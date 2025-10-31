[INFOGRAPHIC] 6 loại rau giúp nhuận tràng

Các tài xế di chuyển trên một con đường quê yên tĩnh ở Ireland đã không khỏi kinh ngạc khi chứng kiến một con tuần lộc xuất hiện giữa ngay ban ngày.
Mùa hồng chín rộ, loại quả ngọt lành này không chỉ thơm ngon mà còn tăng đề kháng, bảo vệ tim mạch, mắt sáng và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.
Cam chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa, tác dụng toàn diện đối với sức khỏe nếu dùng đúng cách.
Nhiệt độ hạ thấp khiến các khớp đau nhức, vận động kém. Để tránh những cơn đau mùa lạnh, việc chăm sóc và bảo vệ xương khớp đúng cách cần được lưu ý.
Bệnh nhân 63 tuổi bị điện giật, rối loạn nhịp tim nguy hiểm đã được cấp cứu thành công nhờ phản ứng nhanh của đội ngũ y tế.
Bệnh viện Thanh Nhàn phẫu thuật thành công bóc khối u xơ tử cung khổng lồ, cảnh báo phụ nữ khám phụ khoa định kỳ để phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.
Bệnh nhân 54 tuổi ở Nghệ An bị hóc đinh vít trong khi ăn uống, được bác sĩ Trung tâm Y tế Quế Phong (Nghệ An) nội soi cấp cứu, gắp dị vật ra an toàn.
Chiếc xe bán bánh bao của gia đình bất ngờ bị đổ, nồi nước sôi văng trúng khiến bé trai 7 tuổi bỏng nặng, khuyến cáo tai nạn bỏng từ sinh hoạt thường gặp.
Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện 150 kg thực phẩm măng khô không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Hộ kinh doanh ở Bản Đồng Phầu, xã Châu Bình.
Khám phá các loại thực phẩm giàu sắt, kẽm, biotin, vitamin A, C, D và canxi để duy trì sức khỏe tóc, da và xương, ngăn ngừa da khô, tóc rụng...
Đường đen được nhiều người ưa chuộng không chỉ vì hương vị đặc trưng mà còn bởi một số tác dụng tốt cho sức khỏe và làm đẹp.
Một người đàn ông 60 tuổi bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đột quỵ sau khi uống bia cùng bạn bè.
Người dân gặp vấn đề sức khỏe khẩn cấp hoặc cần được tư vấn y tế có thể nhắn tin đến fanpage Bệnh viện Đà Nẵng hoặc để lại thông tin để được hỗ trợ kịp thời.
Các nhà hóa học ở Australia và Anh mới phát hiện ra một loại kháng sinh có khả năng tiêu diệt các mầm bệnh do vi khuẩn kháng thuốc gây ra.
Vụ ngạt khí do máy phát điện trong nhà kín khiến 4 người thiệt mạng, các nạn nhân còn lại đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện lớn của TP Đà Nẵng.
Không chỉ bổ dưỡng, nhiều loại trái cây quen thuộc còn giúp kích thích lưu thông máu, cân bằng hormone và cải thiện sinh lý tự nhiên cho cả nam lẫn nữ.