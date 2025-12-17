Chiêm ngưỡng biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển hình chữ A lạ mắt

Biệt thự có hình khối chữ A (hình thức mái dốc hai bên) khép kín về phía khu dân cư nhưng mở rộng tầm nhìn hướng biển, tạo trải nghiệm sống thanh bình.
Chỉ trong chưa đầy 30 ngày, doanh nghiệp được phê duyệt trúng bốn gói thầu tại TP HCM với tổng giá trị hơn 17 tỷ đồng.
Sau 1/11 Âm lịch, 3 con giáp đón nhận vận trình tích cực, tài chính ổn định, tình cảm hòa hợp, cơ hội mới mở ra cho người mạnh dạn tiến bước.
Chiếc bình gốm La Mã chứa hài cốt con cá mòi nhỏ. Đây là bằng chứng khảo cổ học đầu tiên chứng minh rằng, cá mòi đã được tiêu thụ ở Thụy Sĩ thời La Mã.
Khi mới du nhập vào Việt Nam, cà chua thân gỗ giá hơn 1 triệu đồng/kg, nhưng nay đã được trồng đại trà vừa làm đẹp cảnh quan, vừa cho thu hoạch quả.
Kênh Deep State của Ukraine thừa nhận Quân đội Nga đã tiến vào thành phố tiền tiêu Siversk ở bắc Donetsk, mở toang cánh cửa vào Slovyansk-Kramatorsk.
Một công trình được xây dựng gần 2.000 năm tuổi ở Pompeii cung cấp thêm bằng chứng cho thấy bí quyết khiến bê tông của đế chế La Mã trường tồn với thời gian.
Gia đình một phụ nữ 83 tuổi tại Mỹ kiện OpenAI và Microsoft, cáo buộc ChatGPT thao túng tâm lý dẫn đến án mạng gây chấn động dư luận.
Mẫu xe tay ga cao cấp Kymco AK550 phiên bản 2026 vừa chính thức được giới thiệu tại thị trường Đông Nam Á, xe được lắp ráp tại Malaysia thay vì nhập khẩu.
Các nhà khoa học cảnh báo chỉ trong vài thập kỷ tới sẽ có hàng nghìn sông băng tan biến mỗi năm và đến cuối thế kỷ chỉ còn lại một phần rất nhỏ.
Á hậu Nguyễn Tường San mới đây tiếp tục khiến người hâm mộ xuýt xoa khi chia sẻ loạt hình ảnh với phong cách tối giản nhưng đầy cuốn hút.
Trái với thông tin ban đầu, Ford Bronco Basecamp không dành riêng cho thị trường Trung Quốc mà sẽ được xuất khẩu sang nước ngoài và Đông Nam Á sẽ là điểm đến.
Mới đây, Trương Quỳnh Anh khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh cận mặt khoe nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo.
Sau MV Đừng hỏi em, phim điện ảnh Chị trợ lý của anh, Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiếp tục hợp tác trong dự án nghệ thuật mới.
Bản CV từ thời sinh viên của Bill Gates bất ngờ được chia sẻ, hé lộ thu nhập hơn 2 tỷ đồng ở tuổi 20 cùng loạt thành tích khiến ai cũng choáng ngợp.
Nhật Kim Anh gây chú ý khi tung bộ ảnh chụp bán khỏa thân. Thiều Bảo Trang táo bạo trong thiết kế kiệm vải.
Hoa mai anh đào nở rực rỡ trước cổng dinh thự họ Vương, tạo nên khung cảnh check-in sống ảo vừa lãng mạn vừa đậm nét cổ kính.
Thường xuyên gây 'bão mạng' với những màn cosplay nóng bỏng, cô nàng Nokia Sutasinee mới đây đã gây chú ý khi hóa thân thành cô thỏ trong Zootopia.
Chuột cát đuôi mập (Pachyuromys duprasi) là loài gặm nhấm sa mạc nhỏ bé, nổi tiếng với ngoại hình khác lạ và tập tính đặc biệt.
Trước khi vào vai con gái Trường Giang, Đoàn Minh Anh đóng phim của Victor Vũ, đoạt á hậu khôi 1 cuộc thi Đại sứ Áo dài Việt Nam 2019.
Phiên bản nâng cấp mới nhất của mẫu xe MPV Honda Odyssey e:HEV 2026 vừa được hãng ra mắt thị trường quê nhà Nhật Bản, với gần như không có thay đổi đáng kể.
Bó hoa khổng lồ nặng 10 tấn, dài 12,5 m, kết từ 108 giống hoa, vừa xác lập Kỷ lục Việt Nam, trở thành điểm check-in ấn tượng tại Đà Lạt.