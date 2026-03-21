5 người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI không trúng cử

Chiều 21/3, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo quốc tế về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Tại buổi họp báo, báo chí đặt câu hỏi về kết quả bầu cử đối với 5 người tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Thông tin báo chí, ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho biết, trong kỳ bầu cử Quốc hội khóa XVI lần này có 5 người tự ứng cử và sau hội nghị hiệp thương lần ba đã được công bố tại các đơn vị: Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang và thành phố Hồ Chí Minh.

"Qua kết quả tổng hợp, rất tiếc 5 ứng cử viên tự ứng cử này là đều không đạt số phiếu và đã trượt", ông Nguyễn Hữu Đông thông tin.

Theo ông Đông, các nhiệm kỳ trước cũng có một số người tự ứng cử và trúng. Khi trúng cử, họ hoạt động Quốc hội rất nhiệt tình, trách nhiệm. Tuy nhiên, qua kết quả lần này, 5 ứng cử viên tự ứng cử đều không trúng cử.

Theo kết quả bầu cử Quốc hội khoá XVI, về cơ cấu, thành phần trúng cử cụ thể như sau:

Đại biểu là phụ nữ: 150 người (tỷ lệ 30%); đại biểu là người dân tộc thiểu số: 76 người (tỷ lệ 15,20%); đại biểu là người ngoài Đảng: 18 người (tỷ lệ 3,6%); trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 33 người (tỷ lệ 6,6%); đại biểu khóa XV tái cử hoặc đã từng là đại biểu Quốc hội các khóa trước: 247 người (tỷ lệ 49,40%); trong đó, đại biểu Quốc hội khóa XV tái cử là 230 người (tỷ lệ 46%), cao hơn so với nhiệm kỳ trước36, đại biểu lần đầu tham gia Quốc hội: 253 người (tỷ lệ 50,60%).

Về trình độ chuyên môn: Trên đại học: 418 người (tỷ lệ: 83,60%), cao hơn 5,04% so với nhiệm kỳ khóa XV và 21,1% so với nhiệm kỳ khóa XIV; đại học: 80 người (tỷ lệ: 16,0%); dưới đại học: 2 người (tỷ lệ 0,40%). Người tự ứng cử: 0.

Với kết quả nêu trên cho thấy, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40% (cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; 5,5% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; 7,2% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; 10,6% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII). Đặc biệt, lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất (214/216 người trúng cử); 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ trúng cử tiếp tục đạt mức cao (30%).

Kết quả này có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện để các dân tộc rất ít người có đại diện trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, qua đó bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các cộng đồng dân tộc. Đồng thời, tiếp tục khẳng định bước tiến vững chắc trong thực hiện chủ trương, chính sách về bình đẳng giới, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong tham gia đời sống chính trị, góp phần hoàn thiện cơ cấu và nâng cao lượng hoạt động của Quốc hội. cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.