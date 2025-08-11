50.000 khán giả bùng nổ trong "concert quốc gia" chưa từng có

50.000 khán giả mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng hát theo từng giai điệu trong đêm nhạc tối 10/8 tạo nên cảnh tượng khó quên trên sân Mỹ Đình.

Tối 10/8, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trở thành biển người đỏ rực. 50.000 khán giả sống chung một bầu không khí tại chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim. Bằng âm nhạc chỉn chu, ý nghĩa, Tổ quốc trong tim như bản anh hùng ca tri ân các thế hệ cha anh, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn xa của dân tộc Việt Nam trong thế hệ trẻ.

Đây là sự kiện quan trọng nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025). Do Báo Nhân Dân phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức, sự kiện đã chạm đến những cung bậc cảm xúc sâu lắng nhất.

50.000 khán giả ở đủ độ tuổi, thế hệ đã “nhuộm đỏ” sân Mỹ Đình và cùng sống chung cảm xúc tự hào, phấn khởi, bừng cháy tinh thần yêu nước. Tất cả biến sân vận động thành không gian thiêng liêng, nơi quá khứ anh hùng hòa quyện với hiện tại rực rỡ và tương lai đầy hy vọng.

50.000 khán giả chung một “fandom” - “fandom yêu nước”.

Concert đặc biệt hiếm có

Chương trình bắt đầu lúc 20h bằng tiết mục bất hủ Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao, được dàn hợp xướng 80 người trình bày. Khoảnh khắc ấy, toàn bộ khán giả đứng dậy, tay chạm ngực, cùng cất cao lời ca, tạo nên biển âm thanh hào hùng, khiến ai nấy đều rưng rưng xúc động. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tượng trưng cho tinh thần bất diệt của dân tộc, đã khơi dậy niềm tự hào sâu sắc trong lòng mỗi người con đất Việt.

Sân khấu khổng lồ hình chữ V, cao 26 m, được thiết kế với 4 khu vực đại diện cho "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Cờ đỏ sao vàng". Đêm nhạc như một bức tranh sống động về hành trình vươn mình của dân tộc nhờ âm thanh, công nghệ ánh sáng hiện đại.

Khán giả mặc áo cờ đỏ sao vàng, bùng nổ cảm xúc khi theo dõi đêm nhạc. Ảnh: Việt Linh.

Chương trình được chia thành ba phần, mỗi phần là một lớp lang cảm xúc, dẫn dắt khán giả qua dòng chảy lịch sử. Chương 1 là Dáng hình đất nước, tái hiện hình ảnh đất nước, con người Việt Nam kiên cường, anh dũng qua những cuộc kháng chiến.

Mở đầu bằng liên khúc Mười chín tháng tám - Đoàn vệ quốc quân - Đường chúng ta đi do NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương và Phạm Thu Hà thể hiện, chương này khắc họa dáng hình Tổ quốc qua những hy sinh thầm lặng và chiến thắng vang dội.

Tiếp nối là Lên đàng phiên bản rock đầy mạnh mẽ của Đông Hùng, Mẹ yêu con da diết qua giọng hát Võ Hạ Trâm, hay Năm anh em trên một chiếc xe tăng – Tiến về Sài Gòn được thể hiện bởi OPlus và Đăng Dương. Những tiết mục này không chỉ tái hiện tinh thần anh dũng, bất khuất mà còn ca ngợi sự đoàn kết keo sơn của dân tộc trong những năm tháng gian khổ. Theo dõi các tiết mục, khán giả lặng đi trong nỗi xúc động dâng trào.

Tiếp đó, Chương 2: Giai điệu tự hào - Bản hòa ca về một Việt Nam tươi đẹp, chương trình chuyển mình sang nhịp điệu tươi vui, trẻ trung tôn vinh những giai điệu bất hủ, phản ánh niềm tự hào về một đất nước đoàn kết, đang vươn mình hội nhập. Âm nhạc của chương này cũng đa dạng, sống động hơn, tái hiện hình ảnh đất nước, con người Việt Nam không ngừng vươn mình, hội nhập với thế giới.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình với giọng hát đầy cảm xúc của Tùng Dương; Người Việt qua phần trình bày của Hà Lê, hay các ca khúc khác đã chạm đến trái tim khán giả bằng lời ca ý nghĩa, tràn đầy hy vọng.

Khoảnh khắc 68 chiến sĩ tái hiện hình ảnh duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow) gây xúc động. Ảnh: Việt Linh.

Điểm nhấn xúc động nhất ở chương 2 là màn diễu binh của 68 chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1, từng tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Moscow). Hình ảnh những người lính trẻ, vai áo xanh, bước chân vững chãi mở màn ấn tượng cho chương 2, đồng thời khơi dậy niềm tin sắt son vào thế hệ mai sau, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Chương 3: Tổ quốc trong tim - Khát vọng hướng tới tương lai với thông điệp hướng về tương lai là lời khẳng định rằng Tổ quốc luôn hiện hữu trong tim mỗi người Việt.

Tôi yêu Việt Nam của Noo Phước Thịnh, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam do NSND Thu Huyền - Thanh Duy trình bày hay Khát vọng tuổi trẻ qua giọng hát Tóc Tiên - Tùng Dương đã lan tỏa năng lượng tích cực, khát khao cống hiến.

Kết nối triệu trái tim Việt Nam

Tổ quốc trong tim không chỉ là chương trình nghệ thuật mà còn là cầu nối giữa quá khứ anh hùng và tương lai sáng ngời, khơi dậy tình yêu nước trong thế hệ trẻ. Với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tài năng ở nhiều thể loại âm nhạc, cùng các vận động viên tiêu biểu như Quang Hải, Ánh Viên… sự kiện đã truyền tải thông điệp hội nhập, phát triển, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Sân khấu được đầu tư hoành tráng và như nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng chia sẻ: “Chúng tôi muốn thế hệ Gen Z cảm nhận được những giai điệu bất hủ theo cách của họ”, các ca khúc bất hủ được làm mới. Mới về âm nhạc nhưng vẫn giữ trọn vẹn ý nghĩa, tinh thần trong từng ca khúc bất hủ để chúng không chỉ là đời sống tinh thần của lớp người đi trước mà còn trở thành giá trị khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, niềm khát khao cống hiến vì một Việt Nam ngày càng tươi đẹp hơn trong thế hệ trẻ.

Lần đầu tiên, một concert quy mô 50.000 khán giả diễn ra với toàn bộ ca khúc về quê hương, đất nước. Điều đặc biệt là cách các bài hát cách mạng được phối mới, trẻ trung và sôi động. Lên đàng qua phần thể hiện phong cách rock của Đông Hùng, đã khiến hàng chục nghìn khán giả hò reo, nhún nhảy theo từng nhịp trống dồn dập.

Người Việt của Hà Lê với chất rap mạnh mẽ hay Mẹ yêu con qua giọng hát da diết của Võ Hạ Trâm, đã biến những giai điệu tưởng chừng xa lạ với Gen Z thành sợi dây gắn kết mọi thế hệ.

Những tiết mục âm nhạc hào hùng, ý nghĩa khơi dậy tinh thần yêu nước trong hàng triệu khán giả theo dõi đêm nhạc. Ảnh: Việt Linh.

Một đêm nhạc quá nhiều cung bậc cảm xúc, từ sự hào hùng, tự hào, hạnh phúc và có những giọt nước mắt đã rơi. Chương trình diễn ra nhanh gọn, hấp dẫn, hầu hết tiết mục được phối theo giai điệu mạnh mẽ, dồn dập, kết hợp giọng hát nội lực, khỏe khoắn của các ca sĩ... giúp không khí đêm nhạc luôn hào hùng.

Sau mỗi tiết mục, tiếng hô vang “Việt Nam! Việt Nam!” của khán giả như một lời khẳng định tinh thần yêu nước bất diệt. Đặc biệt, liên khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên, nhi đồng và Bác Hồ người cho em tất cả do các em nhỏ trình bày đã mang đến những phút giây trong trẻo.

Dẫu vậy, chương trình còn một số hạn chế nhỏ, chẳng nhẽ khâu soát vé bất cập hay hệ thống đèn LED thỉnh thoảng bị gián đoạn, một số ca sĩ hát live chưa thật sự mượt mà. 20h - thời điểm chương trình chính thức diễn ra, hàng nghìn khán giả vẫn phải xếp hàng bên ngoài mà chưa được vào sân dẫn đến tình cảnh chen chúc, chậm trễ. Khi tới khu vực ghi trên vé, nhiều khán giả bức xúc vì không được bảo vệ cho vào trong.

Dù gặp một số trục trặc, Tổ quốc trong tim vẫn thành công rực rỡ khi mang đến một không gian âm nhạc đậm chất Việt, nơi 50.000 khán giả hòa chung nhịp đập tự hào. Sự kết hợp giữa giai điệu cách mạng được làm mới, giọng hát nội lực của các nghệ sĩ và công nghệ sân khấu hiện đại đã tạo nên một đêm diễn đáng nhớ.

Chương trình không chỉ là lời tri ân các thế hệ đi trước mà còn là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ và phát triển đất nước.

Đêm diễn khép lại bằng bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng của Tùng Dương và Đông Hùng, với sự tham gia hát theo của toàn bộ khán giả, kèm theo màn pháo hoa rực rỡ, để lại dư âm khó phai về một dân tộc quật cường và đầy hy vọng.