân tạo (đá phiến/đá mỏng)

Ưu điểm của bàn mặt đá phiến là nhìn sang trọng, tinh tế, nhưng lại quá mỏng và giòn. Chỉ va đập nhẹ cũng có thể gây nứt, mẻ cạnh, thậm chí vỡ toàn bộ. Thậm chí, khi kéo bát đĩa trên bàn còn phát ra tiếng ken két khó chịu.

Bàn ăn mặt đá nhân tạo có thể bị nứt. Ảnh: Internet

Nếu bạn vẫn thích bàn mặt đá, nên chọn loại có khung đỡ toàn bộ mặt bàn. Điều này giúp phân tán lực đồng đều, giữ bề mặt chắc chắn và bền hơn.

Bàn ăn mặt kính

Bàn ăn mặt kính mang lại cảm giác sang trọng nhưng trong quá trình sử dụng dễ bị sứt mẻ, trầy xước, gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Dù lau dọn thường xuyên nhưng chỉ sau một bữa ăn, mặt bàn lại lấm tấm vết mờ, trông mất thẩm mỹ.

Ảnh: Internet

Bàn ăn gỗ veneer nguyên khối

Bàn ăn gỗ veneer thường có màu sắc đẹp, đường vân gỗ chân thật, đẹp và hợp lý. Tuy nhiên, loại bàn ăn này thường được dán bằng keo, tiềm ẩn nguy cơ phát thải formaldehyde có mùi hăng khó chịu, ảnh hưởng xấu sức khỏe.

Bên cạnh đó, loại bàn này thường không chịu được tác động ngoại lực, dễ bị bong tróc, trầy xước.

Bàn ăn quá dài

Nhiều gia đình có xu hướng chọn bàn ăn thật lớn để “trông sang” hoặc dành cho những dịp tụ họp. Tuy nhiên, nếu gia đình chỉ có 3-4 người, bàn ăn dài 2 mét sẽ khiến bữa cơm trở nên loãng, mọi người ngồi xa nhau, giảm cảm giác gần gũi.

Chưa kể, bàn to còn tốn diện tích, cản trở di chuyển, và khiến thức ăn dễ nguội nhanh vì khoảng cách giữa người lấy đồ ăn và nồi thức ăn quá xa.

Bàn ăn thiết kế cầu kỳ, nhiều khe rãnh

Một số kiểu bàn ăn gỗ tự nhiên được thiết kế chạm khắc hoa văn hoặc ghép nhiều tấm gỗ tạo thành khe hở nhỏ. Điều này gây bất tiện lớn khi dọn dẹp, bởi vụn thức ăn dễ rơi vào khe, lâu ngày sinh mùi khó chịu và mất vệ sinh.

Theo đó, gia chủ phải tốn nhiều thời gian và công sức vệ sinh, đôi khi phải dùng cả máy hút bụi cầm tay hoặc dụng cụ chuyên dụng.

Bàn ăn hình dáng “dị”, khó bố trí

Những bàn ăn hình tam giác, lượn sóng hoặc có góc cạnh bất thường có thể mang lại sự mới lạ, nhưng trong thực tế, chúng gây khó khăn trong việc sắp xếp chén bát và khiến khoảng cách giữa các thành viên không đều nhau. Điều này làm trải nghiệm ăn uống trở nên kém thoải mái.