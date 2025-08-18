Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Tại sao nên ưu tiên protein thực vật trong bữa ăn hằng ngày?

Với ưu điểm giàu chất xơ, khoáng chất và ít chất béo, đạm thực vật giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh như tim mạch, béo phì.

Trương Hiền

Trong những năm gần đây, xu hướng ăn uống lành mạnh ngày càng được nhiều người quan tâm. Bên cạnh việc hạn chế đồ ăn nhanh, giảm tiêu thụ thịt đỏ, nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bổ sung protein từ thực vật như một giải pháp giúp duy trì sức khỏe, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống.

z6918723979635-f2a4c6b53858d5f191501326f0a6fff7.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Vì sao nên chọn protein thực vật?

Protein là thành phần quan trọng tạo nên cơ bắp, hormone và hệ miễn dịch. Nếu trước đây nguồn đạm chủ yếu đến từ thịt, cá, trứng, sữa thì ngày nay, thực vật lại được coi là nguồn đạm xanh – sạch – lành.

Ít chất béo bão hòa: Protein động vật thường đi kèm nhiều mỡ xấu, làm tăng nguy cơ tim mạch. Trong khi đó, protein thực vật chứa ít chất béo bão hòa và giàu chất xơ.

Hỗ trợ tiêu hóa: Đạm thực vật có nhiều chất xơ và các hợp chất sinh học giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, giảm táo bón và rối loạn tiêu hóa.

Ngừa bệnh mãn tính: Nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều protein thực vật giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường type 2, cao huyết áp, béo phì.

Tốt cho thận: Với người có bệnh lý về thận, đạm thực vật thường nhẹ nhàng hơn cho quá trình lọc thải so với đạm động vật.

Những nguồn protein thực vật giàu dinh dưỡng

Đậu nành và các chế phẩm: Đậu phụ, sữa đậu nành, tempeh, edamame chứa protein chất lượng cao, giàu isoflavone tốt cho tim mạch.

Các loại đậu: Đậu lăng, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ không chỉ cung cấp protein mà còn giàu chất xơ và vitamin nhóm B.

Ngũ cốc nguyên hạt: Yến mạch, gạo lứt, quinoa giúp bổ sung năng lượng bền vững và giàu protein.

Hạt và quả khô: Hạnh nhân, hạt chia, hạt hướng dương, óc chó… cung cấp cả đạm, omega-3 và chất chống oxy hóa.

Rau xanh: Rau bina, bông cải xanh, cải xoăn cũng chứa lượng protein đáng kể, đặc biệt hữu ích cho người ăn chay.

Cách kết hợp để đủ đạm và cân bằng dinh dưỡng

Mặc dù protein từ thực vật mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, song điểm hạn chế là mỗi loại thực vật lại có thành phần axit amin không hoàn toàn giống nhau. Một số loại đậu thiếu methionine, trong khi ngũ cốc thường thiếu lysine.

Nếu chỉ ăn một nhóm thực phẩm, cơ thể có thể không nhận đủ các axit amin thiết yếu để tổng hợp protein hoàn chỉnh. Vì vậy, nguyên tắc quan trọng là kết hợp đa dạng nhiều nguồn thực vật trong ngày để bổ sung và cân bằng lẫn nhau.

Kết hợp ngũ cốc và họ đậu: Ăn cơm gạo lứt cùng đậu xanh, mè hoặc lạc là cách đơn giản nhưng hiệu quả, giúp bổ sung đầy đủ lysine và methionine – hai axit amin thường thiếu hụt nếu ăn đơn lẻ.

Ngũ cốc nguyên hạt và sữa thực vật: Bữa sáng với yến mạch hoặc bánh mì nguyên cám kết hợp cùng sữa đậu nành không chỉ cung cấp protein chất lượng mà còn giàu chất xơ, vitamin nhóm B và khoáng chất.

Rau củ và hạt, quả khô: Salad rau xanh trộn hạt chia, hạt hướng dương, óc chó hoặc hạnh nhân giúp tăng thêm đạm, chất béo lành mạnh cùng chất chống oxy hóa. Đây cũng là bữa phụ lý tưởng cho người muốn kiểm soát cân nặng.

Kết hợp đa tầng trong bữa chính: Một món bún hoặc phở chay với đậu phụ, giá đỗ, rau xanh và ít hạt lạc rang vừa giàu protein vừa đa dạng dưỡng chất, tạo cảm giác no lâu mà không gây nặng bụng.

Lời khuyên từ chuyên gia

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị không cần ăn đủ axit amin trong một bữa duy nhất, mà chỉ cần đa dạng hóa thực phẩm trong ngày. Khi cơ thể được cung cấp liên tục nhiều loại thực phẩm khác nhau, quá trình tổng hợp protein sẽ diễn ra đầy đủ và cân bằng, giúp duy trì cơ bắp, tăng sức đề kháng và hỗ trợ ngừa bệnh tật hiệu quả.

Người trưởng thành cần khoảng 0,8 – 1g protein/kg cân nặng/ngày. Người tập thể thao hoặc muốn tăng cơ có thể cần nhiều hơn.

Không nên loại bỏ hoàn toàn đạm động vật, mà có thể kết hợp ở mức vừa phải, ưu tiên cá và thịt trắng.

Tránh lạm dụng đồ ăn chế biến sẵn gắn mác “thực vật” như xúc xích chay, thịt chay công nghiệp vì chúng có thể chứa nhiều muối và chất bảo quản.

Chuyển sang chế độ ăn giàu protein từ thực vật không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh tật mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Bắt đầu từ những bữa ăn hàng ngày với đậu, hạt, rau xanh, mỗi người có thể tìm thấy sự cân bằng tự nhiên và một lối sống lành mạnh, bền vững hơn.

#protein thực vật #lợi ích của đạm thực vật #dinh dưỡng từ đậu nành #chất xơ và khoáng chất #ăn chay giàu protein #nguyên tắc kết hợp thực phẩm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cá basa có nhiều lợi ích cho sức khỏe

Cá basa là một nguồn cung cấp protein chất lượng cao, bổ sung 9 loại axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp.

Trong 128gr thịt cá basa chưa chế biến có chứa 158 calo, cùng những chất dinh dưỡng thiết yếu khác sau đây: Chất đạm: 22.5gr, chất béo: 7gr, chất béo bão hoà: 2gr, cholesterol: 73mg, natri: 89mg. Ngoài ra, thịt cá basa còn là chứa axit béo omega-3, DHA, vitamin A và các khoáng chất vi lượng như: sắt, đồng, selen,...có lợi cho sức khoẻ.

Các chuyên gia dinh dưỡng nói rằng, cá basa là một loại thực phẩm lành mạnh mà bạn có thể bổ sung vào thực đơn ăn uống khoa học của mình.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Lạm dụng protein khi chơi thể thao, tập gym có thể hại thận

Nhiều người tập gym có thói quen tăng cường protein nhằm phát triển cơ bắp, tuy nhiên nếu lạm dụng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, nhất là thận.

Chế độ ăn giàu protein không trực tiếp gây ra bệnh thận ở người khỏe mạnh. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy một số sai lầm phổ biến sau có khả năng làm tăng nguy cơ tổn thương thận.

Theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh), nạp quá nhiều protein sẽ gây áp lực cho thận, cơ quan chịu trách nhiệm lọc các phụ phẩm chuyển hóa từ protein như urê và creatinine.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Người tập gym nên ăn thịt gà hay trứng để bổ sung protein?

Thịt gà và trứng là hai loại thực phẩm giàu protein. Tuy nhiên, đâu là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe hơn được nhiều người tập gym quan tâm?

Hầu hết những người tập thể hình hoặc đang có nhu cầu giảm cân đều rất quan tâm đến chế độ ăn uống cũng như đặc biệt chú trọng việc bổ sung thực phẩm giàu protein.

Mặc dù hiện nay có rất nhiều loại thực phẩm giàu protein hoặc thức uống bổ sung chứa lượng lớn protein nhưng thịt gà và trứng vẫn là hai loại thực phẩm được nhiều người lựa chọn nhất.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới