Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chiêm ngưỡng biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển hình chữ A lạ mắt

Bất động sản

Chiêm ngưỡng biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển hình chữ A lạ mắt

Biệt thự có hình khối chữ A (hình thức mái dốc hai bên) khép kín về phía khu dân cư nhưng mở rộng tầm nhìn hướng biển, tạo trải nghiệm sống thanh bình. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Nằm cách bờ biển Arab khoảng 170m, tại Thrissur (Ấn Độ), căn biệt thự nằm trên khu đất khoảng 344m2, diện tích xây dựng tối đa 93m2. Ảnh: Bhoomija
Nằm cách bờ biển Arab khoảng 170m, tại Thrissur (Ấn Độ), căn biệt thự nằm trên khu đất khoảng 344m2, diện tích xây dựng tối đa 93m2. Ảnh: Bhoomija
Căn nhà nằm gọn trên khu đất sát biển, bao quanh là vườn cây và lối dạo. Ảnh: Bhoomija
Căn nhà nằm gọn trên khu đất sát biển, bao quanh là vườn cây và lối dạo. Ảnh: Bhoomija
Mái dốc lớn trùm xuống tạo bóng đổ sâu, phía dưới là hồ sen ôm lấy chân nhà. Ảnh: Bhoomija
Mái dốc lớn trùm xuống tạo bóng đổ sâu, phía dưới là hồ sen ôm lấy chân nhà. Ảnh: Bhoomija
Mái đứng chữ A với mảng kính lớn và ban công hướng biển. Ảnh: Bhoomija
Mái đứng chữ A với mảng kính lớn và ban công hướng biển. Ảnh: Bhoomija
Không gian được xếp theo một trục xuyên suốt: cổng đến sảnh dẫn vào phòng khách rồi đến sàn ngoài trời hướng ra biển, giúp gia chủ dễ dàng ngắm cảnh bên ngoài. Ảnh: Bhoomija
Không gian được xếp theo một trục xuyên suốt: cổng đến sảnh dẫn vào phòng khách rồi đến sàn ngoài trời hướng ra biển, giúp gia chủ dễ dàng ngắm cảnh bên ngoài. Ảnh: Bhoomija
Phòng khách tối giản với cửa kính cao rộng, kết nối trực tiếp với không gian ngoài trời. Ảnh: Bhoomija
Phòng khách tối giản với cửa kính cao rộng, kết nối trực tiếp với không gian ngoài trời. Ảnh: Bhoomija
Khu bếp bố trí lệch khỏi trục chính, ẩn sau mảng lam và vách gỗ. Ảnh: Bhoomija
Khu bếp bố trí lệch khỏi trục chính, ẩn sau mảng lam và vách gỗ. Ảnh: Bhoomija
Toàn bộ tầng trên bố trí phòng ngủ, vệ sinh khép kín và ban công rộng nhìn thẳng ra biển. Ảnh: Bhoomija
Toàn bộ tầng trên bố trí phòng ngủ, vệ sinh khép kín và ban công rộng nhìn thẳng ra biển. Ảnh: Bhoomija
Phòng ngủ bố trí dưới mái dốc lớn, sử dụng gỗ sáng kết hợp gạch nung đỏ. Ban công mở trọn tầm nhìn hướng biển. Ảnh: Bhoomija
Phòng ngủ bố trí dưới mái dốc lớn, sử dụng gỗ sáng kết hợp gạch nung đỏ. Ban công mở trọn tầm nhìn hướng biển. Ảnh: Bhoomija
Ban công nhô ra như một khối bê tông mảnh vươn về phía biển. Đây là khoảng nghỉ lý tưởng để ngắm bình minh hoặc hoàng hôn ven biển. Ảnh: Bhoomija
Ban công nhô ra như một khối bê tông mảnh vươn về phía biển. Đây là khoảng nghỉ lý tưởng để ngắm bình minh hoặc hoàng hôn ven biển. Ảnh: Bhoomija
Video: Hà Nội kiểm tra hàng nghìn căn biệt thự cổ. Nguồn: VTV24
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Biệt thự nghỉ dưỡng hướng biển #Thiết kế hình chữ A độc đáo #Kiến trúc ven biển Ấn Độ #Không gian sống tối giản #Thiết kế mái dốc lớn #Kết nối nội thất và ngoại thất

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT