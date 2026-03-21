Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội.

Chiều 21/3, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo quốc tế công bố Nghị quyết cỉa Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngày 15/3/2026. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại buổi họp báo, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, sau cuộc bầu cử có 76,19 triệu cử tri tham gia (đạt 99,68%).

Theo nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa được công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội.

Theo nghị quyết, có 32 ứng cử viên đã trúng cử đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tại 11 đơn vị bầu cử.

Trong đó, đơn vị bầu cử số 1 (gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa) có 3 đại biểu trúng cử là: Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm 69 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13, 14; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 12, 13, 14; Đại biểu Quốc hội các khóa 14, 15, 16; Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

