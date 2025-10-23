Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
5 loài hoa vừa đẹp vừa vượng khí, trồng một lần hưởng lộc dài lâu

Giải mã

5 loài hoa vừa đẹp vừa vượng khí, trồng một lần hưởng lộc dài lâu

Không chỉ khoe sắc quanh năm, 5 loài hoa này còn mang năng lượng phong thủy mạnh mẽ, giúp gia chủ thu hút may mắn, thịnh vượng và bình an viên mãn.

Theo Quỳnh Trang/ Dân việt
Hoa giấy: Hoa giấy nổi bật với vẻ đẹp rực rỡ và mang nhiều ý nghĩa phong thủy về tài vận, may mắn. Cây tượng trưng cho sự thịnh vượng, thành công trong công việc và cuộc sống, đặc biệt hợp với gia chủ muốn thu hút vận khí tốt.
Hoa giấy: Hoa giấy nổi bật với vẻ đẹp rực rỡ và mang nhiều ý nghĩa phong thủy về tài vận, may mắn. Cây tượng trưng cho sự thịnh vượng, thành công trong công việc và cuộc sống, đặc biệt hợp với gia chủ muốn thu hút vận khí tốt.
Ưu điểm lớn của hoa giấy là nở hoa lâu và nhiều lần trong năm. Mỗi đợt hoa kéo dài từ 1–2 tháng, màu đỏ và tím mang lại cảm giác vui tươi, giàu có, tượng trưng cho phú quý và thịnh vượng.
Ưu điểm lớn của hoa giấy là nở hoa lâu và nhiều lần trong năm. Mỗi đợt hoa kéo dài từ 1–2 tháng, màu đỏ và tím mang lại cảm giác vui tươi, giàu có, tượng trưng cho phú quý và thịnh vượng.
Cây dễ trồng, giá rẻ, chỉ cần nơi có nắng và đất tơi xốp. Hoa giấy thường được trồng ở cổng, ban công hoặc sân nhà — vừa làm đẹp không gian, vừa mang đến sinh khí và năng lượng tích cực cho gia chủ.
Cây dễ trồng, giá rẻ, chỉ cần nơi có nắng và đất tơi xốp. Hoa giấy thường được trồng ở cổng, ban công hoặc sân nhà — vừa làm đẹp không gian, vừa mang đến sinh khí và năng lượng tích cực cho gia chủ.
Hoa hợp hoan: Hoa hợp hoan là biểu tượng của hôn nhân hòa thuận, gia đình hạnh phúc và sự gắn bó bền chặt. Những chùm hoa rực rỡ sắc hồng, đỏ, vàng giúp không gian sống luôn tươi vui, rạng rỡ.
Hoa hợp hoan: Hoa hợp hoan là biểu tượng của hôn nhân hòa thuận, gia đình hạnh phúc và sự gắn bó bền chặt. Những chùm hoa rực rỡ sắc hồng, đỏ, vàng giúp không gian sống luôn tươi vui, rạng rỡ.
Hương hoa nhẹ nhàng giúp xoa dịu căng thẳng, giảm stress và cải thiện giấc ngủ. Đây là loài cây thích hợp trồng trong sân hoặc ban công, vừa dễ chăm sóc vừa mang lại năng lượng tích cực.
Hương hoa nhẹ nhàng giúp xoa dịu căng thẳng, giảm stress và cải thiện giấc ngủ. Đây là loài cây thích hợp trồng trong sân hoặc ban công, vừa dễ chăm sóc vừa mang lại năng lượng tích cực.
Cây hợp hoan ưa nắng, không chịu được nơi râm mát. Đất trồng nên hơi chua, bón thêm phân cừu lên men giúp cây phát triển tốt và nở hoa rực rỡ quanh năm.
Cây hợp hoan ưa nắng, không chịu được nơi râm mát. Đất trồng nên hơi chua, bón thêm phân cừu lên men giúp cây phát triển tốt và nở hoa rực rỡ quanh năm.
Cây hoàng dương: Cây hoàng dương được mệnh danh là “quý ông giữa các loài cây” nhờ dáng vẻ sang trọng và mùi hương dễ chịu. Dù sinh trưởng chậm, nhưng lại mang giá trị thẩm mỹ và phong thủy cao.
Cây hoàng dương: Cây hoàng dương được mệnh danh là “quý ông giữa các loài cây” nhờ dáng vẻ sang trọng và mùi hương dễ chịu. Dù sinh trưởng chậm, nhưng lại mang giá trị thẩm mỹ và phong thủy cao.
Cây tượng trưng cho sự bền bỉ, vững chãi và tài lộc lâu dài. Những ai yêu thích nghệ thuật bonsai thường chọn hoàng dương để tạo dáng, bởi cây có dáng cứng cáp và sống thọ.
Cây tượng trưng cho sự bền bỉ, vững chãi và tài lộc lâu dài. Những ai yêu thích nghệ thuật bonsai thường chọn hoàng dương để tạo dáng, bởi cây có dáng cứng cáp và sống thọ.
Cây ưa nắng, đất hơi chua, cần bổ sung phân hữu cơ lên men để rễ phát triển khỏe mạnh. Khi còn non nên giữ ấm vào mùa đông, trưởng thành rồi có thể trưng ngoài sân hoặc ban công rất đẹp mắt.
Cây ưa nắng, đất hơi chua, cần bổ sung phân hữu cơ lên men để rễ phát triển khỏe mạnh. Khi còn non nên giữ ấm vào mùa đông, trưởng thành rồi có thể trưng ngoài sân hoặc ban công rất đẹp mắt.
Hoa bằng lăng: Hoa bằng lăng có màu sắc rực rỡ và thời gian nở dài đến 100 ngày, mang lại không khí vui tươi và tràn đầy sức sống cho ngôi nhà.
Hoa bằng lăng: Hoa bằng lăng có màu sắc rực rỡ và thời gian nở dài đến 100 ngày, mang lại không khí vui tươi và tràn đầy sức sống cho ngôi nhà.
Theo phong thủy, cây tượng trưng cho tài lộc và thịnh vượng. Người xưa có câu “Nhà có hoa bằng lăng, ắt có phú quý lâu dài” — bởi loài hoa này gắn liền với may mắn và thành công.
Theo phong thủy, cây tượng trưng cho tài lộc và thịnh vượng. Người xưa có câu “Nhà có hoa bằng lăng, ắt có phú quý lâu dài” — bởi loài hoa này gắn liền với may mắn và thành công.
Bằng lăng là cây thân gỗ ưa nắng, dễ chăm sóc. Chỉ cần bón phân định kỳ và đặt nơi đủ sáng, cây sẽ phát triển tốt, nở hoa đẹp, giúp không gian sống thêm sang trọng và thu hút vượng khí.
Bằng lăng là cây thân gỗ ưa nắng, dễ chăm sóc. Chỉ cần bón phân định kỳ và đặt nơi đủ sáng, cây sẽ phát triển tốt, nở hoa đẹp, giúp không gian sống thêm sang trọng và thu hút vượng khí.
Cây mộc hương: Hoa mộc hương gây ấn tượng với hương thơm ngọt ngào, thanh khiết, mang lại cảm giác thư thái, an lành. Hương hoa còn được dùng để làm bánh, trà hoặc rượu, vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.
Cây mộc hương: Hoa mộc hương gây ấn tượng với hương thơm ngọt ngào, thanh khiết, mang lại cảm giác thư thái, an lành. Hương hoa còn được dùng để làm bánh, trà hoặc rượu, vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.
Về phong thủy, mộc hương tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng và may mắn. Nhiều gia đình trồng hai cây mộc hương trong sân như biểu tượng của sung túc và hòa khí.
Về phong thủy, mộc hương tượng trưng cho tài lộc, thịnh vượng và may mắn. Nhiều gia đình trồng hai cây mộc hương trong sân như biểu tượng của sung túc và hòa khí.
Cây ưa nắng, thích đất hơi chua và giàu dinh dưỡng. Khi trồng trong chậu, nên dùng phân hữu cơ hoặc phân lên men để giúp lá xanh mướt, hoa nở nhiều và hương thơm lan tỏa khắp không gian sống.
Cây ưa nắng, thích đất hơi chua và giàu dinh dưỡng. Khi trồng trong chậu, nên dùng phân hữu cơ hoặc phân lên men để giúp lá xanh mướt, hoa nở nhiều và hương thơm lan tỏa khắp không gian sống.
Theo Quỳnh Trang/ Dân việt
danviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/giau-hay-ngheo-cung-lien-quan-den-cay-trong-trong-nha-trong-5-loai-hoa-nay-sac-huong-ruc-ro-goi-tien-tai-ve-chat-ket-d1371207.html?fbclid=IwY2xjawNkKrhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFxa1pjZTRyUHh4eHRoc0RjAR5xeDs-mx-Ls2kfr9rxVtJhOhS8LoCm5AUuQFq30NiV60WH5gD4alYRNPEHtA_aem_haDzcpC6Y2opacy3FijR6Q
#cây cảnh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT