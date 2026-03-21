Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội.

Thiên Tuấn

Chiều 21/3, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo quốc tế công bố Nghị quyết cỉa Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngày 15/3/2026. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại buổi họp báo, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, sau cuộc bầu cử có 76,19 triệu cử tri tham gia (đạt 99,68%).

Theo nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa được công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội.

Theo nghị quyết, có 32 ứng cử viên đã trúng cử đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tại 11 đơn vị bầu cử.

Trong đó, đơn vị bầu cử số 1 (gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa) có 3 đại biểu trúng cử là: Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; ông Nguyễn Hoàng Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm 69 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 11, 12, 13, 14; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 12, 13, 14; Đại biểu Quốc hội các khóa 14, 15, 16; Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đơn vị bầu cử số 1: Gồm các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa.

Hôm nay (21/3), công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 21/3, Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức họp báo công bố Nghị quyết Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XVI.

Thông báo của Văn phòng Quốc hội cho biết, chiều ngày 21/3, Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 15/3 vừa qua, 76 triệu cử tri trên mọi miền đất nước đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chân dung 9 doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp trúng cử đại biểu HĐND Hà Nội

Số đại biểu được bầu của HĐND thành phố Hà Nội là 125 đại biểu, trong đó có nhiều đại biểu là doanh nhân, làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 79/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031

56 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó có nhiều lãnh đạo tỉnh.

Trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham gia ứng cử đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh với tỷ lệ tín nhiệm cao.

Kết quả bầu cử được tổng hợp từ 15 đơn vị trên toàn tỉnh, bảo đảm khách quan, đầy đủ và đúng quy định pháp luật.

