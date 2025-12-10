Hà Nội

5 tọa độ săn mây đẹp như tranh ở Khe Sanh khiến du khách mê mẩn

Du lịch

5 tọa độ săn mây đẹp như tranh ở Khe Sanh khiến du khách mê mẩn

Với khí hậu mát lành và địa hình trập trùng, Khe Sanh mang đến những buổi sớm phủ đầy mây trắng, trở thành điểm hẹn mới của du khách mê săn mây.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nằm trên cao nguyên phía tây Quảng Trị, Khe Sanh những năm gần đây dần trở thành “điểm hẹn trên mây” của cộng đồng du lịch. Địa hình cao, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng những dãy núi nối tiếp, thung lũng sâu đã tạo điều kiện để biển mây thường xuyên xuất hiện, đặc biệt vào sáng sớm. Khi ánh nắng đầu ngày khẽ chạm vào tầng mây trắng xóa, Khe Sanh hiện lên mơ màng, vừa hùng vĩ vừa lãng đãng đến nao lòng. Ảnh sovabatravel
Theo ghi nhận từ các du khách từng trải nghiệm, 5 tọa độ dưới đây được xem là những điểm săn mây đẹp và ổn định nhất ở Khe Sanh hiện nay. Ảnh sovabatravel
Trong số các điểm săn mây ở Khe Sanh, khu điện gió Hướng Tân là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Cách tượng đài Khe Sanh khoảng 8km, nơi đây thường xuất hiện mây dày vào mùa thu, đông và xuân. Ảnh sovabatravel
Khi mặt trời vừa lên, ánh nắng chiếu xuyên qua làn mây, những trụ turbine gió cao vút lấp ló giữa biển trắng, tạo nên khung cảnh khác biệt so với nhiều điểm săn mây khác ở miền Trung. Không gian rộng, dễ tiếp cận khiến Hướng Tân trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu nhiếp ảnh. Ảnh sovabatravel
Xa trung tâm hơn, khu điện gió AMACCAO lại mang đến cảm giác khoáng đạt nhờ địa hình thoáng và tầm nhìn rộng. Cách tượng đài khoảng 10km, AMACCAO thường có mây vào mùa xuân, hè và thu, xếp thành từng lớp mềm mại, kéo dài từ sườn núi này sang sườn núi khác. Ảnh Huy Võ
Nhiều du khách ví khoảnh khắc đứng giữa không gian này như đang ở giữa “cao nguyên mây”, nơi mọi chuyển động dường như chậm lại, chỉ còn gió và mây hòa vào nhau. Ảnh Huy Võ
Nếu ưu tiên quãng đường ngắn và dễ di chuyển, điện gió Liên Lập là lựa chọn phù hợp. Chỉ cách trung tâm Khe Sanh khoảng 6km, điểm đến này được xem là “tọa độ làm quen” cho du khách mới tập săn mây. Vào mùa hè và thu, mây thường xuất hiện rõ, bồng bềnh ngay dưới các sườn đồi. Với lợi thế gần, dễ đi và cảnh quan đẹp, Liên Lập phù hợp cho những chuyến đi ngắn, kết hợp tham quan trong ngày. Ảnh Internet
Khép lại chuỗi điểm săn mây dễ tiếp cận là đỉnh Cu Vơ – nơi dành cho du khách ưa cảm giác chinh phục. Cách trung tâm khoảng 12km, đỉnh Cu Vơ mang vẻ đẹp thuần khiết của núi rừng Trường Sơn. Ảnh Internet
Vào mùa đông và xuân, mây bám dày và lâu, phủ kín các thung lũng phía dưới. Từ trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm trọn không gian mây – núi – rừng hòa quyện, cảm nhận rõ sự tĩnh lặng đặc trưng của Khe Sanh vào buổi sớm. Ảnh Internet
Được giới săn mây truyền tai nhau nhiều nhất là cao điểm 689. Cách tượng đài Khe Sanh khoảng 6km, nơi đây không dễ chinh phục do đường dốc và phải đi bộ đoạn cuối. Tuy nhiên, bù lại, cao điểm 689 có thể săn mây gần như quanh năm. Khi mây dâng cao, gió thổi nhẹ và ánh sáng liên tục thay đổi, toàn bộ không gian như được phủ một lớp sương mờ huyền ảo, mang đến trải nghiệm rất riêng cho những du khách thực sự đam mê. Ảnh dulichquangtri
Theo kinh nghiệm của nhiều du khách, thời điểm lý tưởng để săn mây ở Khe Sanh là từ 5–7h sáng, đặc biệt sau những ngày có mưa hoặc khi độ ẩm không khí cao. Việc theo dõi thời tiết, chuẩn bị trang phục giữ ấm, giày có độ bám tốt và tuân thủ an toàn khi di chuyển ở các điểm cao là yếu tố quan trọng để chuyến đi trọn vẹn.
#Điểm săn mây đẹp ở Khe Sanh #Khí hậu mát lành và cảnh quan núi rừng #Các tọa độ chụp mây nổi bật #Khu điện gió Hướng Tân và AMACCAO #Chọn điểm phù hợp cho du khách mới #Kinh nghiệm săn mây và thời điểm lý tưởng

