SaPa vào mùa 'săn mây' hút du khách khắp nơi đến trải nghiệm

Hàng năm, khi mùa lúa chín kết thúc, Sa Pa bước vào mùa mây đẹp nhất thời điểm khiến lòng du khách xao xuyến và máy ảnh không ngớt bấm.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mùa “săn mây” ở Sa Pa thường bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài đến tháng 4 năm sau. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để chiêm ngưỡng những cảnh sắc núi rừng hùng vĩ, tận hưởng không khí se lạnh đặc trưng và tham gia nhiều hoạt động thú vị. Ảnh Viet Travel
Du khách thường chọn leo núi, trekking, hoặc ngắm bình minh và hoàng hôn từ các đỉnh cao như Fansipan để thưởng ngoạn biển mây bồng bềnh. Ảnh Internet
Những áng mây trắng như bông gòn trôi lơ lửng trên các triền núi, điểm xuyết bởi những tia nắng đầu ngày hay ánh hoàng hôn vàng rực, khiến cảnh sắc trở nên huyền ảo và lãng mạn. Ảnh Internet
Không gian yên bình, nhiệt độ mát mẻ dao động từ 14-20°C, lại thêm gió nhẹ, càng tạo điều kiện để những đám mây dày và đẹp hơn, biến Sa Pa thành một bức tranh sống động. Ảnh TicoTravel
Một du khách từ Hà Nội chia sẻ: “Mùa này tiết trời se lạnh, những chùm mây phủ lên núi non tạo nên một khung cảnh như trong tranh. Chúng tôi chọn đến đây để tận hưởng không khí trong lành và ngắm mây lượn quanh đỉnh núi.” Ảnh báo Tiền Phong
Trong số các điểm ngắm mây, đỉnh Fansipan được mệnh danh là “nóc nhà Đông Dương” luôn thu hút đông đảo du khách. Từ độ cao 3.143 m, du khách có thể bao quát toàn cảnh thị trấn Sa Pa nằm gọn trong thung lũng, đồng thời chiêm ngưỡng dãy Hoàng Liên Sơn sừng sững chạy dài đến chân trời. Ảnh Danatravel
Vào khoảng 6 giờ sáng, khi mặt trời ló dạng, ánh sáng len qua những đám mây, tạo nên những khung cảnh huyền ảo, khiến nhiều người trầm trồ. Ảnh SG
Do sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm, du khách nên chuẩn bị áo ấm và trang phục phù hợp để đảm bảo chuyến đi vừa an toàn, vừa thú vị. Ảnh
Không chỉ mang đến những trải nghiệm thiên nhiên độc đáo, mùa mây Sa Pa còn là dịp để du khách tạm rời xa ồn ào phố thị, hòa mình vào nhịp sống bình yên của núi rừng Tây Bắc. Ảnh Lê Việt Khánh
Sa Pa mùa săn mây không chỉ là điểm đến cho những tay máy chuyên nghiệp mà còn hấp dẫn những du khách yêu thích cảm giác tự do, thư giãn giữa mây núi. Ảnh Ecotour
Dù du khách là người lần đầu đến hay đã quen thuộc với vùng đất này, vẻ đẹp lung linh của biển mây Sa Pa chắc chắn sẽ để lại dấu ấn khó quên. Ảnh Digiticket
