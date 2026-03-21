Chính trị

Công bố 500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chiều 21/3, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo quốc tế về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Thiên Tuấn

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội cho biết, ngày 14/02/2026, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Tính đến ngày 12/3/2026, có chính thức 863 người ứng cử ĐBQH khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Trong đó, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 216 người (giảm 01 người); địa phương có 647 người, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên 01 đại biểu được bầu (trong đó có 5 người tự ứng cử, tỷ lệ 0,58%).

Công tác lập và rà soát danh sách cử tri được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Theo báo cáo, tổng số cử tri bầu đại biểu Quốc hội là 76.423.940 cử tri.

Ông Nguyễn Hữu Đông.

Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Nguyễn Hữu Đông cho biết, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500 đại biểu, tổng số người ứng cử là 863 người. Số đại biểu trúng cử là 500 người. Đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu: có 214 người trúng cử, có 02 người không trúng cử.

Với kết quả nêu trên cho thấy, cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI đã giảm đại biểu kiêm nhiệm làm việc trong các cơ quan hành pháp, tư pháp, tăng tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử cao nhất từ trước đến nay, đạt 40% (cao hơn 1,4% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; 5,5% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; 7,2% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; 10,6% so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII).

Đặc biệt, lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, số đại biểu do Trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử đạt tỷ lệ trúng cử cao nhất (214/216 người trúng cử); 100% số đại biểu dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có thêm đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ trúng cử tiếp tục đạt mức cao (30%).

Về nhiệm vụ tiếp tục triển khai sau bầu cử, ông Nguyễn Hữu Đông cho biết, sau khi công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội.

Chuyển các hồ sơ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến công tác bầu cử mà chưa được giải quyết đến Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp để tiếp tục xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI...

Xem danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI TẠI ĐÂY

Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội.

Chiều 21/3, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo quốc tế công bố Nghị quyết cỉa Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ngày 15/3/2026. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.
Chính trị

Hôm nay (21/3), công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 21/3, Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức họp báo công bố Nghị quyết Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XVI.

Thông báo của Văn phòng Quốc hội cho biết, chiều ngày 21/3, Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 15/3 vừa qua, 76 triệu cử tri trên mọi miền đất nước đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chính trị

Chân dung 9 doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp trúng cử đại biểu HĐND Hà Nội

Số đại biểu được bầu của HĐND thành phố Hà Nội là 125 đại biểu, trong đó có nhiều đại biểu là doanh nhân, làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 79/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

