Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khám phá nội thất bên trong căn nhà mỏng nhất hành tinh

Bất động sản

Khám phá nội thất bên trong căn nhà mỏng nhất hành tinh

Nhìn từ bên ngoài, công trình này có vẻ như một trò đùa, nhưng không gian bên trong lại gây sốc với sự tiện nghi và đầy đủ đến bất ngờ.

Hoàng Minh (theo Amusingplanet)
Với chiều rộng chỉ từ 91-122 cm, Keret House được mệnh danh là ngôi nhà mỏng nhất thế giới. Keret House được xây dựng trong một khoảng trống giữa hai tòa nhà khác. Ảnh: Amusingplanet
Với chiều rộng chỉ từ 91-122 cm, Keret House được mệnh danh là ngôi nhà mỏng nhất thế giới. Keret House được xây dựng trong một khoảng trống giữa hai tòa nhà khác. Ảnh: Amusingplanet
Dù có vẻ ngoài kỳ dị, Keret House lại khiến nhiều người bất ngờ khi bước vào bên trong. Với cấu trúc hai tầng, ngôi nhà được trang bị đầy đủ các khu vực chức năng như phòng khách, bếp, nhà vệ sinh và phòng ngủ. Ảnh: Amusingplanet
Dù có vẻ ngoài kỳ dị, Keret House lại khiến nhiều người bất ngờ khi bước vào bên trong. Với cấu trúc hai tầng, ngôi nhà được trang bị đầy đủ các khu vực chức năng như phòng khách, bếp, nhà vệ sinh và phòng ngủ. Ảnh: Amusingplanet
Tất cả được sắp xếp một cách khéo léo và khoa học, đủ để một người độc thân có thể sống thoải mái. Ảnh: Amusingplanet
Tất cả được sắp xếp một cách khéo léo và khoa học, đủ để một người độc thân có thể sống thoải mái. Ảnh: Amusingplanet
Đằng sau cánh cửa là các bậc thang kim loại cố định, sau đó dẫn đến một cửa sập vào ngôi nhà. Ảnh: Amusingplanet
Đằng sau cánh cửa là các bậc thang kim loại cố định, sau đó dẫn đến một cửa sập vào ngôi nhà. Ảnh: Amusingplanet
Ngôi nhà hẹp đến nỗi không duỗi thẳng được chân khi nằm ngang. Ảnh: Amusingplanet
Ngôi nhà hẹp đến nỗi không duỗi thẳng được chân khi nằm ngang. Ảnh: Amusingplanet
Để tạo cảm giác thoáng đãng, kiến trúc sư sử dụng tông màu sáng và bố trí ánh sáng hợp lý, giúp không gian không bị bí bách. Ảnh: Amusingplanet
Để tạo cảm giác thoáng đãng, kiến trúc sư sử dụng tông màu sáng và bố trí ánh sáng hợp lý, giúp không gian không bị bí bách. Ảnh: Amusingplanet
Phòng bếp và nhà vệ sinh rất hiện đại. Ảnh: Amusingplanet
Phòng bếp và nhà vệ sinh rất hiện đại. Ảnh: Amusingplanet
Giường ngủ bố trí cạnh bàn làm việc. Ảnh: Amusingplanet
Giường ngủ bố trí cạnh bàn làm việc. Ảnh: Amusingplanet
Từ khi hoàn thành, Keret House không chỉ là một công trình nghệ thuật để trưng bày mà còn được sử dụng cho các chương trình lưu trú ngắn ngày. Ảnh: Amusingplanet
Từ khi hoàn thành, Keret House không chỉ là một công trình nghệ thuật để trưng bày mà còn được sử dụng cho các chương trình lưu trú ngắn ngày. Ảnh: Amusingplanet
Từ khi hoàn thành, Keret House không chỉ là một công trình nghệ thuật để trưng bày mà còn được sử dụng cho các chương trình lưu trú ngắn ngày. Ảnh: Amusingplanet
Từ khi hoàn thành, Keret House không chỉ là một công trình nghệ thuật để trưng bày mà còn được sử dụng cho các chương trình lưu trú ngắn ngày. Ảnh: Amusingplanet
Hoàng Minh (theo Amusingplanet)
#ngôi nhà mỏng nhất thế giới #Keret House #thiết kế nội thất nhỏ gọn #kiến trúc sáng tạo #nhà ở tối giản #Không gian sống độc đáo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT