5 game mobile đình đám bỗng biến mất gây tiếc nuối

Số hóa

Từng là hiện tượng toàn cầu, nhiều game mobile nổi tiếng bất ngờ biến mất không dấu vết, trong đó có cả Flappy Bird của Việt Nam.

Thiên Trang (TH)
Ngành game mobile từng chứng kiến nhiều hiện tượng đình đám bỗng dưng biến mất khiến cộng đồng ngỡ ngàng.
Flappy Bird là ví dụ nổi bật, khi nhà phát triển Nguyễn Hà Đông bất ngờ gỡ bỏ trò chơi dù đang ở đỉnh cao.
Bom tấn đồ họa Infinity Blade của Epic Games cũng biến mất năm 2018 vì hãng muốn tập trung cho Fortnite.
Avengers Alliance - game Marvel từng được yêu thích lại bị Disney khai tử do doanh thu không như kỳ vọng.
Nintendo từng thử sức với Miitomo, một ứng dụng lai game - mạng xã hội, nhưng đóng cửa chỉ sau 2 năm.
Dungeon Keeper bản mobile của EA lại thất bại vì mô hình free-to-play quá tham lam khiến game thủ quay lưng.
Điểm chung của những trò chơi này là sự ra đi bất ngờ, để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ.
Sự biến mất ấy phản ánh rõ sự khốc liệt và khó lường của ngành công nghiệp game di động toàn cầu.
