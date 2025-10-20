Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
2 cây cảnh tưởng bình thường hóa ra là 'thần giữ lộc' trong nhà

Giải mã

2 cây cảnh tưởng bình thường hóa ra là 'thần giữ lộc' trong nhà

Dễ trồng, dễ sống, giá rẻ nhưng mang ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ - hai loại cây này đang được nhiều gia đình săn lùng để chiêu tài, bảo vệ bình an.

Theo Hải Yến/ Dân việt
1. Trầu bà đế vương kim cương – “lá bùa” phong thủy sang trọng: Trầu bà đế vương kim cương (Philodendron birkin) là một trong những cây cảnh được người giàu ưa chuộng dù giá khá rẻ. Chỉ cần xin một nhánh, cắm vào đất hoặc nước là cây dễ dàng bén rễ và phát triển xanh tốt.
1. Trầu bà đế vương kim cương – “lá bùa” phong thủy sang trọng: Trầu bà đế vương kim cương (Philodendron birkin) là một trong những cây cảnh được người giàu ưa chuộng dù giá khá rẻ. Chỉ cần xin một nhánh, cắm vào đất hoặc nước là cây dễ dàng bén rễ và phát triển xanh tốt.
Cây có lá dày, màu xanh ngọc lục bảo với những đường gân trắng – vàng độc đáo, tạo vẻ sang trọng và tinh tế. Loài cây này có nguồn gốc từ rừng mưa nhiệt đới, thích nghi tốt, ngay cả người mới trồng cũng chăm sóc được dễ dàng.
Cây có lá dày, màu xanh ngọc lục bảo với những đường gân trắng – vàng độc đáo, tạo vẻ sang trọng và tinh tế. Loài cây này có nguồn gốc từ rừng mưa nhiệt đới, thích nghi tốt, ngay cả người mới trồng cũng chăm sóc được dễ dàng.
Trong phong thủy, trầu bà đế vương kim cương tượng trưng cho tài lộc, sự kiên định và thịnh vượng. Đặt cây ở phòng khách, ban công hay lối vào sẽ giúp xua đuổi tà khí, thu hút năng lượng tích cực và may mắn cho gia chủ.
Trong phong thủy, trầu bà đế vương kim cương tượng trưng cho tài lộc, sự kiên định và thịnh vượng. Đặt cây ở phòng khách, ban công hay lối vào sẽ giúp xua đuổi tà khí, thu hút năng lượng tích cực và may mắn cho gia chủ.
Không chỉ là biểu tượng may mắn, cây còn được mệnh danh là “máy lọc không khí tự nhiên” nhờ khả năng hấp thụ khí độc hại. Những chiếc lá trắng bạc lấp lánh như thổi luồng sinh khí mới, giúp không gian sống trở nên nhẹ nhàng và giàu năng lượng hơn.
Không chỉ là biểu tượng may mắn, cây còn được mệnh danh là “máy lọc không khí tự nhiên” nhờ khả năng hấp thụ khí độc hại. Những chiếc lá trắng bạc lấp lánh như thổi luồng sinh khí mới, giúp không gian sống trở nên nhẹ nhàng và giàu năng lượng hơn.
2. Cây phát tài phát lộc – “thần hộ mệnh” trước cửa nhà: Cây phát tài phát lộc là loại cây cảnh phong thủy quen thuộc nhưng luôn nằm trong “top được trồng nhiều nhất”. Theo quan niệm dân gian, trồng cây này trước hoặc sau nhà giúp xua tà, giữ bình an và mang phúc lộc cho gia chủ.
2. Cây phát tài phát lộc – “thần hộ mệnh” trước cửa nhà: Cây phát tài phát lộc là loại cây cảnh phong thủy quen thuộc nhưng luôn nằm trong “top được trồng nhiều nhất”. Theo quan niệm dân gian, trồng cây này trước hoặc sau nhà giúp xua tà, giữ bình an và mang phúc lộc cho gia chủ.
Chỉ cần cắt một cành khỏe dài khoảng 20 cm, trồng xuống đất ẩm có bóng râm nhẹ, sau khoảng 30 ngày cây sẽ bén rễ và ra lá non xanh mướt. Cây ưa sáng, nhưng nên tránh ánh nắng gay gắt trực tiếp.
Chỉ cần cắt một cành khỏe dài khoảng 20 cm, trồng xuống đất ẩm có bóng râm nhẹ, sau khoảng 30 ngày cây sẽ bén rễ và ra lá non xanh mướt. Cây ưa sáng, nhưng nên tránh ánh nắng gay gắt trực tiếp.
Với dáng đứng thẳng, lá xanh bóng, cây phát tài phát lộc mang đến vẻ thanh tao, tượng trưng cho sự nghiệp thăng tiến và vận khí hanh thông. Đặt ở cửa ra vào, phòng khách hay văn phòng giúp tạo không gian tươi mát và cân bằng sinh khí.
Với dáng đứng thẳng, lá xanh bóng, cây phát tài phát lộc mang đến vẻ thanh tao, tượng trưng cho sự nghiệp thăng tiến và vận khí hanh thông. Đặt ở cửa ra vào, phòng khách hay văn phòng giúp tạo không gian tươi mát và cân bằng sinh khí.
Cây phát triển tốt nếu được chăm sóc đều đặn: ánh sáng khuếch tán, bón phân loãng mỗi tháng vào mùa sinh trưởng. Ngoài giá trị phong thủy, cây còn giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác yên bình và vững chãi cho tổ ấm.
Cây phát triển tốt nếu được chăm sóc đều đặn: ánh sáng khuếch tán, bón phân loãng mỗi tháng vào mùa sinh trưởng. Ngoài giá trị phong thủy, cây còn giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác yên bình và vững chãi cho tổ ấm.
Theo Hải Yến/ Dân việt
danviet.vn
Link bài gốc Copy link
https://danviet.vn/nguoi-giau-ua-thich-trong-2-cay-canh-nay-gia-re-bat-ngo-nhung-la-bao-vat-phong-thuy-mang-lai-may-man-thinh-vuong-d1368333.html?fbclid=IwY2xjawNRrCBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFDVHVuUnFXMmxsQTMxclhzAR5Soh93c9lvR4LK_R4RXzQaGD2h0w__2WC43s0fGbbVHx6OcoDQ6ztHBWohHA_aem_I8-lDw2Kunt1lZfFMhYrPg
#cây cảnh #cây cảnh trồng trong nhà #cây cảnh phong thủy #cây phong thủy #cây trầu bà đế vương kim cương #trầu bà đế vương bạch kim

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT