Biệt thự trong 'khu nhà giàu' của Cường Đô La - Đàm Thu Trang

Sau gần 1 tuần Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, tại một vài tuyến phố, nhất là vào ban đêm, vi phạm vẫn diễn ra công khai.